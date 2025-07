¿Y ahora qué?

Este artículo fue redactado el viernes pasado. Con toda seguridad no habrá sorpresas sobre el resultado electoral. María Corina Machado, Edmundo González y los partidos que integran la Plataforma Unitaria decidieron no presentar candidatos y llamaron a no votar como protesta por el golpe de Estado electoral que desconoció el rotundo triunfo de Edmundo González.

De estar en Venezuela, quien esto escribe hubiese procedido como la inmensa mayoría y no habría votado. Sin embargo, no consideramos justo, ni conveniente, calificar de vendidos a todo aquel que haya convocado a votar. Recuperar la democracia requiere el concurso de quienes proceden de buena fe, aunque existan diferencias. Desde luego, es inaceptable tener como opositores al grupo de vividores de la política que tienen organizaciones de maletín para negociar una alcaldía o un cargo de concejal, por si las dudas, nos referimos a Timoteo, Bernabé, Brito, Romero y otros de la misma pandilla.

Seguimos optimistas de que Maduro saldrá más temprano que tarde, pero es evidente que la tarea no es fácil. La renuncia de Chávez a raíz de los acontecimientos del 11 de abril 2002, el triunfo que logramos al tener mayoría de diputados en la Asamblea Nacional 2015, el gobierno interino de Guaidó, reconocido por unos 60 gobiernos, y el rotundo triunfo de Edmundo González hace un año fueron los hitos más importantes de la lucha en contra de la dictadura de Chávez-Maduro. Tuvimos en las manos la recuperación de la democracia. No lo logramos porque este es un régimen tracalero que, además, ha contado con recursos para mantenerse en el poder.

Sin embargo, parte de la oposición democrática cometió el error de no apoyar suficientemente los logros obtenidos y de criticar cuando no se pudo sacar al régimen. Descalificamos el Decreto Carmona, que era lo procedente, pero que no tuvo apoyo político, ni militar. Al gobierno interino de Guaidó le achacamos injustamente todos los males y al final lo defenestró la misma Asamblea que lo eligió. Ahora, no faltarán los que digan que al abstenernos le entregamos a Maduro la Asamblea Nacional, las gobernaciones y alcaldías.

Por primera vez contamos con un liderazgo fuerte. María Corina ha logrado un apoyo popular abrumador. Ojalá no empiecen las críticas porque no ha conseguido que Maduro reconozca su derrota electoral. Ella ha realizado lo humanamente posible y no tenemos duda de que logrará el objetivo de sacar a Maduro y recuperar al país. Tiene planes concretos formulados por los mejores profesionales en cada área. A veces he insistido en la unidad, pero como nos decía recientemente Elizabeth Burgos, lo que hay que promover es un pacto político.

María Corina es la llamada a concretar ese pacto que sane las heridas del pasado y que debe haber causado el reciente evento electoral. Ella debe convocar a toda la dirigencia honesta para remar en la misma dirección, aunque pueda ser por diferentes rutas. Como han dicho algunos, tiene que ser un pacto a largo plazo, entre otras cosas, para crear confianza entro los inversionistas.

Como (había) en botica

Excelente el reporte del Foro Penal sobre la represión en Venezuela, Año 2024. Albany Colmenares, de Vente Venezuela, y Yanny González, presidenta del Colegio de Enfermería de Barinas, son las recientes presas políticas.

Perkins Rocha tiene casi un año como preso político.

Lamentamos el fallecimiento de Rafael López González, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es