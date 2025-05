Guillermo Acedo Mendoza, in memoriam

En la vida hay personas que, tal vez sin buscarlo, dejan una huella imborrable en aquellos que tienen el privilegio de conocerlas. Guillermo Acedo Mendoza fue una de ellas. Su existencia fue un reflejo de virtudes que muchos deberían aspirar a emular.

Guillermo, desde muy joven, se distinguió por su honestidad y su trabajo incansable. Lo sé porque era amigo de juventud de mi mamá. Su ética laboral era admirada por compañeros y amigos, quienes reconocían en él a una persona íntegra, que siempre daba lo mejor de sí mismo. Para Guillermo, el trabajo no era sólo un medio para vivir, sino una oportunidad para contribuir a la comunidad y mejorar la vida de quienes le rodeaban.

El amor de Guillermo Acedo Mendoza por Venezuela fue una de las características más definitorias de su vida. Este amor no solo se manifestaba en su orgullo por la identidad venezolana, sino también en su deseo de contribuir al bienestar de su comunidad y su patria.

Hay una historia que me encanta, de una vez -creo que en los años setenta-

cuando participaba en un foro empresarial en los Estados Unidos. Entiendo que hubo algo de tensión en las discusiones y a la salida de la reunión, un periodista americano, con una buena dosis de cinismo, le preguntó: “Doctor Acedo, ¿desde cuándo no hay un golpe de estado en su país?”… Guillermo no se inmutó. Se le quedó viendo y con su habitual suavidad al hablar le respondió: “pues fíjese que desde varios años antes de que ustedes mataran a un presidente”.

Demás está decir que puso fin a la ronda de preguntas.

Yo conocí a Guillermo como el papá de mi amiga Ana Teresa. Siempre cariñoso, pero a la vez estricto. A sus cuatro hijos, junto a su esposa Anita Vaamonde, los educó en valores en los que prevalecieron la honestidad, la decencia y el trabajo. Guillermo el padre, el esposo, el hijo, el abuelo y más tarde el bisabuelo, encarnó el amor y la dedicación. Siempre estuvo presente para su familia, para quienes brindó apoyo incondicional y entendimiento.

Su rol como cabeza de hogar se basó en valores de justicia y equidad, enseñando a sus hijos la importancia de ser responsables y respetuosos.



Y todos han hecho honor a su legado.

Para él, los lazos familiares y amistosos, la alegría en las celebraciones y el apoyo mutuo en tiempos difíciles reflejaban el verdadero espíritu de lo que esperaba de su familia y también del país. Por eso se comprometió en muchas causas sociales, sobre todo en la educación. Tuve oportunidad de compartir de tú a tú con él cuando ambos coincidimos como miembros del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana.

Ahí observé de primera mano que Guillermo participaba en actividades que promovían el bienestar y el progreso de su entorno, convencido de que pequeñas acciones podían tener un gran impacto.

El intelecto de Guillermo también lo diferenciaba. Era un hombre de ideas claras y bien fundamentadas. En sus conversaciones, se podía apreciar su profundidad de pensamiento y su capacidad para abordar diversos temas, desde la cultura hasta la política, siempre con un enfoque crítico y constructivo.

La vida de Guillermo Acedo Mendoza será un recordatorio de que la honestidad, el trabajo duro y el amor familiar son los verdaderos pilares de una existencia significativa.

Aunque ya no esté físicamente entre nosotros, perdurará en las enseñanzas que compartió y en la forma en que vivió.

Espero que este pequeño -pero sentido- homenaje a su memoria sirva de inspiración para todos. Para Anita, Ana, Guillermo, Magu y Alberto, mi abrazo lleno de cariño. Estoy lejos, pero muy cerca de ustedes.

@cjaimesb