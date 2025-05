Orianna Cárdenas y el sueño de El Eternauta

“El Eternauta” se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial. Al momento de escribir esta columna, la serie argentina se posiciona como la tercera más vista en toda la plataforma de Netflix. Y aunque aquí en Argentina disfrutamos de un feriado puente por el Día del Trabajador, tuve la suerte de comunicarme con Orianna Cárdenas, la talentosa actriz venezolana que da vida a “Inga” en esta producción dirigida por el aclamado Bruno Stagnaro.

De Valencia a Buenos Aires: una actriz en ascenso

Orianna nació en Valencia (Venezuela) y lleva siete años construyendo su carrera en tierras argentinas. Su pasión por la actuación comenzó desde la escuela, formándose posteriormente en diversos talleres y seminarios que pulieron su talento natural.

Cuando le pregunté sobre la experiencia de trabajar con un director de la talla de Bruno Stagnaro (responsable de obras maestras como “Okupas”, “Pizza, birra, faso” y “Un gallo para Esculapio”), Orianna asegura que “fue un sueño hecho realidad. Él es un ser humano increíble, muy enfocado en dar su 100% en cada pequeño detalle y muy dulce persona. Me brindó la oportunidad de darle un poco de mí a Inga, y por eso siempre le estaré agradecida”.

Un casting que cambió su vida

El camino hacia “El Eternauta” no fue sencillo. Como toda producción de tamaña magnitud, Orianna atravesó un riguroso proceso de selección que recuerda con emoción. “Fue largo pero bonito. Me enfoqué en disfrutar el proceso, sin saber genuinamente si quedaría o no para el papel. Recuerdo haber estado en un antiguo trabajo y que me llamaran… Recuerdo que se me fueron las piernas y empecé a llorar de felicidad cuando me dijeron ‘¡felicidades, tienes el papel, serás Inga!'”.

Compartiendo set con las leyendas argentinas

Trabajar junto a figuras de la talla de Ricardo Darín, Carla Peterson, Ariel Staltari y Darío Subiotto podría intimidar a cualquiera. Sin embargo, Orianna encontró en ellos no solo compañeros sino una familia:

“A veces lo pienso con detenimiento, y no me lo creo. Todos y cada uno de los actores/actrices compañeros fueron muy dulces, me enseñaron muchas cosas y me hicieron sentir en familia todo el tiempo”.

El legado de “El Eternauta” según Orianna

Al despedirnos, Orianna compartió una reflexión profunda sobre lo que esta historia apocalíptica le dejó:

“Algo que me dejó El Eternauta es una poderosa reflexión sobre la resiliencia humana frente a la adversidad. En definitiva, El Eternauta es un testimonio de la valentía y la esperanza, que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede encontrar la luz. Aferrándome a eso, y poniendo un tantito de emoción al mensaje: por favor, jamás dejes de soñar y creer que es posible. A pesar de las adversidades. A pesar de la falta de esperanza. Si puedes”.

Aunque no puede adelantar mucho acerca de sus próximos proyectos, no tengo dudas de que seguiremos disfrutando del extraordinario talento de Orianna Cárdenas, que gracias a su personaje de “Inga” está dando de que hablar no sólo en Argentina sino en todo el mundo.

El Eternauta

Basada en la legendaria historieta argentina de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, esta adaptación de Bruno Stagnaro reinterpreta un clásico que es mucho más que ciencia ficción: es una poderosa alegoría sobre la resistencia, la solidaridad y el coraje frente a fuerzas aparentemente invencibles.

La primera temporada de la serie se estrenó el pasado 29 de abril en la plataforma Netflix. Y en las últimas horas, Ricardo Darín, quien personifica a Juan Salvo, anunció que la serie tendrá segunda temporada.

En lo personal ver las calles y lugares de Buenos Aires por donde habitualmente caminamos, lleno de nieve radioactiva o siendo atacada por “Cascarudos” es una verdadera locura. 100% recomendada.