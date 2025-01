Opinión

¡Fuerza, Canejo!

Juan E. Fernández 12/01/2025

Apenas le di play al audio, mi mente comenzó a volar ¿Qué fue esa bala fulminante que me había enviado Enrique Rondón desde la fría Caracas

@SoyJuanette

Los preparativos de la cena de fin de año me estresan un poco porque siento que algo me va a faltar. Hay que fijarse que el pernil esté en el horno, que las uvas estén bien, si la sidra será suficiente. Igual de todas maneras algo siempre va a faltar. En esa vorágine, y mientras caminada por la Av. Los Incas de Buenos Aires bajo un calor abrazador, recibí un mensaje muy movilizante de uno de mis editores en Caracas.

Don Enrique, quien ha sido mi amigo y maestro por años me escribió: “Saludos Juanette. ¿Te tomaste el día libre? 😳 No he recibido material tuyo”.

Al leer el mensaje de Enrique, me di cuenta de que, ciertamente, no le había pasado mi columna semanal para Informe 21; columna que ya llevo escribiendo más de 8 años, pues prácticamente la comencé cuando me mudé a Buenos Aires.

En respuesta, le envié un audio de 20 segundos donde, después de disculparme, le expliqué que había tenido algunas semanas complicadas, pues una compañera de trabajo tuvo un percance importante de salud y todos andábamos hasta las manos de trabajo. Luego le aclaré que la primera semana del año, sin falta, tendría mi artículo. (Y si estas líneas llegan a ser publicadas habré cumplido mi promesa).

Tras escuchar mi explicación, Enrique simplemente me contestó:

“Tranquilo Juanette. Un abrazo. Feliz Año querido amigo. Que Dios te acompañe 🙏” y además me envió un audio con el mensaje “Para que nos recuerdes, un abrazo”. Apenas le di play al audio que adjuntó vía WhatsApp, mi mente comenzó a volar ¿Qué fue esa bala fulminante que me había enviado mi editor desde la fría Caracas hasta la calurosa Buenos Aires?

Se trataba de un micro radial de Clave 93.3, titulado “Efemérides de las estrellas musicales clave”, cuya duración era de un poco más de 5 minutos. Mientras sonaba la introducción del audio, de fondo se podía escuchar la melodía de la canción Navidad que vuelve, de Billo´s Caracas Boys.

Apenas oí el coro cerré los ojos y vi a mi papá bailando con mi Tía Nelly en el patio de mi abuela Rosa en Catia, mientras tanto un Juanette de 10 años corría junto a sus primos, mientras otros familiares iban poniendo la mesa, para darnos el feliz año después del inminente “cañonazo”. Aquella era una casa grande con un patio central, donde todas las navidades, en el Aiwa de mi viejo, se escuchaba para Navidad y Año Nuevo no solo a Billo´s, sino también El piano merengue y hasta a Pérez Prado.

Mientras veía todas esas imágenes en mi cabeza, de fondo escuchaba la voz de mi amigo Enrique Rondón narrando la historia del tema Año viejo, del poema de Andrés Eloy Blanco, Las uvas del tiempo y del inolvidable Faltan cinco pa’ las doce.

Cuando terminó el micro radial mis ojos estaban llenos de lágrimas. Traté de disimular lo más que pude. Aguanté la respiración y le mandé un mensaje a Enrique donde solamente alcancé a decir que me había hecho llorar, de hecho, no pude terminar de hablar.

Del otro lado, Rondón solo me contestó ¡Fuerza, Canejo! recordando la frase de Gardel en el tango Tomo y obligo.

Y aunque el tango finaliza afirmando “que un hombre macho no debe llorar” me fue imposible contener las lágrimas que surgieron con las imágenes que llegaron a mi mente con esas notas de “yo no olvido el año viejo/ porque me ha dejado cosas muy buenas…”. En mi caso, no me dejó una yegua blanca, ni una chiva negra, pero sí muchas satisfacciones; entre ellas, compartir mis gratos momentos con ustedes.

Feliz año todos y hasta la semana que viene.

Más sobre este tema El papel político de las diásporas Apenas le di play al audio, mi mente comenzó a volar ¿Qué fue esa bala…

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es