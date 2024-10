Opinión

¿Nos hace la tecnología más humanos o más dependientes?

Eduardo Frontado 23/10/2024

Nuestro mayor reto no es encontrar respuestas inmediatas, sino construir un futuro en el que los avances tecnológicos estén al servicio de nuestra humanidad y no al revés

@eduardofrontado

En un mundo donde los avances tecnológicos se suceden a diario, parece natural maravillarse ante la promesa de simplificación que estos ofrecen. Sin embargo, surge una pregunta profunda: ¿Todo este progreso realmente nos acerca a ser más humanos? Si la tecnología nos libera de tareas cotidianas, ¿cómo aprovechamos ese tiempo que nos queda? ¿Lo dedicamos a nuestra espiritualidad y crecimiento personal o simplemente nos hundimos en la prisa del consumo inmediato?

Es evidente que la tecnología ha cambiado nuestras rutinas, pero también ha desplazado algunas experiencias fundamentales. El placer de leer un libro en papel, por ejemplo, es sustituido por aplicaciones que nos ofrecen resúmenes rápidos. Nos estamos alejando del proceso reflexivo que implica interpretar cada palabra, digerir ideas y debatirlas con nosotros mismos. ¿Estamos reemplazando la profundidad por la inmediatez? Hay algo especial en lo tangible: tocar las páginas de un libro, sentir el peso de un periódico, experimentar el tiempo que toma leer y entender. Pero en esta era digital, hemos perdido en gran parte ese contacto directo con las cosas, con las personas y, a veces, incluso con nosotros mismos. La rapidez parece haberse convertido en nuestra prioridad, dejándonos poco espacio para saborear cada momento.

Más sobre este tema Brutalidad natural vs. inteligencia artificial Nuestro mayor reto no es encontrar respuestas inmediatas, sino construir un futuro en el que…

El reto no es simplemente evolucionar junto con la tecnología, sino hacerlo sin perder los valores que nos definen como seres humanos. La empatía, la solidaridad y la capacidad de vivir el presente no pueden quedar rezagadas en el camino. La tecnología es una herramienta poderosa, pero si no desarrollamos la conciencia necesaria para usarla con propósito, solo estaremos corriendo en círculos, consumidos por la velocidad de lo inmediato. Nos encontramos ante una paradoja: mientras la sociedad habla cada vez más de salud mental y humanización, seguimos atrapados en dinámicas que nos deshumanizan. Reconocer el valor de la pausa y del encuentro genuino con los demás es crucial para integrar estos conceptos de manera real y no como simples discursos de moda.

Hoy tenemos acceso ilimitado a información con tan solo unos clics. Sin embargo, la verdadera dificultad radica en interpretar y aplicar ese conocimiento para construir una sociedad más consciente y justa. La información es solo un recurso; el valor reside en lo que hacemos con ella. Sin la reflexión y la acción, la tecnología se convierte en un mar de datos sin sentido.

Estamos inmersos en una era en la que el tiempo parece acortarse, y nuestra permanencia en esta dimensión se siente cada vez más incierta. Por eso, es urgente replantear cómo usamos los avances tecnológicos para vivir de manera más plena, sin perder de vista lo que realmente importa. La evolución no consiste solo en innovar, sino en encontrar maneras de vivir con más propósito, empatía y conexión humana. Al final del día, lo que define nuestro valor no es la tecnología que poseemos, sino nuestras acciones y la manera en que nos relacionamos con los demás. La verdadera riqueza está en cómo enfrentamos las situaciones cotidianas y cómo ayudamos a quienes nos rodean.

Si logramos integrar la tecnología en nuestra vida sin sacrificar lo esencialmente humano, habremos dado un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más consciente y compasiva. Nuestro mayor reto no es encontrar respuestas inmediatas, sino detenernos a reflexionar y construir un futuro en el que los avances tecnológicos estén al servicio de nuestra humanidad y no al revés. La clave está en saber quiénes queremos ser como individuos y como sociedad, y en usar cada recurso a nuestro alcance para avanzar con propósito y conciencia.

Más sobre este tema La razón democrática y el dominio de lo digital Nuestro mayor reto no es encontrar respuestas inmediatas, sino construir un futuro en el que…

www.eduardofrontado.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es