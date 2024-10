Opinión

Alfredo Travieso sobrevive al fuego cruzado de sus verdugos digitales

Carmelo Robles 18/10/2024

La cultura de la cancelación arremetió contra Alfredo Travieso, pero su nombre se mantiene intacto

En medio de la vorágine noticiosa sobre una Venezuela conmocionada por el clima poselectoral, abundan las fake news. Resulta difícil distinguir entre un reportaje y una opinión, así desaparecen las diferencias entre una campaña mediática y una reseña. En ese contexto, las redes sociales emergen como jurado y verdugo de un juicio confuso e injusto.

La verdad suele ser un elemento ausente en lo que se escribe y se difunde a través de innumerables repost anónimos. Alfredo Travieso Passios, abogado de dilatada carrera y con el prestigio suficiente para resistir los embates de esa inmune e inmisericorde dinámica, ha sido una víctima más de esa guerra mediática sin cuartel.

Lo curioso en este caso, es que Alfredo Travieso Passios haya sido condenado a través de redes sociales, mas no por tribunal alguno. De Travieso se ha dicho que se ha ordenado su captura, por manejar el patrimonio de un connotado y respetado empresario y lo cierto es que no ha ejercido el cargo de albacea testamentario de Oswaldo Cisneros Fajardo. Esa orden de captura no existe, como tampoco han existido motivos para manchar la hoja de vida da quien no ha hecho más que ejercer –con ahínco y rectitud– la profesión de abogado.

Los juicios y reproches de los herederos, la astucia y habilidades de sus abogados, se han unido a la voracidad implacable de quienes se esconden en la trinchera de la información inverosímil y atacan con la volatilidad de la difusión de la mentira. En medio de esa crisis, el nombre de Travieso sobrevivió el fuego cruzado.

Los desmentidos son tan escasos como inútiles, por ello es preferible destacar lo obvio: Alfredo Travieso Passios continúa abogando por sus clientes, teniendo consigo el renombre ganado durante cinco décadas y disfrutando del fruto cosechado gracias al buen uso de la verdad y el ejercicio corajudo del derecho.

