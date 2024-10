Opinión

Harris o Trump, el mundo a la expectativa

Ángel Montiel Parra 12/10/2024

Lo bueno de las elecciones en EE. UU. es que no se cierran las escuelas, no hay Plan República y el país no se detiene

Aquí en los Estados Unidos el país se prepara para las grandes elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

Se enfrentan los candidatos de los dos grandes partidos: Kamala Harris, por los demócratas; y Donald Trump, por los republicanos. Esta, según las encuestas, es una verdadera carrera con final de fotografía al estilo de aquel de George W. Bush y del que fuera el exvicepresidente de Bill Clinton, Al Gore.

Estas son unas elecciones muy importantes porque definirán al gran país del norte por los próximos años, y más allá los destinos de Latinoamérica.

Lo bueno es que no se cierran las escuelas, no hay Plan República y el país no se detiene por las elecciones, que se ven más como un evento democrático bajo la órbita de los ciudadanos.

Son los mismos norteamericanos quienes la realizan, los que votan y al final son los ciudadanos comunes y corrientes quienes dan los resultados.

No se necesita que las urnas electorales se las lleve un militar, “todo bajo resguardo” y nada de eso que se impone en Latinoamérica.

Ahora en las reñidas elecciones estadunidenses, dirigidas toda por civiles, los dos candidatos, Trump y Harris, muestran hasta este momento un empate y ambos buscan encontrar la forma de romper la paridad faltando pocos días para el evento electoral.

Ninguna de las empresas encuestadoras se atreven a mostrar con precisión sus investigaciones sobre el posible ganador.

El supuesto triunfo de Donald Trump se ha complicado con la irrupción de Kamala Harris y es un desafío que ha puesto en alerta máxima a su equipo de campaña.

Cada día salen nuevas encuestas, pero en ninguna Trump o Harris sacan ventaja. La diferencia de ambos es milimétrica y será suficiente para determinar él o la próxima presidente de los Estados Unidos.

Trump confía en su oferta electoral de controlar el costo de la vida situación que preocupa a los norteamericanos. Por su parte, Kamala Harris recuerda a los electores el carácter irritable y desgastado de su contrincante.

Los estudios de opinión señalan que las minorías negras e hispanas serán determinantes al momento de sumar votos y dar un ganador. Quedan solo semanas para las elecciones del 5 de noviembre en los Estados Unidos y el esfuerzo de Donald Trump y de Kamala Harris buscan desesperadamente el triunfo electoral.

La gente a la expectativa se pregunta ¿quién será el presidente o la presidenta de la nación más poderosa del mundo?

