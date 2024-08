Opinión

Colapso de la izquierda latinoamericana tras el golpe de Maduro

Froilán Barrios Nieves 21/08/2024

Los líderes de la izquierda latinoamericana viven la disyuntiva de asumir posiciones democráticas o motivadas por un compadrazgo al compás del Bella ciao

La política es el escenario más pugnaz de las sociedades. Es ingrata la mayoría de las veces o la arena donde el líder victorioso recoge sus frutos, los cuales pueden revertirse en trago amargo si no cumple con la promesa a la masa que en sus hombros le entregó el olimpo del poder.

Hoy la izquierda que ejerce el mando en algunos países del continente es escrutada en torno a su posición sobre las recientes elecciones presidenciales celebradas el 28-J en Venezuela. Las mismas que han levantado un polvorín por las dimensiones del fraude más escandaloso que haya conocido la región tras dos siglos de la independencia del bardo español.

No es para menos. Ese conglomerado ideológico vive la disyuntiva de comprometerse con su rol de estadistas o asumir decisiones en base a su compadrazgo doctrinario formado al compás del Bella ciao, la lectura trasnochada del Manifiesto comunista, de las Venas abiertas de América Latina, y la creencia de que estamos todavía en la Guerra Fría. Esto les conmina a aceptar que el desarrollo de la humanidad se dirime en el terreno de la defensa de la democracia contra la dictadura, y no en la solidaridad inocua de ser de izquierda o de derecha.

En tan solo 3 semanas las propuestas conocidas difieren de las que nos tenían acostumbrados con la unánime disciplina bolchevique, de los del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla en sus manoseados manifiestos antimperialistas.

Los incondicionales

En un primer grupo resaltan los incondicionales. Aquellos que en la misma noche del 28-J, al emitir el primer boletín del CNE reconociendo el “triunfo de Maduro”, celebraron en jolgorio felicitándolo. Allí se anotaron sus compinches de Nicaragua, Cuba, Honduras, Bolivia y alguna que otra republiqueta del Caricom.

La izquierda democrática de Boric

La segunda posición manifestada ha sido la gallarda declaración del presidente Gabriel Boric de Chile, quien no dudó en calificar de “fraude monumental” el crimen cometido en Venezuela por Maduro contra la voluntad soberana de la población. Dicha posición le valió al chileno toda la gama de insultos de la vocería del régimen, quienes le señalaron como agente del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Líderes veteranos

El tercer grupo lo integran líderes que no están hoy en el poder. Nos referimos a los del Frente Amplio de Uruguay, Pepe Mujica, entre otros, como es el caso del expresidente Julio Ma. Sanguinetti, quien manifestara que “Maduro está sostenido por la bayoneta, no por la gente”. También se incluye a Cristina Kirchner, quien no reconoce el resultado y solicita la publicación inmediata de las actas de las mesas de votación.

Los “mediadores”

En un cuarto grupo están quienes han asumido un rol de mediadores, como es el caso de Lula Da silva, presidente de Brasil; y de Gustavo Petro, presidente de Colombia. Ambos propusieron la repetición de elecciones y hasta la conformación de un gobierno de coalición de maduristas con la oposición. A este grupo se agrega AMLO, presidente de México, quien propone esperar la decisión del TSJ sobre la publicación de las actas, cuya responsabilidad le corresponde a otro poder: el CNE.

Esta última variedad de alternativas luce claramente absurda, es la extensión de un balón de oxígeno para un régimen en franca agonía. Un régimen que recurre a toda suerte de peripecias y triquiñuelas para ganar tiempo y hacer digerible el asalto cometido contra la decisión de la población.

La patética izquierda latinoamericana

Como podemos observar, es patético el cuadro de la izquierda latinoamericana. Comenzando por Lula, que hace mutis frente la cruenta represión de los aparatos policiales del régimen madurista. Ello, a pesar de que vivió en carne propia la cárcel de manos de los militares brasileños en el periodo de 1964-1984, la prohibición de sus derechos civiles, la persecución de sus compañeros sindicalistas, quienes fundaron la central sindical CUT y luego el Partido de los Trabajadores.

El colmo de Lula es calificar al gobierno de Maduro como “un régimen desagradable que no puede ser calificado como dictadura”, aun cuando la dictadura apresó a unos 2500 ciudadanos, asesinó a 25 manifestantes y sigue persiguiendo a disidentes políticos, incluso al presidente electo, Edmundo González, y a María Corina Machado.

Estas actitudes pusilánimes, aun cuando son señaladas por algunos como pasos de avanzada al menos por ser mediadores, son condenadas en su mayoría tanto por los venezolanos como por la comunidad internacional, quienes se aprestan a sancionar a un régimen promotor de un golpe institucional para preservar el poder.

Venezuela hoy es la demostración para los pueblos del mundo sobre los efectos nocivos que causan las tiranías. A decir de Isabel Allende, hija del extinto Salvador Allende: “Maduro es un gobierno autoritario, dictadura, con todas sus letras”, sobre la condición de vida, la libertad, las instituciones, de allí el agradecimiento a la comunidad internacional en su apoyo para reconquistar la democracia.

* Movimiento Laborista.

