Los malos están ganando

Juan E. Fernández 18/08/2024

En el libro Autocracia, Inc., de la autora Anne Applebaum, se explica cómo regímenes tutelados por Rusia como Venezuela, Irán, Turquía, entre otros, se mantienen en el poder

@SoyJuanette

Hola amigo lector, esta semana seguiremos con el tema de las dictaduras. Eso es, más que nada, porque en Venezuela aún no se termina de reconocer al verdadero ganador de las elecciones, y el que dice haber ganado insiste en que no hace falta comprobarlo. Yo no sé ustedes, pero si alguien se atornilla en el poder y no quiere entregar se le llama dictador.

En fin, para continuar con mi desinfoxicación, tanto de Venezuela como de Argentina (para contarles lo que está pasando acá necesitaría no una columna sino una novela), decidí leer literatura clásica, escuchar música y ver algunos pódcast en YouTube. Uno de mis preferidos es el denominado El cuartico, un contenido maravilloso creado por Jesús Chucho Roldan, acompañado por Estefanía León y Daniel Enrique.

Al entrar al canal oficial de este prestigioso pódcast, quise ubicar un episodio tranquilo, que me alejara de las preocupaciones. Pero, como el destino es el destino, terminé viendo la entrega 216, titulada Cómo funcionan las dictaduras modernas.

Esta entrega de El cuartico fue reveladora. A través del análisis del libro Autocracy, Inc. The Dictators Who Want to Run the World (Autocracia, Inc.: Los dictadores que quieren gobernar el mundo), de la autora Anne Applebaum, se explica cómo regímenes tutelados por Rusia como Venezuela, Irán, Turquía, entre otros, se mantienen en el poder.

La verdad es que el libro de Applebaum es un hallazgo, y parte de un artículo escrito por ella en 2021 para The Atlantic titulado: The bad guys are winning (Los chicos malos van ganando). En el texto, la periodista desenmascara un sistema que tiene a Rusia como CEO de un conjunto de naciones autocráticas, que funcionan como una red no solo política sino también comercial y de inteligencia.

Para la autora, todo comenzó a finales de los 90 cuando la globalización era moda y se creía que, al abrirle el mercado a naciones como Rusia o China, el comercio les empujaría a ser naciones más abiertas democráticamente. ¿Qué paso? Los regímenes hicieron mucho dinero y fortalecieron su poder, pero la democracia la quedaron debiendo.

Ojo, no es que no se celebren elecciones, obviamente las hay porque tienen que mantener la fachada para seguir en el mercado internacional. Aunque sabemos que internamente se organizan comicios donde el líder es prácticamente el único candidato, y se mide con candidatos que no tienen oportunidad; y de llegar a tenerla, estos son inhabilitados o hasta apresados.

Una de las cosas que aprendí leyendo el artículo de Anne y viendo el episodio de El cuartico es que Venezuela no está sola. Hay otras naciones que también son gestionadas por una cleptocracia.

¿Qué es una cleptocracia?

A grandes rasgos, la cleptocracia es un sistema político donde el robo está institucionalizado, y donde la corrupción es moneda corriente en todos los sectores del poder. Desde la justicia, la política y hasta lo social.

Y precisamente acerca de ese término, Applebaum hace un registro histórico de cuándo se instauró en Venezuela. Según escribe Anne Applebaum, Jesús Urdaneta Hernández, quien fuera director de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención “DISIP” en el año 2000, denunció un desvío de fondos por 300 000 dólares para financiar a las FARC. Tras la denuncia fue acusado de traición a la patria y posteriormente destituido. De acuerdo a Applebaum, ese hecho abrió la puerta a la cleptocracia en Venezuela.

La verdad, recomiendo la lectura del artículo para que tengan una idea de cómo funcionan las autocracias/cleptocracias que existen en el mundo: The bad guy are wining.

¿Cuándo será el fin de este tipo de regímenes? Yo leí el artículo de Anne, y vi el análisis que magistralmente hace la gente de El cuartico, en referencia a este tema… Saquen sus propias conclusiones.

Hasta la semana que viene.

