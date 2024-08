Opinión

Las dictablandas no existen

Juan E. Fernández 11/08/2024

Maduro logró que la izquierda y la derecha se unan para pedirle que demuestre que muestra las actas

@SoyJuanette

Desde hace una semana no me he despegado del celular viendo todo lo que pasa en Venezuela, pero tampoco había podido escribir. Para quienes no se enteraron (a estas alturas dificulto que alguien no conozca el tema), el pasado 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela. Tras los comicios, Nicolás Maduro fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral, aunque Edmundo González, candidato de la oposición ha demostrado que resultó vencedor con más del 70 % de los votos.

¿Cómo demostrar quién ganó? Sencillo: mostrando las actas, tal y como hizo el gobierno de Maduro en el pasado…

No tengo dudas de que el ganador fue González. De hecho, es lo que piensan muchos países que ya reconocieron su triunfo. Por su parte, los que aún no reconocen al candidato de la oposición como triunfador, tampoco reconocen a Maduro.

A medida que transcurre el tiempo, la violencia se recrudece en las calles. Pero no de los manifestantes, sino de los cuerpos de seguridad estatales. La represión está a la orden del día. Ya van más de mil detenidos, 23 muertos y varios desaparecidos.

¿Qué está haciendo la comunidad internacional? Lo que hacía Michael Phelps: nada.

Aunque Maduro logró que la izquierda y la derecha se unan para pedirle que demuestre que efectivamente es el ganador, cosa que solo puede hacer si muestra las actas. Y entonces ¿Por qué no las muestra? Porque si ganaste, demuéstralo…

Hasta la misma Cristina Fernández, quien fuera una de las principales socias del chavismo, le pidió al ahora dictador venezolano Nicolás Maduro que mostrara las actas por “el legado de Chávez”. A lo que Nicolás le replicó acusándola de tibia y de ser la culpable del triunfo de Milei en Argentina.

Las dictablandas

Me pareció insólito ver un comunicado de la organización Madres de Plaza de Mayo, que aglutina a las madres de víctimas y desaparecidos de la dictadura militar argentina, apoyando a Nicolás Maduro.

Por su parte, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, opinó acerca de Maduro: “Se ve claramente que Maduro está trampeando, es un dictador”.

Del otro lado también me sorprendió ver cómo personas que condenan (con razón) la represión y detenciones arbitrarias por parte del régimen de Maduro, justifican dictaduras como la de Pinochet en Chile o Videla en Argentina solo porque fueron de derecha. Incluso diputados de La Libertad Avanza, partido del presidente argentino, fueron a visitar a represores de la dictadura la semana pasada (entre ellos a Alfredo Astiz, conocido como el “Ángel de la muerte” y condenado por crímenes de lesa humanidad).

¿Acaso existen varios tipos de dictaduras? Aparentemente sí, pues, de acuerdo a como pienses puedes justificar, o no, los crímenes más atroces. A este fenómeno me permito bautizarlo como “dictablandas”, que son dictaduras aceptadas siempre y cuando los muertos, torturados y asesinados, piensen distinto a lo que piensas tú.

Por ejemplo: si eres de derecha, derrocar a Salvador Allende estuvo bien, los muertos y desaparecidos de Pinochet y de Argentina están bien. Pero Maduro es un dictador y un criminal (que obvio que lo es).

En cambio, si eres de izquierda, los presos y desaparecidos de Maduro están bien, porque esos no son disidentes, son enemigos de la revolución…

¡Déjense de joder, hay dictadores y represores en los dos lados y todos son criminales!

¿Qué pasará?

Evidentemente Venezuela está enclava en un punto estratégico para la geopolítica mundial, por lo que Estados Unidos, Rusia y China obviamente tienen intereses dentro de nuestro país. Por estas horas supongo que se están dando negociaciones para buscar una salida al conflicto venezolano ¿Se logrará? Habrá que esperar mucho, pero mucho tiempo.

Mientras tanto, siguen los presos, los torturados y los desaparecidos. Por cierto, el pasado domingo 4 de agosto la profesora de la UCV Edni López tomaba un vuelo desde Maiquetía hasta Buenos Aires para pasar vacaciones. Edni no abordó el avión, solo se supo que a ella y a otro pasajero les retuvieron el pasaporte y no las dejaron viajar.

Tras casi tres días desaparecida se conoció que la profesora Edni López es una de las detenidas del régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo me enteré del caso? Porque Edni es la pareja de uno de mis mejores amigos.

Solo espero que, cuando se publique mi escrito, Edni y el resto de los desaparecidos estén en su casa y Venezuela sea libre.

