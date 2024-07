Opinión

El habla liberadora de la resistencia

Dulce Yumar 09/07/2024

En el caso venezolano, la riqueza expresiva ha surgido en el sector que resiste, el atropello impulsa el uso del habla como un agente liberador

@DuYumar

Ante acontecimientos transcendentes en la vida de una nación, surge un despliegue expresivo de gran alcance. Son muchas las emociones de todo orden que se ponen en marcha: unas negativas, de total rechazo, al resistir a un sistema político que ha destruido todo el sustrato de esa comunidad en todos los niveles, y que empuja con fuerza para resistir. En el lado opuesto del espectro emocional brota un reconocimiento inconmensurable y masivo a las fuerzas positivas que bullen para lograr su liberación.

El sector dominante que se impone, con represión y sometimiento de la gente debido al poder de que dispone, también despliega su expresividad para defender lo que logró por la fuerza. En el caso venezolano, la riqueza expresiva ha surgido con mayor ingenio en el sector que resiste, el atropello impulsa el uso del habla como un agente liberador.

En los dominadores no se presenta mucha originalidad, pues usan muchísimos lugares comunes provenientes de la izquierda trasnochada de América Latica: el imperialismo yanqui es culpable de todo, la derecha es fascista, terrorista, etc. Se presenta un fundamento clave: “nosotros representamos y defendemos al pueblo soberano”. Frases que podía expresar sin problema el mítico Che Guevara, o el pretendido salvador Hugo Chávez. Las emociones influyen en la discursividad del campo político, en especial cuando existe un trasfondo de concepciones políticas antagónicas.

El sistema de la lengua y su uso

Es importante exponer la diferencia entre lengua y habla. Se identifica la lengua como un sistema de signos escritos u orales, cuyo conocimiento o adquisición permite la comunicación. En tanto que el habla es la puesta en ejecución de este conocimiento, su uso. Cuando estamos aprendiendo una lengua extranjera nos sometemos con esfuerzo a esta diferenciación para poder comunicarnos. Los logros alcanzados en este sentido dependen de cómo se adquiere el uso. La destreza se determina por el esfuerzo hecho para la adquisición de ambos niveles. Está de más decir la influencia que tiene la educación en ello.

En este tipo de análisis no se pretende cuestionar las expresiones del habla en distintos contextos, sino intentar describirlas, como es habitual, en los acercamientos lingüísticos. No es solo la ideología o la rigidez cuestionadora lo que priva en este enfoque, sino el acercamiento al despliegue del habla, tal como la gente se manifiesta discursivamente. Aunque el tipo de discurso que estamos creando, un artículo de opinión, se elabora sobre la base de la argumentación, en él hay fundamentos, razonamientos y datos que se orientan para defender el planteamiento eje. Los discursos orales o escritos de extensión variable son el resultado de lo que efectivamente es el habla, como acción, porque: DECIR ALGO ES HACER ALGO. (John Austin. 1962) (John Searle. 1969) Ambos investigadores son los creadores de la Pragmática lingüística, que ha tenido un impacto importante en el análisis de los discursos en situación.

En los actos de habla, la intención comunicativa del emisor presenta la siguiente tipología:

Actos declarativos: cuyo emisor tiene asignada autoridad o poder para efectuarlos, y ellos tienen impacto en la modificación de condiciones previas: como la emisión de una sentencia de culpabilidad por un jurado y ratificada por un juez penal

cuyo emisor tiene asignada autoridad o poder para efectuarlos, y ellos tienen impacto en la modificación de condiciones previas: como la emisión de una sentencia de culpabilidad por un jurado y ratificada por un juez penal Actos directivos: requieren una cierta autoridad para hacerlos y se exige con autoridad que alguien haga algo concreto. El cumplimiento de la pena impuesta por el juez al acusado, por el delito cometido, es un ejemplo tipo.

requieren una cierta autoridad para hacerlos y se exige con autoridad que alguien haga algo concreto. El cumplimiento de la pena impuesta por el juez al acusado, por el delito cometido, es un ejemplo tipo. Actos de compromiso: como lo indica la expresión, es aceptar y cumplir algo a futuro. Si el joven culpable es condenado a una pena corta, puede demandar la sustitución de ella por libertad condicional. Entonces asume un compromiso con una gran cantidad de limitaciones que serán monitoreadas.

como lo indica la expresión, es aceptar y cumplir algo a futuro. Si el joven culpable es condenado a una pena corta, puede demandar la sustitución de ella por libertad condicional. Entonces asume un compromiso con una gran cantidad de limitaciones que serán monitoreadas. Actos expresivos : contienen toda la carga emocional-afectiva del ser humano, y asume los rasgo psicosociales y políticos de una comunidad en cuestión. La madre del muchacho culpable está presente en la audiencia, al oír la sentencia se pone de pie bruscamente y grita: mi hijo no es un criminal. Ay, Dios mío, ¿cómo puedo ayudar a mi muchachito? Dios te bendiga, hijo, no te abandonaré, y llora desesperada. Esta ejemplificación proviene de una película gringa, donde se respeta la ley establecida. Ya sabemos que en Venezuela no hay ley y algo como esto puede empezar con una desaparición forzada, sin investigación previa.

: contienen toda la carga emocional-afectiva del ser humano, y asume los rasgo psicosociales y políticos de una comunidad en cuestión. La madre del muchacho culpable está presente en la audiencia, al oír la sentencia se pone de pie bruscamente y grita: mi hijo no es un criminal. Ay, Dios mío, ¿cómo puedo ayudar a mi muchachito? Dios te bendiga, hijo, no te abandonaré, y llora desesperada. Esta ejemplificación proviene de una película gringa, donde se respeta la ley establecida. Ya sabemos que en Venezuela no hay ley y algo como esto puede empezar con una desaparición forzada, sin investigación previa. Actos asertivos: evidencian un hecho o algo que ha ocurrido. Establece su representación. Resulta que el joven condenado es un excelente jugador de fútbol, ha declarado ser objeto de una manipulación porque es inocente. Los medios de comunicación han seguido su caso y presenciado la audiencia. Entonces, se elabora una noticia sobre esto, en la cual se representa para el lector lo ocurrido. Este tipo de acto no tiene vinculación con la palabra asertividad. Incluso circulan muchas malas o falsas noticias que no responden a esta característica.

Resulta que diferentes actos del habla pueden coincidir en un mensaje. Fíjense que la madre del acusado expresa su dolor, su angustia, pero acto seguido hace una promesa. Un padre dice a su hijo: te comprendo, yo era así, y mira que hoy lo lamento. Así que no vas a faltar más a clase y estudiarás para los exámenes. Sin excusa. En este ejemplo se expresa un arrepentimiento, una emoción, y luego se exige por la autoridad una orden, acto directivo.

Por lo demás, hay actos de habla en situaciones que guardan subyacentemente un enorme sufrimiento, un resentimiento, y la palabra que se emite tiene un sustrato emocional opuesto, la persona se libera de la carga y se atreve a decir una exclamación que la libera: se acabó, esta tiranía está muriendo, la lucha es CON VENEZUELA, hasta EL FINAL, dijo una anciana en los recorridos de María Corina Machado. Y los gestos refuerzan todo. También se pueden evidenciar actos que se dicen con expresividad positiva y reflejan temor, se dice: nuestros partidarios asisten a nuestros actos por convicción revolucionaria; los otros van por la plata, les pagan. Manifiesta un dirigente del oficialismo ante las fotos de las enormes concentraciones de MCM.

De la teoría al acto

Nuestra vida personal está preñada de discursos que la transforman. Un cura declara: “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, en tanto que vierte agua bendita sobre la cabecita del bebé que fuimos. En su momento, y vestido con el lujo de los faldellines blancos, u otra vestimenta que habla de la posición económica de los padres. Este acto del bautismo nos convierte en cristianos. Mucho más adelante, al encontrar la pareja ideal, la unión se realiza en el mismo escenario y nos unen con aquello de “los declaro marido y mujer,” más una serie de compromisos adicionales sobre ayudarse en las distintas situaciones que la vida pueda presentar, y fidelidad y respeto.

El rompimiento de este vínculo, porque las cosas dejaron de ser ideales, y el juez lo declara en documento en papel. Se ratifica el divorcio de la pareja con fecha y firma de las partes. Hecho que también transforma la vida, y adicionalmente se pueden agregar las disputas expresadas con mucha agresividad sobre los bienes compartidos o no.

En otro plano, el académico, se participa de aquel acto solemne de “lo declaro doctor de la república”. Y mira que trae compromisos con el conocimiento, pero sin el reconocimiento económico por el esfuerzo, como un compromiso de las autoridades. Con profundo desprecio, el gobierno de Venezuela aplica esta táctica aniquiladora. Los profesores universitarios han emigrado en masa por la miseria de los sueldos y la falta total de asistencia.

Los que permanecen resistiendo rechazan la ausencia de aumentos salariales por más de dos años, y la sustitución por bonos ocasionales. Y como expresa su consigna: “bono no es salario”. Las protestas de este sector, y de los educadores en general, constituyen una forma de resistencia consecuente que ha enfrentado la represión y del desconocimiento con coraje. La miseria y la ignorancia son mecanismos de control y contienen una amenaza subyacente, amenaza que opera también en otros sectores como la destrucción del sistema de medios y el acoso a los periodistas.

Todos estos atropellos, unidos a la declarada emergencia humanitaria compleja sufrida por el país, explican la demanda de LIBERTAD, acto expresivo de hartazgo, rechazo; pero que incluye también un acto directivo: váyanse, no más hambre, miseria, acoso, se acabó. Esta sentencia es la sumatoria discursiva de la RESISTENCIA.

Más sobre este tema OVCS: En abril aumentaron las protestas por derechos políticos En el caso venezolano, la riqueza expresiva ha surgido en el sector que resiste, el…

Todas las protestas y movilizaciones por los presos políticos, los profesionales de la salud, las organizaciones de DD. HH., y tantas otras más, llevan implícitamente esta motivación de resistir, de empujar con convicción la movilización nacional para salir de una autocracia destructora del país y sus ciudadanos. Contiene también la pretensión de propiciar un cambio, y gritarlo sin miedo. Obsérvese cómo los procesos discursivos contienen un acto de habla, que se reconocen generalmente por el verbo principal de la acción y son posibles por los cambios en el contexto donde se ejecutan.

Por ello es muy importante destacar que este esquema de análisis se asienta en un axioma fundamental: la relación de interdependencia entre las manifestaciones discursivas, el hacer de los emisores, y la emergencia de modificaciones de las circunstancias específicas. El contexto determina el discurso, el habla en acción. Los cambios en el contexto permiten la adecuación al discurso. Contexto no es solo espacio-tiempo, incluye también la identidad de los emisores y la audiencia a la que se dirigen.

Igualmente, es fundamental tener en cuenta que todo lo descrito se inserta en una suerte de modelo sociocognitivo que se va configurando por los cambios, y las reacciones de la gente ante ello. Es obvio que cualquier lector captará cómo se ha ejecutado este proceso a lo largo del tiempo en el poder del autoritarismo reinante. El hito de esto parte de la realización de las primarias y el despertar del país que hemos observado en vivo y en directo, o por las redes como si estuviéramos ahí, lo trajimos en el morral.

La inversión del modelo argumentativo

La argumentación tiene muchas más exigencias de las expresadas en el discurso político venezolano, pero, en la radicalización de los bandos enfrentados, algunas expresiones pretenden ser su fundamento, una suerte de propaganda que refleja su orientación ideológica. La destrucción del país en todos los niveles, la corrupción rampante, la apropiación de los recursos del erario público, y de los medios productivos, como la industria petrolera, caracterizan el poder reinante en la Venezuela arruinada por una revolución. Una autocracia de “izquierda”, una mezcla extraña porque en los planteamientos de izquierda idealista existe un modelo político que se construye sobre la base del bienestar popular y la defensa de la soberanía. La total desvalorización de los fundamentos de ello ha prevalecido en el oficialismo.

Más sobre este tema Maduro ya fue derrotado En el caso venezolano, la riqueza expresiva ha surgido en el sector que resiste, el…

El panorama crítico que asume la resistencia lo hemos visto en las redes, descrito por especialistas, y la gente común, en un clamor que no se detiene en la petición de cambio ya. En contraste, el reconocimiento actual al trabajo político de la oposición surge enfáticamente. La épica efectuada por MCM en su recorrido por el país es aplaudida por todos los sectores que resisten, incluso por quienes la rechazaban. Pese a su inhabilitación ha demostrado su liderazgo, su capacidad estratégica, y su auténtico vínculo afectivo con el pueblo.

Aunque la ridícula mención de “apellidos” como el de ella, marcados por el dinero y el poder, según el chavismo, no se corresponde con lo que ha hecho. En francés existe una expresión que viene al caso: faire un bain de foule, un baño de masas, sin escrúpulo alguno. El éxito arrollador de su campaña, publicitada en imágenes conmovedoras, es un fenómeno político sin precedentes, no solo en nuestro país. Este empuje, junto con la consecuencia de los ciudadanos, ha modificado el anterior esquema de soporte argumentativo del discurso político del país. Se han sustituido los calificativos de defensa de líderes y partidos.

El habla liberadora

Así las cosas, veamos pasado y presente:

La oposición era:

Escuálida : sin respaldo, lo contrario de fuerte, firme, con sustento. En un post hay una demoledora pregunta, después de ver la increíblemente masiva asistencia a los encuentros de MCM, sin convocatoria por los medios, a pie, en las rutas de todo el país. La líder de la oposición “levantó la mano”, con desprendimiento, al internacionalista Edmundo González Urrutia, como candidato de la Plataforma Unitaria, con la tarjeta de la MUD. El post en cuestión se pregunta: Ajá ¿quiénes son ahora los escuálidos? El chavismo dejó de ser mayoría, y al dejar de serlo busca aliados.

: sin respaldo, lo contrario de fuerte, firme, con sustento. En un post hay una demoledora pregunta, después de ver la increíblemente masiva asistencia a los encuentros de MCM, sin convocatoria por los medios, a pie, en las rutas de todo el país. La líder de la oposición “levantó la mano”, con desprendimiento, al internacionalista Edmundo González Urrutia, como candidato de la Plataforma Unitaria, con la tarjeta de la MUD. El post en cuestión se pregunta: Ajá ¿quiénes son ahora los escuálidos? El chavismo dejó de ser mayoría, y al dejar de serlo busca aliados. Entregada al imperialismo norteamericano, resulta que ahora el gobierno adoptó como moneda el dólar; negocian con ellos para no perder el negocio del petróleo. Y evidencian la cuestionada dependencia de Cuba, y de otro imperio, el del mal: Cuba, Nicaragua, en este hemisferio. Y a kilómetros: Irán, Rusia, China. Las grandes ligas.

resulta que ahora el gobierno adoptó como moneda el dólar; negocian con ellos para no perder el negocio del petróleo. Y evidencian la cuestionada dependencia de Cuba, y de otro imperio, el del mal: Cuba, Nicaragua, en este hemisferio. Y a kilómetros: Irán, Rusia, China. Las grandes ligas. Vende patria, por los vínculos anteriores es evidente la entrega del país, muy cuestionable por la pérdida de soberanía que se evidencia en el control de los cubanos en el diseño de estrategias políticas, procesos de organización del país, etc. Están infiltrados, pues.

por los vínculos anteriores es evidente la entrega del país, muy cuestionable por la pérdida de soberanía que se evidencia en el control de los cubanos en el diseño de estrategias políticas, procesos de organización del país, etc. Están infiltrados, pues. Fuera de la realidad porque no comprende ni asume la poderosa inserción de la revolución bolivariana en el pueblo, y el hecho de que eran para ellos puro amor verdadero. Esta expresión amorosa resultó en un odio, maldad e incapacidad sin precedentes. Han huido del país casi 8 millones de ciudadanos. El pueblo ha sido humillado, maltratado y sometido al hambre y al desarraigo. Esa realidad es resultado de un gobierno inhumano.

Emerge con fuerza y un dolor indescriptible el rechazo al gobierno, en las demandas que el pueblo del país entero le hace a MCM. Expresa que quiere a su familia de vuelta, una solicitud que se repite. ¿Quién es, entonces el que está fuera de la realidad? El oficialismo, como los monitos que no oyen, no hablan y no ven. El gobierno está disociado de la realidad actual del país. Hace lo imposible para mantenerse en el poder.

El enemigo a vencer, frase que ha utilizado desde su inicio este régimen para conferir el halo de revolución definitiva. Pero esto transforma la concepción de la política civilizada, a menos que se viva una guerra. En el fondo, así ha sido contra los que no se sumaron al proyecto, considerados como de otra especie. El lema de “ganaremos por la buenas o por las malas” que se ha retomado en la actual campaña para las elecciones presidenciales, explica el actual incremento desmedido de la represión para acabar a los opositores con todas las medidas ilegales e inhumanas posibles, para eternizarse en el poder.

Este arrase ha sido muy documentado en los medios, y se concluye que el miedo está ahora de su lado. En tanto que la oposición ha mantenido el apego a los mecanismos electorales y democráticos, en una campaña enmarcada en los fundamentos democráticos. Y se exigen elecciones trasparentes y competitivas, con la invocación de los verdaderos valores del país, vistos como la lucha entre el mal y el bien. Y pese a todo el sufrimiento y destrucción del país, la oposición es capaz de ver al oficialismo como a un oponente a vencer. Se tiene ahora con qué: pueblo, esperanza y la aspiración de un país recuperable. Que la fuerza diga amén.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es