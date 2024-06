Opinión

Margot Benacerraf: gracias por todo Madame Cinéma

Juan E. Fernández 09/06/2024

¿Cómo puede ser que la mujer que les ganó en Cannes a Truffaut, Rosselini y Buñuel se desdibujara de la vida pública? Encontramos la respuesta en Madame Cinéma

Hace unos días me topé con la noticia de la muerte de Margot Benacerraf, la directora venezolana que en 1959 y a los 33 años de edad ganó el Premio de la Comisión Superior Técnica y el Premio de la Crítica Internacional en el XII Festival de Cannes, por la película Araya. Esa fue su segunda y última película.

Tras enterarme de la noticia le escribí por Instagram a mi excompañero de la universidad, Jonathan Reverón, quien en 2018 rodó el documental Madame Cinéma, donde Benacerraf contó su vida. En el mensaje le preguntaba a Jonathan en qué plataforma podría ver su película. Minutos después Reverón me envió un link de Vimeo y una clave con el texto:

–Que lo disfrutes Juan Eduardo, gracias por escribir y reconectar.

Debo confesar que la película de Jonathan me reconectó con aquella Caracas de los 90, cuando después de terminar el secundario me inscribí en Cotrain Cine, una escuela audiovisual donde la entrañable Liliane Blaser me abrió los ojos, enseñándome a disfrutar las películas de otra manera.

Recuerdo que fue ella quien, en 1997, me habló de la Cinemateca Nacional de Caracas, ese cine maravilloso que queda dentro del Museo de Bellas Artes y que fue la primera sala en su tipo dentro del continente. También me contó de la Sala Margot Benacerraf, del antiguo Ateneo de Caracas.

En esas salas vi películas como Mujeres al borde un ataque de nervios, La naranja mecánica, Erase una vez en América, La dolce vita, El pez que fuma, y por supuesto Araya. Esa debió ser la primera vez que escuché el nombre de Margot Benacerraf.

Años después, en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños, creo que fue el profesor Senel Paz quien me dijo acerca de la segunda película, de “Madame Cinéma”:

–Qué poesía es Araya, no me explicó por qué Benacerraf no ha rodado más películas.

Ese día descubrí que Margot Benacerraf estaba viva. No me quiero justificar, pero no fui el único. De hecho, en el documental de Jonathan, la propia Benacerraf cuenta la siguiente anécdota:

En una oportunidad voy a retirar unas entradas en la taquilla del Teatro Teresa Carreño y al decirle a la joven que atendía como me llamaba, la chica pensó que me había equivocado de teatro.

–Señora, eso es en el Ateneo, me contestó

Y le respondí

–Vengo al Teresa Carreño, Margot Benacerraf es mi nombre.

A lo que la joven respondió:

–Imposible señora, Margot Benacerraf murió hace muchos años.

Cuando vi aquella anécdota en el documental de Jonathan, contada por la propia protagonista, me sentí culpable no solo como hombre de cine, sino como venezolano.

¿Cómo puede ser que la mujer que les ganó en Cannes a Truffaut, Rosselini y Buñuel se desdibujara de la vida pública?

¿Cuál fue la razón que hizo que Margot Benacerraf solo rodara dos películas?

¿Por qué Araya tuvo que esperar 18 años para ser estrenada en Venezuela tras ganar Cannes?

Esas son solo algunas de las preguntas que se hizo mucha gente por décadas, y que gracias al documental Madame cinéma, de Jonathan Reverón, es la misma Margot quien las contesta. Este filme es hermoso, emotivo, nostálgico y además un documento invaluable para la historia del cine en nuestro país.

Para terminar mi columna de esta semana, quiero agradecer a Jonathan por su película, a su productora Claudia Lepage, y por supuesto a Margot quien, a través de su trabajo como promotora cultural, abrió las puertas a grandes mujeres del cine como Fina Torres, Solveig Hoogesteijn, Elia Schneider, Mariana Rondón, Alexandra Henao, Liliane Blaser, Efterpi Charalambidis y Claudia Pinto, entre otras.

¡Gracias por el cine Madame cinéma!

