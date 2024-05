Opinión

Casi fue el fin del mundo

Si por el título piensa que la columna trata de algún tema apocalíptico, permítame decirle que se equivocó

@SoyJuanette

Es 13 de mayo de 2024 y estoy en el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires por tomarte un vuelo. Mi hija cumple 15 años esta semana y pidió de regalo un viaje a Bariloche. Mientras estamos por abordar recordé la vez que casi viajé al fin del mundo. Y, como el público se renueva, acá les comparto la historia:

Querido lector, si por el título piensa que la columna trata de algún tema apocalíptico como guerras nucleares, pandemias o invasiones extraterrestres, permítame decirle que se equivocó. Esta es la historia de un viaje, bueno, más bien de un casi viaje.

Ocurrió el viernes 14 de abril de 2023. Recuerdo que estaba escribiendo un artículo de inteligencia artificial, cuando mi celular comenzó a sonar. No era una llamada, eran las notificaciones de Telegram, específicamente del grupo que tenemos los productores asociados de la película La uruguaya, en la que tuve el honor de participar junto con la comunidad Orsai, y a un grupo de gente maravillosa que ahora escribían insistentemente.

Más sobre este tema De Sabrina Love a La Uruguaya Fue maravilloso la aventura cinematográfica de La Uruguaya, una película colaborativa vía Zoom y pandemia de por medio @SoyJuanette El mes de noviembre se ha convertido para mí en un mes de cambios trascendentales…

¿Pero por qué estaba tan activo el grupo? Y la verdad es que siempre está activo, pero en esta oportunidad se me mencionaba insistentemente. Al parecer, el destino me había puesto a un paso de ir, en representación de nuestra película, al “Festival de cine del fin del mundo”, en la ciudad de Ushuaia, que queda justamente en el fin del mundo.

¿Se puede estar a un paso del premio mayor? Por lo visto sí. Al menos eso aprendí el pasado 14 de abril. Resulta que como somos muchos los productores asociados (1961 personas), se sorteó un lugar para viajar al festival, que se celebrará el viernes 21 de abril. La rifa en cuestión se hizo bajo el infalible método Thamaz. Aclaro que Thamaz no es un matemático griego, sino más bien argentino, quien no solo es socio productor sino también mago.

El método funciona así: se toma el número de cada socio productor y se aplica el siguiente cálculo: [(Nro. Lotería * 1961) / 10000] +. El resultado es el número ganador. Si el ganador está imposibilitado de recibir el premio, entonces se traslada al siguiente número por aproximación, y así, hasta que alguien pueda disfrutarlo.

El ganador número 1, por vivir en España, no tenía la posibilidad de viajar con suficiente tiempo hasta Buenos Aires, por lo que quedó fuera de carrera y le correspondió al portador del siguiente número por aproximación. El segundo candidato vivía en Argentina, pero no podía ir a Ushuaia por cuestiones de trabajo.

A todas estas, en el grupo de Telegram los productores le preguntaban al gerente de comunicaciones de Orsai, Nacho Merlo, ¿quién iría al Festival de Cine del Fin del Mundo? Fue entonces cuando Nacho nos contó lo que sucedía. Y agregó:

–El tercero por aproximación también es de Argentina, es obstetra y está consultando con su esposa y arreglando su agenda para ver si puede viajar. De no poder hacerlo el que le sigue es Juanette.

Confieso que al leer mi nombre casi me desmayo, pero Nacho me sacó de trance al preguntarme ¿Juanette, vos podés viajar el día 21 de abril? A la pregunta, simplemente contesté con un “¡¡OBBBVIOOOOOO!!” y el grupo estalló.

Algunos compañeros sugerían que si el tercer candidato no tenía quien le acompañara, entonces fuéramos los dos. Entre tanto, otros me daban ánimo, y formulaban teorías todas a mi favor. La más fuerte: “El candidato es médico, no puede dejar a sus pacientes colgados”.

Y los más extremos le pedían a Dios “Oh señor, tú que todo lo puedes, haz que Juan vaya a representarnos en Ushuaia”. Pues resulta que estos últimos fueron escuchados; el tema es que el tercer candidato también se llamaba Juan (como yo). Así que el todo poderoso escuchó las plegarias e hizo posible que Juan Martín (y no Juanette) pudiera ir al viaje. De todas formas, gané algo: una anécdota para escribir esta columna.

Y ahora un consejo final: cuando le pidan a Dios que interceda por mí, aclaren que el favor solicitado es para Juanette, porque si dicen solo “Juan”, seguramente conceda su gracia a alguno de los tantos Juanes que habitan la tierra.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es