Opinión

Me hice viral por un “Exceso”

Si el destino quiso que me hiciera medio conocido por ese clip, entonces que así sea. Se los comparto para que lo vean, y me dejen su opinión

@SoyJuanette

Escribo humor y hago stand up desde hace 10 años y mi principal influencia es Laureano Márquez; de hecho, estudié con su discípulo Reuben Morales porque con ellos comparto el gusto por la comedia culta y refinada. Pero el destino quiso que me hiciera reconocido por un chiste de “Hacer del dos con la puerta abierta” (todavía me cuesta escribir “cagar”). Así que pido disculpas a Laureano, Reuben, y a Santo Tomas Moro por esta jugada del destino. A continuación, paso a relatar lo ocurrido:

Todo comenzó hace unos 15 días cuando visité Taburete, uno de los clubes de comedia más importantes de Buenos Aires. Frecuento el lugar desde que llegué a Argentina hace 8 años, por lo que conozco a todo el mundo. En aquella visita, charlando con otros amigos comediantes, Mariano, uno de los dueños del lugar, me preguntó si quería actuar en “Excesos”, un ciclo que se presenta a la 1:30 de la madrugada. Obviamente acepté.

De hecho, en la conversación le reclamé a Cachito Peola, quien también es socio de Taburete, que el horario de Exceso era muy temprano. Esto es porque antes de la pandemia ese ciclo se presentaba a las 3 de la madrugada. Y Cacho, con su sabiduría, me dio una respuesta reveladora: “Porque ya estamos grandes Juanette, tenemos +40 años y de pedo nos podemos quedar despiertos hasta la 1 a. m.”.

A los pocos días Mariano me escribió por WhatsApp y me indicó el día y la hora de mi presentación en Excesos. Después recordé que no es la primera vez que Mariano me invitaba a participar. De hecho, una vez hace mucho tiempo, llegó a llamarme un viernes a la media noche y me dijo:

–Si te vienes ahora mismo, Juanette, puedes estar en el Exceso de las 3 a. m.

Obviamente me quité el pijama, me bañé y me fui (también me vestí, no iba a ir desnudo, porque era invierno).

Pero esta nueva invitación de Mariano fue distinta a la ocurrida hace 4 años. Y es acá donde debo revelar una infidencia que le dará la razón a mi amigo Cachito: para ir a Excesos a la 1:30 debí acostarme a las 8 de la noche y hacer una siesta de dos horas. Cuestión que fui al show, hice mi rutina y me fue muy bien.

Días después los chicos de Taburete cortaron un clip con mi chiste de “Cag… con la puerta abierta”, lo subieron a las redes sociales y me comenzaron a llegar likes, mensajes de felicitaciones, y nuevos seguidores. De hecho, hoy el video, sumando las cuentas de Instagram y Tik Tok, ya lleva alrededor de 30 000 visualizaciones.

Sé que a muchos les parecerá poco, considerando que tengo amigo cuyos videos están por llegar al millón de reproducciones, como el chiste de “Nutricionista” de mi amigo Ariel Pugliese. Pero para mí 30 000 es un montón (ahora no me vayan a salir con que no fueron 30 000 porque los bloqueo…).

Lo primero que hice al conocer la transcendencia del video, fue escribir al grupo que tengo con Reuben Morales, David Show, Gordy Palmero y Franchutte. Les compartí el video y les confesé que me sentía culpable, porque, en mi soberbia, siempre pensé que me haría viral por un chiste filosófico o algo de ese tipo.

Pero los chicos en su sabiduría me hicieron abrir los ojos, y me explicaron que mi chiste se viralizó porque es sencillo, cotidiano y genera identificación. Es por eso que la gente conectó. Para poner la cereza al postre Reuben me mandó un mensaje al privado contándome: “Juanette compartí tu chiste con unos alumnos porque está muy bien construido”.

Que un tipo como Reuben Morales, que es no solo uno de los mejores profesores de comedia de Latam, sino un investigador y catedrático de humor, me haga ese cumplido por un chiste, para mí es una bendición.

En fin, si el destino quiso que me hiciera medio conocido por ese clip, entonces que así sea. Se los comparto para que lo vean, y me dejen su opinión:

