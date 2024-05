Opinión

Maduro anunció cómo intenta evitar su salida

Vente Venezuela y la Plataforma Unitaria tienen que seguir trabajando juntos para lograr una organización a prueba de trampas, y los venezolanos acudir a votar en masa

Ante los contundentes resultados de las encuestas, respaldados por las multitudinarias manifestaciones de apoyo a la tenaz María Corina cuando en pueblos en los que antes había un respaldo importante al oficialismo, hay coincidencia entre opositores y partidarios del régimen de que Maduro pierde el enfrentamiento electoral. Como quien ocupa Miraflores tiene muchas cuentas que rendir, las redes sociales y algunos opinadores especulan que abortará la elección. Sin embargo, esta no es la vía que viene anunciando.

La opinión más generalizada es que invadirá Guyana para suspender la elección. Esto no solo no es probable, sino que es imposible. Incluso Cuba rechazaría esa acción, no contaría con la simpatía de los guyaneses del Esequibo y ocasionaría la salida violenta de Maduro y de su equipo.

La segunda hipótesis más manoseada es que eliminaría las tarjetas que apoyan a Edmundo González, candidato único de la oposición, o lo inhabilitaría con cualquier excusa peregrina. Los sumisos TSJ y CNE le darían el visto bueno, pero sería rechazado por la población que no se quedaría con los brazos cruzados y desconocido por los gobiernos democráticos.

La estrategia de Maduro es ganar la elección y está a la vista de todos: sabotea las giras de María Corina, impidiéndole viajar en avión y obstruyendo las carreteras, cierra cuanta taguara le vende una empanada, multa o clausura a los hoteles que le dan alojamiento, detiene a quienes le suministran equipo de sonido y a cualquier persona conocida que le exprese su apoyo. Sin embargo, no ha podido doblegarla. Por ello, ha dado el paso de desmantelar a su equipo de campaña y asesores, apresándolos u obligándolos a asilarse.

La otra herramienta es la más peligrosa: restringió la inscripción de nuevos votantes en Venezuela y en el exterior, así como los cambios de residencia, mudó a votantes lejos de sus centros o pueblos de habitación, no depuró el Registro Electoral y creó centros de votación de una sola mesa, ubicándolos en zonas que desestimulan la presencia de electores y de testigos. En última instancia, apelará al CNE para que altere las cifras.

Todo lo anterior podría favorecer a Maduro, siempre y cuando no tengamos testigos en las mesas y no dispongamos de las actas, por lo cual Vente Venezuela y la Plataforma Unitaria tienen que seguir trabajando juntos para lograr una organización a prueba de trampas, y los venezolanos acudir a votar en masa. Los observadores internacionales deben ubicarse en los mencionados centros de una sola mesa. Si esto se logra, no hay duda del triunfo de Edmundo González.

Más sobre este tema Lo que debe saber si fue seleccionado miembro de mesa para las elecciones presidenciales Hasta el próximo 3 de mayo, las personas seleccionadas tienen posibilidad para presentar excepciones a ser miembro de mesa, estas excepciones están previstas en el artículo 113 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y destacan: ser mayor de sesenta y cinco (65) años de edad, tener alguna discapacidad física, mental, de salud o legal, la cual debe estar debidamente certificada

Como(había) en botica

Excelente declaración de Edmundo: “Al chavismo no me gusta verlo como un enemigo, sino como un adversario político con el que tendremos que sentarnos en algún momento a conversar”.

Felicitaciones a Venamérica por su X Aniversario y a Luis Corona, su presidente-fundador.

Lamentamos los fallecimientos de José L. Colina B. y de Hernán Piñero, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol. También de Luis Vielma L., despedido de la Pdvsa meritocrática y quien constituyó en México una exitosa empresa en el área petrolera.

¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es