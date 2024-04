Humano Derecho con Juan Carlos Barreto, director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV - Runrun

Juan Carlos Barreto, director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV nos hablará sobre la Ley contra el Fascismo, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional

@_humanoderecho

¿Existen similitudes entre el fascismo histórico y la situación actual en Venezuela? ¿Cómo afecta la reciente ley contra el fascismo a la libertad de expresión y la democracia en Venezuela? ¿Qué impacto tiene esta ley en los opositores y en el periodismo? Conversamos de estos y otros temas con Juan Carlos Barreto, director del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV, quien nos hablará sobre la Ley contra el Fascismo, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional.

La reciente ley, aprobada en primera discusión por la AN, no solo afecta a los medios de comunicación, actores políticos y organizaciones de derechos humanos, sino también al ciudadano común. Cualquier persona que exprese críticas al gobierno actual podría considerarse como enemiga y sancionada.

Cuando se aprobó la Ley contra el Odio, muchas personas argumentaban que la clave para no caer en ella era no hablar desde el odio y tratar de generar un nuevo lenguaje. Sin embargo, con la aprobación de esta nueva ley, no está claro qué forma de comunicación o expresión podría evitar la sanción.

Además, la ley contiene varios artículos preocupantes. El artículo 9 impone una autocensura sobre la función de los medios de comunicación, mientras que el artículo 10 se refiere a la cultura del odio y la intolerancia. El artículo 12 prohíbe las reuniones públicas y las manifestaciones convocadas que puedan ser consideradas como apología al fascismo.

“Entonces… si hacer este tipo de protestas puede ser percibidas, de acuerdo con este artículo como fascista, ¿qué mecanismo de reclamo, de exigencia, de exigibilidad de derechos nos va a quedar a los venezolanos?”, advirtió Barreto.

Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.

Más contenido en humanoderecho.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es