El discurso de la oposición ayer y hoy - Runrun

@DuYumar

La agenda de la oposición ha sido liderada por María Corina Machado desde que se inició la campaña para las elecciones primarias en Venezuela, en agosto del 2023. No obstante, su presencia en el panorama político no se inicia entonces. Había participado en el escenario político mucho antes. Como ejemplo, destaca que fue elegida en 2011 como diputada y obtuvo la votación más alta en la Asamblea Nacional. En 2014 participó en una representación alterna con el Gobierno de Panamá ante la OEA. Desde entonces llamó la atención del oficialismo, que la puso en la mira y buscó la manera de sacarla del juego. Una piedra en el zapato, pues. Y es inhabilitada sin muchos argumentos creíbles.

Es memorable su discurso cuestionador a Chávez cuando presentaba su Memoria y cuenta en 2012. Lo increpó cuando mencionó su respeto por el sector privado. Refutó este reconocimiento porque él tenía mucho tiempo diciéndolo, pero insistía en hacer expropiaciones, que eran una especie de robo.

Se empieza a perfilar su talante y su resistencia al régimen. Las marcas distintivas de su discurso comienzan a configurarse en las diversas circunstancias del debate público y político, en las que da la cara sin tapujos. Su liderazgo es cuestionado por algunos sectores al identificarla con la derecha liberal. Sus mensajes reiteradamente demuestran su empeño en impactar al electorado, algo usual, pero con rasgos característicos. Pretendemos analizar los rasgos resaltantes de su discurso político en el devenir del pasado cercano y del exigente presente. Dos situaciones distintas en las que toma la palabra, y es evaluada diferentemente.

El camino a la legitimación de las primarias

Captar en perspectiva la relación entre propósito y logros para continuar con determinación el sendero, forma parte de la autoevaluación constante de los personajes públicos. No es un asunto de intuición, sino de plantearse estrategias. Desde afuera reconocemos que MCM ha tenido una meta siempre y ha estado muy clara. La ha repetido con expresiones accesibles para todos los sectores, pese al peso de la inhabilitación. Con consciencia hay que reconocer sus logros para que quizás surja una visión de lo que ahora resulta conveniente para todos. Un poco por aquello de honor a quien honor merece, y también porque lo asertivo siempre es más conveniente.

Reconocer la trayectoria de María Corina Machado sorprende a propios y extraños, e incluso supera en resultados al “comandante eterno”. A ello se une su condición de mujer en un contexto en el que destacarse no es lo habitual. Su compromiso y esfuerzo por el país han producido resultados justificados y muy valiosos: sacar a los venezolanos del hueco de la desmoralización y la desesperanza. No es una proeza menor, cuando la destruición total del país hiere, y el alma colectiva intenta resurgir pese al temor impuesto, en un cuarto de siglo que resulta ya invivible.

La empatía

En el enfoque retórico aristotélico, que se asemeja al comunicacional, se presenta en primer lugar el valor del ethos. Este corresponde a la imagen de credibilidad e integridad del emisor. Para ello se requiere un líder cercano, irreprochable y accesible, aunque no lo reconozcan como parte de esos ciudadanos. No genera distancia y obtiene un mérito muy importante. MCM hizo de esto su manera de comunicarse con los sectores populares y de otra condición. Pero no desde la TV o la radio porque estaban censuradas. Anduvo pueblos y aldeas en un esfuerzo imparable con todo tipo de impedimento.

En este esquema se incorpora el logos del mensaje, derivado de planteamientos racionales y comprensibles, en estructuras sencillas como de causa y efecto: ustedes viven esta larga cadena de problemas de supervivencia enumeradas, así como de otro orden, pues: NO MÁS. El cambio es posible, luchar por ello HASTA EL FINAL.

En la interacción de los componentes retóricos, el último es el pathos. Indudablemente este es el aspecto más eficiente del discurso de MCM. Se refiere a la conexión emocional con la audiencia. De allí la noción de empatía. Cuántas fotos vimos de ella hablando y abrazando a viejitas, oyendo a estudiantes. El último video que vi es impactante: unos guardias nacionales pretenden impedirle el paso, bajan las armas y van retrocediendo mientras ella avanza, retándolos con la frase de que si no pasan por el drama de todos. Influye en un escenario social abatido con valores esperanzadores para todos. Vivir la elección en el exterior fue emocionante, parece que nos fuimos con la maleta llena de eso.

Esto que hemos descrito no se parece para nada a la comunicación política vista hasta entonces. Algo de ello pinta a Chávez, pero él tuvo todos los recursos. Usó los medios a su antojo, en programas muy largos en los cuales el valor épico de una patria idealizada se unía a todo tipo de promesas. El populismo en acción, y logró eficacia en su momento. Se describe este enfoque como populismo, y lo acercan al fenómeno MCM, por la veneración que genera, pese a su lucha contra la corrupción. Ella se deslinda del descomunal engaño a la población, mientras se apropian de todo lo valioso, como el asalto total del oficialismo, que produce noticias a diario.

Todo este inmenso e inteligente esfuerzo concluyó con unos resultados increíbles, nunca vistos: MCM fue legitimada como candidata presidencial para el 2024, con una votación de más del 90 por ciento. Euforia colectiva, pues. Interpretamos, en un artículo que escribí: ahora los inhabilitados son los rojos, y toca esperar el éxito en las presidenciales.

Sorprendidos y aterrorizados

Como sabemos, el gobierno menospreció la iniciativa de la oposición. No creyó que fueran capaces de realizar unas elecciones no convencionales y muy organizadas, sin el CNE. Incluyendo, incluso, el voto de inmigrantes diseminados por el mundo. El resultado los sorprendió, ¿cómo se les había escapado algo tan importante a sus organismos de inteligencia? Y el panorama cambió totalmente. El escenario es otro. Pasó a una represión y persecución generalizadas: cárcel, desaparecidos, censura, entre otros. Procedimientos que evidencian castigo redoblado ante el horror de perder el poder. Increíblemente, MCM se mantiene serena y centrada, confiada en el respaldo con el que cuenta.

Por el peso de la organización estratégica en las elecciones, el gobierno comenzó a destruir, en forma progresiva, el brazo derecho de la candidata: el partido Vente Venezuela, fundado en 2012.

El miedo del gobierno transferido con violencia al pueblo, a todos: Furia bolivariana. “Ganaremos por las buenas o por las malas”, algunas perlitas. Ataca a las organizaciones de DD. HH. MCM se convierte en el enemigo número 1. Son apresados o perseguido sus coordinadores y autoridades del partido. Se pretende aislarla para desmontar su operatividad. Le han cerrado todos los caminos.

Ahora bien, pese a toda esta avalancha de impedimentos contra el liderazgo de MCM, ella sigue manteniendo el respaldo popular para la competencia en las presidenciales, con aquella consigna de que si no se lograba la suspensión de la inhabilitación se respaldaría cualquier otro candidato inscrito. No se levantó el impedimento, ni se logró la inscripción de la candidata propuesta y aceptada por la PU, la distinguida profesora Corina Yoris. Y ahí están sus seguidores apoyándola y asegurando que votarán por quien ella le levante la mano. Esta identificación y compromiso de los electores es producto de la ADECUACIÓN de los discursos de la líder a las características del CONTEXTO. Este rasgo no es solo lingüístico, se inserta conveniente en la interacción social, y sus manifestaciones expresivas

El escenario cambió: ¿cómo adecuarse?

Con los pies en la tierra, y sin ánimo de normalizar y ver como naturales los abusos y controles impuestos por el régimen, es importante percatarse de que todos los acuerdos de negociación son incumplidos por el gobierno. Se hace una especie de escena de manos estrechadas para conservar la imagen, pero no aceptan lo propuesto bajo la pretendida “no inherencia” en la soberanía. La negociación es una estrategia utilizada exitosamente para las transiciones, pero es obvio que no resulta en el país. El apoyo internacional se manifiesta solo en declaraciones, aunque es muy importante.

Entonces, aunque parezca que se claudica, es necesario reconocer que el escenario electoral no va a cambiar. Todo el proceso se ha montado con total discrecionalidad. Si la PU y el esencial apoyo de MCM no aprovechan la unión lograda para seleccionar un candidato inscrito que resulte confiable, y lo presenta en los lapsos impuestos y no propiamente legales. Definir claramente una estrategia, para evitar el riesgo de no poder participar y perder el capital político logrado. Esta inquietud está muy presente en las redes, algunos líderes de la misma PU lo han pedido. ¿Entonces, será posible?

Es muy doloroso que después de un esfuerzo épico por los ideales que definen nuestra nacionalidad se tenga que ceder ante un oprobioso y dictatorial régimen: tienen el control del poder y de las instituciones. Las primarias de octubre de 2023 son un evento ejemplar, creo que en especial porque se realizó en un país cuyo enfoque es definido como autoritarismo hegemónico, y en su esencia solo tolera las elecciones cuando está seguro de que la coalición que lo sostiene y el mismo mandatario continuarán manteniendo el poder. Es lo que ahora pretenden sin importarles nada más.

Parece necesario pasar del uso enfático de los valores positivos de todo orden, en un enfoque enfático y emocional que emociona y convoca, a la racionalidad urgente de una estrategia inteligente. El tiempo apremia y se hará el esfuerzo necesario. Se reconoce la entereza entrega de MCM, esta decisión también la honrará.

