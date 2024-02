Mientras seas tú, Carme y Augusto, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Qué bueno que tenemos el cine, ese instrumento maravilloso que no solo nos divierte, sino que nos muestra historias aleccionadoras como las narradas por Maite y Claudia

Carme y Augusto no se conocen, aunque son dos personas públicas con una gran trayectoria profesional. Ella es una actriz española ganadora de premios y él es un periodista de renombre en su Chile natal. No existe posibilidad alguna de que Augusto y Carme se conozcan, aunque se crucen, no sabrán quienes son… literal:

Recién acabo de ver los Premios Goya, o como dice uno de los clichés más usados por críticos y periodistas: “el óscar del cine español” y ciertamente los premios principales no me sorprendieron para nada; pues la historia de los sobrevivientes de Los Andes, La sociedad de la nieve, del director catalán Juan Antonio Bayona, arrasó en muchas de las categorías en la que estaba nominada la cinta.

En cuanto a la categoría mejor película Iberoamericana, hubiese sido maravilloso que ganara la cinta argentina Puan, filme que narra las peripecias de un profesor de filosofía por quedarse con la dirección de la famosa facultad de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires.

O que lo hiciera otra de mis candidatas: Simón, del venezolano Diego Vicentini. Su trama narra la vida de un migrante venezolano que logra escapar de Venezuela tras las manifestaciones estudiantiles de 2017. Esta película es, sin duda, un documento para repasar lo que ocurrió en esos años (y sigue ocurriendo en Venezuela).

Pero la triunfadora en la categoría mejor película iberoamericana fue La memoria infinita, de la directora chilena Maite Alberdi (quien ya nos regaló historias hermosas, como la nominada al óscar El agente topo, en 2020).

En el documental La memoria infinita, Alberdi narra la historia de la pareja conformada por el periodista Augusto Góngora y la actriz Paulina Urrutia; dos personas de la vida pública chilena a quienes les cambia la vida cuando a Góngora le diagnostican alzhéimer.

Con la autorización de Paulina, Maite lleva un diario audiovisual del día a día de la pareja, resaltando la lucha de Urrutia contra la enfermedad degenerativa que le está quitando poco a poco a quien fuera su esposo durante más de 25 años. Es una cinta desgarradora.

Y aunque Simón no ganó el Goya para Venezuela, quien sí lo hizo fue la realizadora criolla Claudia Pinto, quien se llevó la estatuilla en la categoría mejor película documental con la cinta Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías.

En Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elías, la directora venezolana cuenta cómo, junto con su amiga Carme, decide rodar hace cuatro años la que será última película juntas, pues a Elías le habían diagnosticado alzhéimer.

Es así cómo, lo que empieza siendo un proyecto secreto, se convierte en la historia de dos amigas que luchan contra reloj para preservar los recuerdos de toda una vida dedicada al séptimo arte. Para los críticos este filme es “un pacto de amor y amistad. Un canto a la vocación y al milagro del arte”.

Qué bueno que tenemos el cine, ese instrumento maravilloso que no solo nos divierte, sino que nos muestra historias aleccionadoras como las narradas por Maite y Claudia.

