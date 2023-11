La última canción, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Nunca me hubiese imaginado, ni en los sueños más locos, ver de nuevo a los 4 Beatles tocando un tema inédito de la mítica banda que cambió la historia del rock

@SoyJuanette

Aquella mañana del viernes 3 de noviembre fue como cualquier otra. Me desperté a las 6:30 a. m. y me obligué a caminar las 2 cuadras que separan mi casa del gimnasio del barrio. Al regresar de hacer ejercicios me bañé, me cambié, y me senté en mi escritorio para comenzar revisar los portales de noticias como hago todos los días. Fue entonces cuando me topé con la que para mí puede ser la noticia musical del año: The Beatles lanzó su última canción titulada Now and Then.

Lo sorprendente de esta canción es que no solo contó con la participación de los 4 integrantes de la banda, sino de un 5 Beatle. Y no estoy hablando ni de Pete Bets (primer baterista del grupo), o del productor George Martin. Sino de la inteligencia artificial.

Now and then o lo bueno se hace esperar

La historia de Now and Then se remonta al año 1970, cuando el vocalista del grupo John Lennon grabó la demo de la que pasará a la historia como la última canción del cuarteto de Liverpool. 10 años después Lennon sería asesinado y la canción quedaría en el olvido por más de dos décadas. Pero en 1994 Yoko Ono, viuda de John, cedió los derechos a los otros miembros de The Beatles.

Fue así como Ringo, Paul y George grabaron y mezclaron partes nuevas de Now and Then. Pero las limitaciones tecnológicas de entonces no les permitieron terminar la canción. El principal problema: no pudieron separar la voz y el piano de Lennon para lograr una mezcla clara. Así lo contó el productor de aquel primer intento de lanzar el tema, Jeff Lynee, a la revista Rolling Stone.

En el año 2001 y justo cuando podían retomar el proyecto de Now and Then, el músico George Harrison, quien fuera integrante de The Beatles, fallecía como consecuencia de cáncer. Todo parecía indicar que la última obra del grupo moría con George y John. Hasta que 20 años después, y gracias al documental The Beatles: Get Back, de Peter Jackson, Paul McCartney y Ringo Starr descubrieron que ya existía la tecnología que estaban necesitando.

Resulta que Jackson, realizador del documental The Beatles: Get Back logró trasladar la banda sonora de la película en formato mono y pudo separar los instrumentos y las voces. Y con este hallazgo, el mismo Jackson aplicó la misma receta para la demo que John Lennon grabó en el año 1970. Pero Jackson no se conformó con revivir la canción, sino que resucitó (gracias a la IA) a John Lennon y George Harrison para que tocaran con Paul y Ringo en el videoclip del último tema de The Beatles.

De hecho, el pasado 2 de noviembre, día previo al lanzamiento del tema Now and Then, se estrenó en YouTube un cortometraje donde se explica cómo fue el proceso y cómo la IA fue la pieza fundamental para que la última canción de Los Beatles vuelva a la luz.

Nunca me hubiese imaginado, ni en los sueños más locos, ver de nuevo a los 4 Beatles tocando un tema inédito de la mítica banda que cambió la historia del rock. Ahora con ustedes Now and Then:

