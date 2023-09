MúsicaParaPensar | El “rock and roll", por Alberto Tobío Martel - Runrun

Es tan importante y trascendental la banda de Los Beatles, que le vamos a dedicar todo el artículo sobre el rock and roll a ella…

@albertotobio

En los años sesenta se forma en Liverpool (Inglaterra) la que la mayor parte de los especialistas consideran la banda de rock más exitosa e influyente de todos los tiempos: The Beatles.

Y yo, que realmente no soy un especialista en The Beatles, pero sí un admirador, estoy totalmente de acuerdo. Es de esos fenómenos culturales que permanecerá en la mente y en el corazón de muchas personas en el mundo para toda la vida y cuya influencia seguirá pasando de generación en generación.

Es tan importante y trascendental esta banda, que le vamos a dedicar todo el artículo sobre rock and roll a ella…

¿Qué es lo que contiene este artículo y de qué no vamos a hablar?

Bueno estimados lectores, después de un largo receso por las vacaciones de verano, presentamos el último artículo (el numero 12) que cierra el círculo del timeline de la historia del rock, casi siembre centrada en el rock progresivo (RP). Posteriormente comenzará un ciclo de entregas referidas a las nuevas bandas de RP desde la década de los noventa a la actualidad 1 (ya tenemos una muestra de alrededor de 70 bandas de RP, unas más orientadas a lo progresivo, otras hacia el pop, y buena parte de ellas logrando un “equilibrio” entre ambos géneros musicales).

Pues bien, ¿qué se puede escribir de The Beatles que no se haya dicho? Realmente muy poco, o casi nada, puesto que es una de las bandas de las que más se ha hablado y escrito. Existe una infinidad de libros, unos mejores que otros, revistas especializadas, entrevistas a los 4 músicos y muchos documentales, etc. Es por eso por lo que es casi un atrevimiento escribir sobre esta maravillosa banda que no les aburra a ustedes por ser muy repetitivo. Por esta razón es que este artículo no será, para nada, una biografía o intento de ella.

Para intentar decir algo diferente, cosa que no sé si lograré, he optado por dividir este artículo en cuatro (4) partes, en las cuales, sin duda, y como es inevitable, hay criterios, gustos y decisiones muy personales. Estas partes son:

¿Por qué son tan importantes The Beatles?, o su influencia en la sociedad y la cultura, una música bastante más compleja de lo que podemos suponer, las etapas en la evolución de la banda y la selección de los discos en estudio más emblemáticos.

Los Beatles: su influencia en la sociedad

Lo primero que hay que decir es que The Beatles influyeron en su época en la sociedad, la política y la cultura. Los años sesenta se caracterizaban por el movimiento hippie, y por un anhelo de paz porque el mundo se encontraba en guerra (la guerra de Vietnam que confrontaba, fundamentalmente, al capitalismo con el comunismo, y que terminó en 1975).

Realmente The Beatles aglutinaron en ellos una cantidad de seguidores en el mundo, jóvenes la mayoría, que querían un cambio cultural, el progreso a través del ingreso a las universidades y, por su puesto, una vida más pacífica. Estos anhelos los canalizó la banda que, además, generó una revolución cultural en la manera de vestir, de hablar, en los peinados, y por supuesto, en el tipo de música que hacían.

El fenómeno de masas que fue la “Beatlemanía” se extendió entre 1963 y 1967, no solamente en Inglaterra, sino el EE. UU. (a partir de la primera visita de la banda a ese país en el año 1964), y también en el resto del mundo.

El otro sentimiento que manejaron en las letras de sus canciones fue el amor. De hecho, en la mayor parte de sus canciones hablan del amor (solamente el amor y muchas veces compartido con otros temas o sentimientos). Apenas en alrededor de unas 14 canciones se habla de otros temas (de las 213 que grabaron).

Para finalizar esta parte, retomamos el famoso comentario de Lennon hecho en 1966: “Somos más populares que Jesucristo”, que da una idea bastante clara de la influencia del grupo en ese momento en la sociedad.

“Lennon había hecho originalmente el comentario en marzo de 1966, durante una entrevista con Maureen Cleave para el periódico británico London Evening Standard, aunque no provocó ninguna reacción pública. Cuando la revista estadounidense para adolescentes Datebook citó el comentario de Lennon, estallaron extensas protestas en el sudeste de los EE. UU. Los discos de The Beatles se prohibieron en la radio y fueron quemados públicamente, se cancelaron las conferencias de prensa e incluso se amenazó a la banda. La polémica coincidió con la gira del grupo por Estados Unidos de 1966, y tanto Lennon como Brian Epstein, mánager de la banda, intentaron calmar el conflicto con una serie de conferencias de prensa. La controversia contribuyó a la falta de interés de los Beatles por brindar espectáculos en vivo, y la gira por Estados Unidos fue la última con la que se comprometieron, después de la cual se convirtieron exclusivamente en una banda de estudio” (Fuente: Wikipedia: “Mas populares que Jesús”).

Una música bastante compleja: más allá del simple rock and roll

El otro tema que quisiera tocar es que, definitivamente, la música de The Beatles es bastante más compleja de lo que muchos de nosotros pudiéramos pensar. Esto es particularmente cierto a partir de la 3.ª etapa de la banda que se inicia en el año 1965, con la aparición del fabuloso disco Rubber Soul (algo así como Alma de goma). De hecho, esta etapa, como veremos más adelante, continúa con otros dos discos complejos y revolucionarios como Revolver y Sgt. Pepper´s and Lonely Hearts Club Band (El Sargento Pimienta y el Club de la Banda de los Corazones Solitarios).

Con respecto a este tema, trascendental para entender la grandeza de esta banda, yo tocaría tres elementos, todos ellos generados por la notable influencia del productor George Martin:

La búsqueda de nuevos horizontes musicales más allá del rock and roll de sus inicios, la experimentación de sonidos y tecnologías en los estudios de grabación y la incorporación, por lo tanto, de una gran cantidad de músicos que le dieron una mayor complejidad y contenido a la música de The Beatles (esto se ve, particularmente, en canciones como Let It Be (Déjalo ser o Déjalo estar) y The Long and Winding Road (El largo y sinuoso camino), entre muchas otras (ambas canciones compuestas por Paul McCartney, pero acreditadas también a Lennon).

Con respecto a lo primero, a partir del disco Rubber Sould, The Beatles comenzaron a componer canciones más complejas y a incursionar en otros géneros musicales. Es importante conocer que ya en el año 1965 la banda estaba bastante aburrida y cansada de la simplicidad de sus canciones. Por esta razón, a partir de 1966 dejaron de hacer conciertos para poder dedicarse a componer otro tipo de canciones y a tener tiempo para experimentar en los estudios de grabación.

A manera de ejemplo, Paul Mc Cartney se quejaba mucho de que casi siempre componían con un máximo de 12 compases. Por ello, los propios Beatles experimentaron en algunos de sus discos con el Rock Progresivo (por ejemplo, en Revolver, publicado en el año 1966, con elementos sicodélicos, barrocos y con mucha influencia de la música clásica.).

Lo segundo se refiere las experimentaciones que hicieron de nuevos sonidos con la utilización de tecnología, especialmente con la influencia de George Martin, al principio, y de Phil Spector, casi al final de los días de la banda. En el año 1971, Lennon dijo sobre las grabaciones de Rubber Soul: “Nos estábamos volviendo mejores, técnica y musicalmente, eso era todo. Por fin fuimos capaces de dominar el estudio. Al principio, hacíamos lo que se nos decían: ni siquiera sabíamos cómo subir el bajo. Aprendimos las técnicas en Rubber Soul. Fuimos más precisos sobre cómo grabar un disco. Y lo controlamos todo, hasta la portada” (Fuente: The Beatles, Rubber Soul, la vida es corta).

El tercer aspecto, poco conocido por mucha gente, es que en la mayor parte de los discos de The Beatles, especialmente a partir de Rubber Soul, participó una gran cantidad de excelentes músicos de sesión. Usualmente se habla de Billy Preston (tecladista), pero ciertamente discos como Sgt. Pepper incorporaron músicos de instrumentos de viento o metales, cuerdas, percusión, coros, etc.

Las 4 etapas en la evolución de The Beatles

Como ya han podido apreciar mis queridos lectores, a mí me gusta mucho dividir la evolución de las bandas de rock en etapas o fases. Esto con la idea de poder mostrar, de manera más clara, qué elementos han privado en cada una de ellas y, además, poder seleccionar los discos que considero más emblemáticos en cada una de ellas (o mejor, los que a mí más me han gustado).

Aquí entra un primer tema y es si se puede considerar los primeros tres años de la banda (de 1960 a 1962) como una etapa, puesto que no grabaron ningún disco. Bueno, mi criterio personal es que sí, por esto vamos a hablar de 4 etapas en la evolución de la banda:

Etapa 1: entre 1960 y 1962. En esta etapa de formación y consolidación de la banda, no grabaron discos en estudio.

entre 1960 y 1962. En esta etapa de formación y consolidación de la banda, no grabaron discos en estudio. Etapa 2: entre 1963 y 1965. En esta etapa grabaron 5 discos: Please Please Me (1963), With The Beatles (1963), A Hard Day´s Night (1964), Beatles for Sale (1964) y Help! (1965).

entre 1963 y 1965. En esta etapa grabaron 5 discos: Please Please Me (1963), With The Beatles (1963), A Hard Day´s Night (1964), Beatles for Sale (1964) y Help! (1965). Etapa 3: entre 1965 y 1967. Grabaron 3 discos: “Rubber Soul” (1965), “Revolver” (1966) y “Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band” (1967).

entre 1965 y 1967. Grabaron 3 discos: “Rubber Soul” (1965), “Revolver” (1966) y “Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band” (1967). Etapa 4: entre 1967 y 1970. La etapa final y disolución de la banda grabaron 5 discos: Magical Myster Tour (1967), The Beatles* (1968), Yellow Submarine (1969), Abbey Road (1969) y Let it Be (1970).

(*) También conocido como el Álbum blanco (The White Album).

Los discos más emblemáticos de The Beatles (una escogencia muy personal)

Como ya hemos podido ver en los artículos anteriores, escoger los discos más emblemáticos de una banda es un ejercicio que tiene alrededor de un 60 % de peso en cuanto a los gustos personales. Es por ello que me adelanto a pedir excusas si algún disco de vuestra preferencia queda fuera de esta corta lista de 6 discos que he escogido, de los 13 discos en estudio que grabaron The Beatles.

Los discos son: Help (de la 2.ª etapa), Revolver y Sgt. Pepers Lonely Hearts Club Band (de la 3.ª etapa) y The White Album, Abbey Road y “Let it Be” (de la 4.ª etapa). Adicionalmente, como comentario final, les hago una breve reseña del disco Let It Be… Naked.

Help!

Help es el quinto disco en estudio de la banda y el que representa la finalización de la 2da etapa de esta. Lo he escogido porque sintetiza muy bien esta etapa y porque, además, es probablemente, el más elaborado de los cinco.

El álbum mostraba ya la maduración que adquiría constantemente la música de los Beatles, con un eclecticismo que iba más allá de los límites de la música rock.

Yesterday, la canción más famosa del disco y una de las más escuchadas y versionadas de la historia (*), de Paul McCartney, estaba arreglada para guitarra y un cuarteto de cuerda, y grabada sin los otros miembros del grupo. Otra, You’ve Got to Hide Your Love Away (Tienes que esconder tu amor), de John Lennon, indicaba la influencia que tenía Bob Dylan sobre el cantante, aparte de usarse en el tema el instrumento de la flauta clásica.

(*) Según el Libro Guinness de los récords es una de las canciones más versionadas en la historia de la música popular hasta 2017. La Broadcast Music, Inc. (BMI) afirma que, en el siglo XX, fue interpretada cerca de siete millones de veces.

A continuación, Yesterday cantada por un muy joven McCartney en directo en el Studio 50 de New York City en 1965).

Por otro lado, el sonido de “Ticket to Ride” (Boleto para viajar), publicado como sencillo, fue comparado por Lennon como “pesado” en relación con el sonido de las canciones previamente editadas por el grupo, y “audaz” en su referencia a la convivencia conjunta de un chico y una chica en su letra. McCartney valoró el arreglo del tema como “totalmente radical”.

Help!

En la nota de los créditos de la funda del disco se hacía constar el uso más extensivo y prominente que Lennon y McCartney hacían del instrumento de los teclados, tocados por Martin en las grabaciones anteriores del cuarteto y que tanto alteraría el futuro sonido del grupo y la forma de abordar el proceso de grabación, especialmente por parte de McCartney. La tecnología de sobregrabación en cuatro pistas animaría a ello. Lennon, por su parte, hizo aquí más uso de la guitarra acústica, abandonando así su famosa Rickenbacker.

Revolver

Revolver es el séptimo álbum de estudio de la banda británica de rock The Beatles lanzado el 5 de agosto de 1966 por EMI. Fue el último álbum lanzado antes de que la banda decidiera abandonar los escenarios y las giras, a favor de la experimentación en los estudios de grabación.

El álbum estuvo acompañado por el sencillo doble Eleanor Rigby / Yellow Submarine (Submarino amarillo), ambas canciones convirtiéndose en número uno en Reino Unido, mientras que en los Estados Unidos ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente. También se lanzó, previamente, el sencillo de Paperback Writer / Rain.

Revolver presentó varios nuevos desarrollos estilísticos que llegarían a ser más pronunciados en álbumes posteriores. Logró llegar al número uno en la lista de éxitos de varios países, entre ellos, el Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Australia, entre otros.

Aunque en el álbum Rubber Soul, de 1965, la banda ya había empezado a experimentar tanto en la composición de sus canciones, como en el estudio, Revolver marca el dominio de estas mejoras, tanto así que se le considera obra cumbre del rock psicodélico. Así mismo es considerado como uno de los álbumes más innovadores. Con una gran gama de sonidos, y un rico contenido musical y lírico, hizo toda una revolución en los estándares de grabación y de escritura musicales.

Tres características claves del disco: fue el último disco antes de que decidieran abandonar las giras y los conciertos. Lennon se mostró muy “perezoso” en cuanto a sus aportes musicales, a diferencia de su participación en el disco anterior. Y hay un avance significativo en la participación de George Harrison al componer tres canciones.

Revolver

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Es el octavo álbum de estudio de la banda británica de rock, The Beatles. Publicado el 26 de mayo de 1967. Es, con mucha frecuencia, citado por la crítica como una de sus mejores obras y uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Para mí, entre mis tres preferidos, juntamente con Abbey Road y Let It Be.

Continuando con la maduración artística de la banda vista en Revolver (1966), se alejó bastante del pop rock convencional de la época e incorporó elementos poco comunes y muy divergentes entre sí a su música, como música hindú, música psicodélica, music hall, e influencias sinfónicas. Se dice que este álbum es una respuesta al aclamado Pet Sounds del grupo The Beach Boys publicado en 1966, y considerado por la crítica como superación por excelencia al dicho álbum.

Se trata de un disco “conceptual” (lo coloco entre comillas) porque realmente se trató de una idea de Paul McCartney de crear una banda imaginaria (Sgt. Pepper…), para intentar hacer una división con el pasado y que los fanáticos desviaran un poco su atención de la música que había venido desarrollando la banda con anterioridad. Era una especie de truco para que ellos pudieran desarrollar una música diferente y tuvieran la “libertad” de crear con nuevos ritmos, melodías y armonías.

Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band

En este disco, sin duda alguna, The Beatles alcanzó un “techo” musical. Experimentaron con tecnologías en el estudio y con ellos participó un grupo importante de músicos de sesión. En la canción A Day in Life o Un día en la vida (para mí una de las mejores en el catálogo de la banda), participó una orquesta de 40 músicos.

Finalmente, estamos hablando de posiblemente una de las portadas más famosas de la historia de la música, no solamente del rock. La misma extensamente aclamada e imitada. Fue diseñada por los artistas Peter Blake y Jann Haworth, a partir de un dibujo de Paul McCartney.

A continuación, un concierto reciente de Paul McCartney con su banda, tocando A Day In The Life y Give Peace A Chance, al final, Let It Be. Sencillamente emocionante, una maravilla…

The White Album

The Beatles, también conocido coloquialmente como White Álbum, o el Álbum blanco en español, es el décimo álbum de estudio, lanzado el 22 de noviembre de 1968. Publicado como un álbum doble, su sencilla portada blanca carece de imágenes o algún texto que no sea el nombre de la banda en relieve, esto ideado como un claro contraste a la vívida portada de su álbum anterior Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Aunque ningún sencillo del álbum fue emitido en Reino Unido o en los Estados Unidos, las canciones Hey Jude y Revolution tienen su origen de las mismas sesiones de grabación y se lanzaron como sencillos en agosto de 1968.

El álbum es reconocido por su fragmentado estilo y amplia gama de géneros musicales, oscilando desde el music hall y folk a pistas de art rock, blues, rock alternativo, ska, avant-garde, música experimental, entre otros.

The Beatles (White Album)

Se trata de un disco algo extraño en cuanto a las letras se refiere. Es realmente bastante “apolítico” en el sentido del poco compromiso de estas en cuanto a temas sociales de ese momento. Se comienzan a materializar las primeras diferencias entre los miembros de la banda por pocas coincidencias de criterios musicales y, por primera vez, uno de sus miembros (Ringo Starr) abandona temporalmente el grupo.

Abbey Road

Es otro de mis discos preferidos de The Beatles (dentro del top three) y realmente el último que grabaron en un estudio. En el lado “B” se encuentra un “meddley” de 16 minutos de duración, con 8 canciones que se encuentran entrelazadas.

Un hecho muy importante es que incluye dos de las canciones más populares (y hermosas) de George Harrison: Something (Algo) y Here Comes The Sun (o Allí viene el sol) (en esta última usan por primera vez un teclado Moog.

La portada fue diseñada por John Kosh, el director creativo de Apple Records, pero los bocetos fueron idea de Paul McCartney. Está considerada la portada más famosa de la historia de la música rock, solamente comparable con la del disco Sgt. Pepper.

Abbey Road era una calle con bastante tráfico, y por ello tan solo se pudieron sacar en un tiempo limitado seis fotos de las que tenía que salir la portada del disco. El Volkswagen Escarabajo que aparecía en la foto solía estar aparcado en ese sitio muy a menudo, y era propiedad de alguien que vivía en los pisos de al lado del estudio.

Abbey Road

Let It Be

Este extraordinario disco (el tercero de mis preferidos), tiene la curiosidad de que es el penúltimo que grabaron (las grabaciones comenzaron a principios del año 1969), pero fue el último que se editó (mayo de 1970).

Contiene, a mi manera de ver, una de las canciones más famosas de la banda (Let It Be). El disco se caracterizó, en su proceso de concepción, grabación y edición, por diferencias irreconciliables entre los miembros de la banda (*).

Es importante conocer que el disco tuvo muchos problemas para ser terminado. Al final, fue Phil Spector el que lo cerró. El mismo realizó bellas orquestaciones de Let It Be y de The Long and Winding Road, que no fueron nunca del agrado de McCartney, como ya vimos.

(*) El documental producido por Peter Jackson (Get Back) detalla el proceso de concepción y grabación del disco a principios del año 1969.

Let It Be

El documental emplea las técnicas desarrolladas en “Ellos no envejecerán” de Jackson para transformar el metraje con técnicas de producción modernas. El equipo del cineasta dispuso de más de 55 horas de metraje y 140 horas de audio procedentes del proyecto original, e incluye el concierto completo de 42 minutos en la azotea. En referencia a la larga polémica en torno al proyecto original de Get Back, Jackson escribió en un comunicado de prensa que se sentía “aliviado al descubrir que la realidad es muy diferente al mito… Claro que hay momentos de drama, pero ninguno de los desencuentros con los que se ha asociado este proyecto son realmente importantes o extensos” (Fuente: Wikipedia).

Aquí les presento el tráiler promocional del documental, de Disney+.

Let it Be (Naked)

Les dejo una breve reseña del disco “Let it Be Naked” (o desnudo), el cual es una versión del disco que salió en el año 1970, pero el cual cuenta solamente con los instrumentos de los 4 Beatles, sin orquestaciones.

Let It Be… Naked

Su edición fue idea de Paul McCartney, quien siempre había mostrado su desagrado con la forma en que Phil Spector había producido Let It Be, y muy especialmente su canción The Long and Winding Road. Esta canción, al igual que Let it Be, salieron editadas en la versión original con pistas añadidas (u overdubs) por Spector. En el caso de Let it Be (2 trompetas, 1 trombón, 1 saxo barítono y 2 saxos tenor y cellos). En The Long and Winding Road (13 violines, 4 violas, 4 cellos, arpa, 3 trompetas, 3 trombones y 14 vocalistas).

Por cierto, una anécdota muy interesante: en ambas canciones John Lennon toca el bajo.

En la nueva (o vieja versión), McCartney quería mostrar cómo querían The Beatles que se hubiera editado el disco. Let it Be… Naked salió a la venta en 2003. En abril de 2013 salió oficialmente a la venta en ITunes y en 2018 empezó a estar disponible en plataformas de streaming como Spotify, entre otras.

A mí en varias ocasiones me han preguntado: ¿y cual te gusta más? Siempre digo: las dos versiones me gustan, son diferentes, pero ambas conservan lo más importante: lo maravillosas que son ambas canciones, hablando estrictamente desde el punto de vista compositivo.

A manera de cierre…

Definitivamente The Beatles fueron, todavía hoy lo son, un fenómeno. No solamente musical, sino mucho más allá: cultural, social y hasta político. A diferencia de otros fenómenos culturales, el legado de The Beatles continúa, y yo pienso que difícilmente le veamos el final. Este seguirá pasando de generación en generación, y no creo que sean olvidados…

Como pudimos ver, hicieron una carrera meteórica, de apenas 10 años, en los cuales, entre muchas giras y conciertos, grabaron 13 discos en estudio. Pero si a estos 10 años, les quitamos los primeros 3 en los cuales no grabaron discos, tenemos que en solo 7 años grabaron 13 discos (casi 2 por año)… nada mal para la época.

Pero, además, revolucionaron la música en general, y el rock en particular. Hicieron, especialmente a partir de la 3.ª etapa, una música bastante más compleja y que abarcó otros géneros y subgéneros, como el folk, el pop, el art rock y otros. Tuvieron la suerte (o la dicha) de encontrarse en el camino con dos personas clave: Brian Epstein, que los manejó y representó hasta su muerte prematura en el año en 1967, y además gestionó todo lo que tuvo que ver con la imagen de The Beatles.

Y, para mí, el más importante de todos: sir George Martin, el gran productor, arreglista, ideólogo, músico, ingeniero de sonido, etc., que realmente le dio a la música de la banda un techo mucho más alto. Los Beatles le deben mucho a él.

