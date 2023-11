El futuro se construye, por Armando Martini - Runrun

“Hay proverbios que se convierten en motores que impulsan decisiones y acciones de todos. Una de esas expresiones es “el futuro se construye”

@ArmandoMartini

Hay proverbios que se convierten en lemas, motores que impulsan decisiones y acciones de todos por igual. Una de esas expresiones que ha adquirido notabilidad a lo largo de los años es «El futuro se construye». Lo que reclama mirar más allá de la inmediatez; hay que planificar y trabajar con visión de mañana. La política, por naturaleza, es un ejercicio de previsión y planeación estratégica; las decisiones tomadas en el presente tienen impacto en el porvenir. No se trata solo de buscar soluciones prontas, sino concebir políticas y proyectos que sienten bases para una amanecida próspera, justa y sostenible.

¿Qué significa en el contexto político? ¿Por qué tan poderosa y significativa?

La expresión resalta la importancia de la organización y acción deliberada. Implica que el destino de una nación no es un evento pasivo y predestinado, sino el resultado de acciones y decisiones tomadas en el presente. Dirigentes empresariales, líderes políticos y ciudadanos en general, tienen un papel activo en la determinación del rumbo del país, y esto envuelve tomar medidas proactivas para crear un futuro.

Cambio y progreso no son automáticos. No basta esperar que las cosas mejoren por sí solas, es necesario tomar medidas concretas para lograr prosperidades. Los políticos, en particular, tienen el encargo de diseñar y ejecutar políticas que fomenten el desarrollo económico, la justicia social y estabilidad. Ignorar esta responsabilidad es un error grave que lleva a la inercia y estancamiento.

Visión de largo plazo

El futuro se construye, destaca la importancia de la visión de largo plazo en la toma de resoluciones políticas. Los estadistas deben tener comprensión inteligente, despejada y serena, de cómo sus acciones afectarán a generaciones venideras y considerar el alcance a mediano y largo plazo. Hay que pensar más allá del próximo ciclo electoral, preocupaciones de breve término y estar dispuestos a tomar decisiones impopulares si son necesarias para garantizar un tiempo siguiente viable, factible y sostenible. Sin embargo, no puede ser a expensas de la sostenibilidad ambiental, social o económica, tampoco, para comprometer recursos y derechos de generaciones futuras.

La frase acentúa la necesidad de trabajar juntos y superar divisiones para construir un futuro mejor. En época en la que la polarización política es común, es fundamental recordar que la construcción no puede lograrse si no se forjan compromisos y buscan soluciones comunes. Se debe ser capaz para dejar de lado diferencias partidistas en pos de objetivos amplios y de bienestar colectivo. Inclusión y diálogo son esenciales para edificar un futuro en el que todos se sientan representados.

El futuro se construye es un recordatorio de que el mundo está en constante evolución y debemos ser idóneos de adaptarnos a las nuevas realidades y desafíos, ajustando estrategias para continuar construyendo, y no puede ser exclusiva para unos pocos. La justicia y equidad, garantizan que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y acceso a los beneficios de la sociedad. La pasividad y complacencia no son opciones realistas. Asumir la responsabilidad de fundar y erigir, basado en la ética, buenas costumbres, principios y valores como justicia, paridad y sostenibilidad.

La política no es gestión de crisis y reacción a eventos inmediatos. Es disciplina de propósito noble de impacto en la sociedad. Lo que implica decisiones difíciles e impopulares, por ello, se requiere valentía para abordar los problemas, incluso si esto significa enfrentar resistencia. Lo que requiere visión, liderazgo y capacidad de comunicar de manera efectiva.

La frase que venimos repitiendo encierra un mensaje poderoso y urgente para el mundo de la política. Nos recuerda que el destino de una nación está en nuestras manos y que debemos actuar con responsabilidad y visión a largo plazo. La ciudadanía tiene el poder, la responsabilidad de dar forma a sus países, con sentido de propósito y compromiso con el bienestar de las generaciones venideras. La política no se trata solo de ganar elecciones, sino de cimentar un futuro brillante, razonable y verosímil.

