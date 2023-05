¿Existen burdeles éticos?, por Armando Martini - Runrun

La idea de los burdeles éticos justifica la explotación sexual y perpetúa la idea de que las mujeres pueden comprarse, venderse y usarse a placer

La industria del sexo es antiquísima, de las más polémicas y debatidas en el mundo. La prostitución es objeto de ásperas confrontaciones, que conllevan posicionamientos éticos y políticos, en un tema en el que están en juego el estatus del cuerpo, límites entre lo digno e indigno.

Se la asocia con la explotación y aprovechamiento, trata de personas, y otras formas de violencia y opresión. Sin embargo, en años de cambio y modificaciones, ha surgido un movimiento que propone con seriedad la idea de los «burdeles éticos», lugares donde se supone las trabajadoras sexuales sean tratadas con respeto y dignidad. ¿Pero realmente existen?

La mayoría de los prostíbulos en el mundo no son éticos ni moralistas.

Las trabajadoras sexuales suelen ser forzadas en condiciones precarias e insalubres a cancelar su propio alojamiento y comida; a sufrir violencia física, verbal y sexual por parte de clientes y empleadores. Además, víctimas de tráfico de personas, siendo obligadas, en contra de su voluntad.

Defensores de los burdeles éticos argumentan que los establecimientos pueden ser alternativa segura para las solicitudes eróticas. Algunos han implementado medidas positivas, como realización de pruebas preventivas de enfermedades venéreas y condiciones sanitarias aceptables, además de la presencia de seguridad privada para proteger a las afanosas meretrices y los ansiosos putañeros.

Sin embargo, no significa que los burdeles éticos sean realmente moralistas. Aunque se mejoren las condiciones profesionales y salubres de las trabajadoras sexuales, la prostitución es una forma de explotación, ya que no están trabajando por elección propia, sino porque no tienen otras opciones. Además, aunque puedan tener mejores condiciones laborales, siguen siendo objeto de discriminación y estigma social.

En última instancia, la idea de los burdeles éticos justifica la explotación sexual y perpetúa la idea de que las mujeres pueden comprarse, venderse y usarse a placer. En lugar de centrarnos en crear lugares donde se explote a las trabajadoras sexuales de manera «menos mala», deberíamos ocuparnos en erradicar la prostitución, ofrecer a las mujeres y personas de género no binario, alternativas económicas y educativas, que les permitan vivir una vida digna y sin violencia.

Los burdeles éticos no existen

El aprovechamiento sexual nunca puede ser ético, y cualquier intento de justificarlo o normalizarlo es un grave error. Hay que ocuparse para construir una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de vivir una vida plena, libre de violencia y opresión.

Las verdaderas conclusiones son las que cada cual sacará por su cuenta. Muchos son los dilemas planteados, que son a la vez éticos y políticos. Sería pecar de ingenuidad reducir una problemática tan compleja y de múltiples aspectos para considerar, a la simple discusión superficial.

Son infinitas las preguntas: ¿cómo podría subsistir una prostitución autónoma?, Si es una elección ligada a la libertad o identidad sexual, ¿por qué regular su comportamiento? ¿Acaso no es del ámbito privado?; ¿por qué reglamentar una práctica sexual consensuada? ¿hablar de anuencia, cuando se arguye el derecho a prostituirse?

El tema del consentimiento es típico de las discusiones para establecer límites entre una sexualidad libre y una coactiva. ¿Cómo combatir y desbaratar las poderosas organizaciones proxenetas? ¿Cómo esperar que las mujeres prostituidas no se sientan víctimas? Sentirse martirizado no solo depende de sufrir la victimización (o violencia), sino de cómo esa situación se valora socialmente.

No hay una única respuesta. Hay cuestiones éticas y políticas que reflexionar. No se trata de valores imprecisos. La prostitución no es abstracción ni un conjunto de discursos. Está en juego el límite entre lo respetable y vergonzoso.

