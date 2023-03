Chávez en Bilbao y pasaportes a 320 euros, por Iñaki Anasagasti - Runrun

La efeméride de los 10 años de la muerte de Chávez fue celebrada por la izquierda totalitaria mundial y quien más lo hizo fue Arantzi Padilla, de EITB en Bogotá. Vean la pieza. En Telesur no la mejorarían

Es una auténtica vergüenza. Acabo de ver una inmensa cola que va del Campo de Volantín a la calle Múgica y Butrón. Gente de todas las edades y cara de resignación. ”¿Para qué es esta cola?”, pregunto. ”Para sacarnos el pasaporte de Venezuela. Nos cobran 320 euros por el mismo y se han equivocado en la mayoría de los casos en los datos. Creo que lo hacen adrede. A mí me pusieron nacida en Caracas cuando nací en San Cristóbal y tengo que hacer cola y pagar de nuevo 320 euros por un error de este consulado. Esto es el chavismo”, me decía una señora de cierta edad. Pero había muchos jóvenes. En Euzkadi hay 21.000 venezolanos. En Venezuela no hay quien viva dignamente.

Ayer domingo se cumplieron diez años del fallecimiento del dictador Hugo Chávez, bueno eso nos dijeron, aunque se dice que murió tres meses antes en La Habana donde se estaba tratando su cáncer. En la calle Ronda del Casco Viejo de Bilbao la cónsul de Venezuela, hermana de Diosdado Cabello, y un grupo de chavistas recordó la muerte del golpista. Enfrente tenía un pequeño grupo de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela ante la dictadura y las miserables condiciones de vida. EITB no acudió ni les preguntó nada.

La efeméride fue celebrada por la izquierda totalitaria mundial y quien más lo hizo fue Arantzi Padilla, corresponsal de EITB en Bogotá. Invito a que vean la pieza. En Telesur no la mejorarían. No hizo profesionalmente el menor contraste y siendo una televisión pública vasca, lo hizo sin pedir la opinión a nadie del Centro Vasco de Caracas. A Gaizka Etxearte, hijo del delegado del Gobierno vasco en Venezuela, lo mataron en el golpe que dio Chávez contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez. Esa es la manipulación que existe y padecemos con esta señora y sus deformaciones continuas de la realidad.

Hay un chat que se llama Vasco-Venezolanos. Ayer echaba fuego ante lo visto en EITB. Para los venezolanos que viven en Euzkadi es una burla continua. Entre las protestas colgaron una queja enviada desde Caracas para esta señora que ni la verá. La reproduzco sabiendo que la directora de informativos no va a hacer nada. Repito, es una vergüenza.

Dice así:

“Estimada Arantxa:

No te conozco, pero me atrevo a escribirte de la misma manera en la que te permites escribir sobre algo que no conoces.

Hablas de Venezuela y ensalzas a Hugo Chávez Frías, el padre de la hecatombe en la que está inmersa Venezuela en estos momentos.

Para empezar, te invito a que busques las estadísticas de producción petrolera de Venezuela en 1998, año en el que HCF fue electo presidente. Haz de saber que si hay algo difícil o menos que imposible, es llevar a la bancarrota a un país petrolero que en su día fue el tercer productor de petróleo del mundo. Ese logro récord se le debe a HCF y su administración.

Como no quiero detallar el retroceso en niveles de salud, educación, pobreza y aumento de su deuda externa que actualmente vive Venezuela, después de haber pasado la mayor bonanza petrolera de su historia, te invito a que vengas a pasar un mes a mi casa en Caracas, en una zona de clase media que cada vez se viene a menos, y te consigo $50 que equivalen a 10 salarios mínimos. Te presto mi carro con el tanque con ¼ de su capacidad, para que (repito en un país petrolero) vayas a echar gasolina subsidiada (por no decir regalada) y hagas tu cola de 5 horas para surtir gasolina si es que la consigues (fíjate que para ponértela fácil te digo Caracas, no cualquier ciudad del interior del país).

No vas a pagar, ni alquiler, ni agua, ni luz, ni otro servicio público. Pero sí vas a pagar tu comida, solo la tuya. Te llevaré a las zonas de exclusión que después de 23 años de esa ‘revolución bonita’, siguen aumentando para que hables de primera mano con la gente y te des cuenta del padecimiento en el que viven.

Luego, cuando regreses, no te pido que te pronuncies al respecto, solo cuenta tu experiencia.

Saludos desde Caracas.

Iñaki Alberdi.”

Artículo previamente publicado en El blog de Iñaki Anasagasti | 6 de marzo de 2023.

