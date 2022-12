La final de Peñaflor, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

En el parque Peñaflor me tuve que conformar con oír la final del Mundial Qatar 2022. Sí, oírlo y no verlo

@SoyJuanette

Se suponía que el domingo 18 de diciembre nos quedaríamos en casa de mi hermano para ver la final del mundial entre Francia y Argentina, pero el destino me tenía preparada otra cosa: ir a un parque de agua infantil a pasar el día. Sí, como están leyendo: ¡el mismo día de la final!

Traté de zafar lo más que pude, busqué miles de excusas para quedarme, pero la culpa de no pasar tiempo con mi familia, a quienes no veía desde 2019, pudo más. Así que, tras ayudar a mi hermano y cuñada a cargar las camionetas, nos subimos a los carros y viajamos desde la zona metropolitana de Santiago de Chile hasta el Aquapark de Peñaflor, un parque que queda en Peñaflor (obvio, por eso se llama Aquapark de Peñaflor, sino se llamaría de otra manera).

Durante el trayecto, que fue de unos 40 minutos, solo rezaba pidiendo a Dios que el lugar tuviera TV para poder ver el último partido de Qatar 2022. Al llegar al parque de agua, me sentí invadido por la naturaleza, el sonido de las aves y los animales de granja, solo fue interrumpido por el ruido de más de 100 niños de todas las edades que corrían por todo el lugar. Sé que eran más de 100 porque los conté varias veces durante mi estadía en el Aquapark.

Sin duda las instalaciones eran maravillosas, diría que ideales para pasar el día en familia pues, además de contar con varias piscinas y granja de contacto, también tiene muchos parques, una pista de cuatrimotos y hasta caballos.

Ahora bien, si necesita wifi o un televisor para ver una final del mundial, el parque de Peñaflor no es una opción… si no entendió, amigo lector, le aclaro que el lugar no cuenta con esos servicios. Por lo que tuve que primero ubicar señal, luego conectarme a YouTube y encontrar un canal que transmitiera el partido. Pero sepa usted que como los derechos de transmisión son carísimos, me tuve que conformar con oírlo, sí, oírlo y no verlo.

Afortunadamente el narrador era un streamer argentino que le metía pasión a la historia, lo que me permitió vivir e imaginar lo que pasaba en el estadio de Lusail en Catar. Para los que no vieron el partido, Argentina avanzó en el marcador gracias a un penal que marcó Lionel Messi. Poco después el Fideo Di María anotó el segundo tanto.

Hasta ese momento la alegría se apoderó de todos los que estábamos en el parque… bueno en realidad de mí y de mis hijos, que de vez en cuando venían a preguntarme cómo iba el marcador. Solo espero que migraciones argentinas no lea esto, porque seguro les sacan el documento a mis hijos por preferir un tobogán con piscina en vez de un partido de la Scaloneta.

Entre tanto mi hermano, que no es nada futbolero, trataba de calmarme diciendo cosas como “tranquilo tienen a Messi, así que van a ganar caminando”. La cosa es que ya pasada la mitad del segundo tiempo Francia descontó con un penal marcado por Kylian Mbappé, quien minutos después marcaría el empate. Ahí mi hermano cambió su speech por frases como: “bueno, es solo un juego”, “lo importante es la salud”, “está bonito el parque”, “hace calor ¿verdad?”. Pero yo sinceramente no estaba escuchando.

Luego se vino la prórroga, donde hubo un par de acciones que casi infartan al narrador que nos relataba el partido por YouTube. Y finalmente los penales. Y acá quiero hacer una aclaración: si les parece agónico ver la tanda de penales por televisión, solo escucharlos es otro nivel de estrés. Más si quien lo narra se queda callado, se priva y hasta llora mientras canta los goles.

Pero finalmente, después de 36 años, Argentina se convirtió por tercera vez en campeón de un mundial de fútbol. Y mientras todos en el país de Messi, Di María, Scaloni y compañía copaban las plazas y avenidas con banderas y camisetas de la selección. El Aquapark de Peñaflor se convirtió, al menos por 10 minutos, en el Obelisco de Buenos Aires, porque la gente que estaba en aquel parque de agua chileno gritaba y festejaba el triunfo de su país vecino como propio.

Sin duda la final de Qatar 2022 pasará a la historia. Pero como la vivimos en el Aquapark será algo que le contaré a mis nietos.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es