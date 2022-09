Cuestionario 2.0 | Daniel Dhers, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

¿Qué vuelve loco a Daniel Dhers en Instagram? Tiene bigotes y, como él, siempre cae de pie…

Daniel Dhers es un ciclista olímpico que debutó en el BMX profesional en el año 2006, haciéndose con el título del Action Sports Tour.

Daniel comenzó a practicar BMX por diversión a los doce años, porque todos sus amigos tenían bicicleta. En 2004 se le invitó a la meca de las rampas, Woodward Camp en Pensilvania, Estados Unidos, y desde entonces, escaló en su deporte hasta ocupar el noveno puesto en el ranking mundial de BMX.

Desde el 2006, ha ganado medallas de oro, plata y bronce en distintas competencias internacionales como el Dew Tour, los X Games y Juegos Panamericanos.

También, ganó medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en BMX Park estilo libre masculino, tras obtener una puntuación de 92.05 en su segundo intento.

Es para mí un honor, tener en este Cuestionario 2.0 a Daniel Dhers, quien no solo nos representó y dejó en alto el nombre de Venezuela, sino que sigue haciéndolo con una pasión que solo él puede infundirle al BMX. Y que hoy en día funciona también para transformar la mente de aquellos jóvenes que quieren practicar este deporte en Venezuela o afuera.

Aquí el Cuestionario 2.0 del rider Daniel Dhers.

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–La habilidad de conectar con personas, con amistades y familiares mucho más fácil de lo que fue en el pasado.

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste?

–Creo que fue un Sony Ericsson, no me acuerdo el modelo. O no, creo que más bien fue un Motorola de esos que parecía un ladrillo.

–¿Qué es para ti lo peor que tiene la tecnología?

–No sé si es lo peor de la tecnología, pero creo que es el abuso de todo. Creo que es bueno ver las redes sociales, pero vivir en ellas no tanto.

–¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

–Nunca he tenido una pena en WhatsApp más que mandarle un mensaje equivocado a otra persona, pero nunca nada comprometedor.

–Si solo pudieses seguir una cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

–Alguna que tenga referencias de gatos, porque me encantan los gatos.

–¿Cuál es tu emoji favorito?

–No sé si tengo uno como tal, me gustan más los stickers que se mandan por WhatsApp, uno de ellos es un gato que es todo loco y me encanta, jajaja.

–¿Qué serie o película recomiendas o estás viendo vía streaming?

–La serie que les recomiendo es Peaky Blinders, está ahorita en Netflix y está buenísima.

Vídeo: Peaky Blinders Series 6 Trailer 🔥 BBC

BBC

–¿Del 1 al 10 qué tan dependiente eres de la tecnología?

–Sería un 5 o 6, creo que la uso tanto como cualquier otra persona.

–¿Cómo ha cambiado tu trabajo y tu área de trabajo gracias a la tecnología en los últimos años?

–Mi trabajo ahora se ha vuelto más fácil gracias a la tecnología, puedo estar al tanto de mis mismos entrenamientos, puedo conectar con mi público, todas esas cosas se han vuelto más fácil gracias a la tecnología.

–Si tuvieras que borrar una app, ¿cuál de estas tres borrarías? Instagram Facebook o Twitter

–Tal vez Facebook, porque creo que es la que uso menos. Twitter lo uso mucho para ver las noticias del día y en Instagram me divierto mucho con las cosas que veo ahí.

–¿Cuándo fue la última vez que te buscaste a ti mismo en Google?

–No estoy seguro, quizás fue hace mucho tiempo, a menos que haya buscado algo en específico, algún evento o truco para mostrar que eso habrá sido un par de meses atrás.