FOTOS Y VIDEOS | Las mejores imágenes de la tarde en la que Daniel Dhers llevó esperanza a la Cota 905 - Runrun

La barriada caraqueña conocida como Cota 905, que hace un mes era el foco de enfrentamientos y tiroteos de bandas armadas, fue escenario este sábado de una exhibición de BMX freestyle encabezada por el medallista olímpico venezolano Daniel Dhers, quien busca impulsar «sueños» y el deporte en su país.

Los niños y adolescentes de esta barriada se concentraron en una cancha y en las calles para presenciar la exhibición de Dhers y otros deportistas venezolanos que practican el BMX, entre ellos el atleta Edy Álvarez, quien también participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y una pequeña de ocho años, Camila Iachini, que sueña con las olimpiadas 2032.

Con diversos trucos en el aire, tras rodar por una rampa, los deportistas regalaron una tarde llena de optimismo a los habitantes de la comunidad que los ovacionaba, aplaudía y agradecía por haber llevado la actividad hasta la barriada.

El subcampeón olímpico de Ciclismo BMX Freestyle llegó a Venezuela y aprovechó para hacer una demostración de sus destrezas en la bicicleta en la Cota 905, Caracas #14ago pic.twitter.com/fSi2R8y5tX — Sergio Novelli (@SergioNovelli) August 15, 2021

Los más chiquitos manifestaban su alegría por la llegada de Dhers, mientras le pedían autógrafos, fotografías y abrazos. Varios de ellos aseguraban conocer la carrera del medallista de plata en quien ven una inspiración.

La actividad fue organizada por la ONG Otro Enfoque, que lleva dos años prestando apoyo en la zona, y el grupo de hip-hop Free Convict que nació dentro de una cárcel de Venezuela y que se ha convertido en un movimiento para impulsar el cambio en la sociedad.

Según explicó Dhers, tras su llegada, su visita a la Cota 905 estaba pendiente desde hace un tiempo, por lo que prometió que tras los Juegos Olímpicos, al primer lugar que iría cuando llegara a Caracas sería este.

BUSCAR LO POSITIVO

«Aquí en la Cota yo no estoy viendo problemas, yo estoy viendo gente alegre que quiere hacer cosas, así que de eso se trata. Es de mostrar lo positivo, y así como, obviamente, han pasado cosas en el sector, o sea siempre piensen en todo lo bueno porque lo bueno siempre va a poder más que todo lo malo y hubo momentos fuertes, pero estamos ahorita en momentos de paz», dijo ante la comunidad.

El deportista, de 36 años, que sueña con participar en los Juegos Olímpicos París 2024, abogó también por «reconstruir» a Venezuela y señaló que, en su opinión, cada venezolano está haciendo su trabajo para lograr ese propósito.

«Es que el venezolano que está en Venezuela está tratando de reconstruir su país; y el que salió, el que se fue (del país), está reconstruyendo su futuro a través de Venezuela. No saben la cantidad de restaurante venezolanos que hay en el mundo, hay que creer en los sueños», apuntó.

Dhers llegó acompañado de otros atletas venezolanos como Robeilys Peinado, que participó en salto de pértiga en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y quien también fue recibida entre abrazos por los habitantes de la Cota 905.

La atleta dijo, en declaraciones a EFE que se deben aprovechar los recientes Juegos Olímpicos para introducir a los jóvenes en «el camino del deporte».

«No se rindan que las cosas sí son posibles, que sí se puede lograr todo lo que nos proponemos en la vida», indicó Peinado que se llevó un diploma olímpico tras su participación en Tokio 2020.

Disfrute de la galería con las mejores imágenes de la visita de Daniel Dhers a la Cota 905

UNA PROMESA PARA EL BMX

En tanto que, la pequeña Camila Iachini también fue el centro de las miradas al ser la única niña de su edad y género en participar en la exhibición de BMX.

La pequeña de ocho años de edad contó que se inició en el BMX hace dos años y que comenzó tras ver en la televisión las olimpiadas de 2016.

«Todo comienza viendo la televisión y viendo las olimpiadas del año 2016. Les dije a mis padres voy a practicar este deporte y me dijeron que sí, en ese momento tenía 3 años y después me dieron mi bicicleta que me la dio Santa Claus», indicó al destacar que su sueño es llegar a los Juegos Olímpicos de 2032.

La Cota 905 fue escenario hace un mes de enfrentamientos entre grupos armados que la Policía venezolana asegura logró desalojar de la zona, aunque se mantiene la búsqueda para la captura de sus líderes.

El operativo de la Policía para acabar con los tiroteos en la zona se extendieron por tres días y se anunció la detención de más de 30 delincuentes, aunque no se aclaró el número de víctimas y muertes.

GRATITUD Y COMPROMISO

A pocas horas de recibir el apoyo de cientos de personas en la Cota 905, Dhers agradeció el recibimiento.

En VIDEO | El Dherscontrol de alegria en la Cota 905 .

–@Danieldhers @robeilys_ruby @Vileram ,cecilio Correa y César Amaris 👏👏👏🥇 pic.twitter.com/muprvaJDbF — Comité Olímpico Venezolano (@OfficialCOV) August 15, 2021

«¡Muchas gracias, Cota! Después de unos meses difíciles en la Cota 905, pudimos subir con un equipo de deporte y cultura para renovar la esperanza y sueños de sus residentes que nos recibieron con gran emoción y calidez», comentó en su cuenta en Twitter.

Agregó que la razón de realizar este tipo de actividades es para exponer a la juventud a querer alcanzar su sueños. «Me voy con un poco de su energía en el corazón», sumó Dhers.

De igual forma, extendió su gratitud a los atletas que lo acompañaron y a la fundación Otro Enfoque.

!MUCHAS GRACIAS COTA! Después de unos meses difíciles en la Cota 905 pudimos subir con un equipo de deporte y cultura para renovar la esperanza y sueños de sus residentes que nos recibieron con gran emoción y calidez 🙌🏼❤️. pic.twitter.com/NFHZmNB8bX — Daniel Dhers 🇻🇪 (@Danieldhers) August 14, 2021

A la delegación de atletas de Venezuela @robeilys_ruby @edy_alv @rowing.cesar27.17 @adamilaguero14 por su apoyo en la visión de querer hacer cosas por nuestra sociedad 🙌🏼🇻🇪.

•

Y a la Fundacion @esotroenfoque por su mano amiga que también cree en la comunidad ❤️.

• pic.twitter.com/w8g8WTZv2I — Daniel Dhers 🇻🇪 (@Danieldhers) August 14, 2021

"Robeilys Peinado" atleta olímpica venezolana Es tendencia porque también estuvo presente en la actividad del día de hoy en la Cota 905 pic.twitter.com/UQASrNc7uv — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) August 14, 2021

Con información de EFE