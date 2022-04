Cuestionario 2.0 | María Alejandra Requena, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Para mí es todo un honor tener hoy en este Cuestionario 2.0, a María Alejandra Requena: «El teléfono es la extensión de mi brazo».

@bocaranda20

Ella es conocida como una de las presentadoras y periodistas más queridas de Venezuela. Pero no solo por su carisma y experiencia, sino también por la dedicación a su trabajo.

Ya ha ganado dos premios Emmy. Y comenzó su carrera en RCTV en 1998, protagonizando programas como Atrévete a soñar, Aprieta y gana y De boca en boca, que le permitieron posicionarse dentro de la pantalla de la televisión venezolana.

Ha tenido la oportunidad de representar cadenas de televisión internacionales como Sony Entertainment Television y CNN en Español, canal en donde se ha desempeñado como presentadora de programas como Magazine CNN y Café CNN junto con otra venezolana, Alejandra Oraá.

Actualmente reside en Estados Unidos y es conductora del programa Panorama mundial, por CNN en Español. Para mí es todo un honor tener hoy en este Cuestionario 2.0, a María Alejandra Requena.

¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−La conectividad, la conexión así sea a distancia. Como venezolana en el extranjero puedo decir que estoy lejos pero no ausente. La tecnología me ha ayudado a mantener ese contacto; a hablar y verle la cara a mi gente querida; familia, amigos, inclusive ahora a Luciano, mi pareja.

En tiempos de pandemia creo que la tecnología ha ayudado a eso, a estar un poco conectados. Una de las experiencias quizás más extrañas que tuve, y porque no nos quedaba de otra, fue cuando acordamos revelar el sexo de mi sobrino que estaba por nacer y lo hicimos por un Zoom. Ahí se pudo enterar toda la familia al mismo tiempo que el bebé iba a ser un varoncito. Y bueno, creo que esa es parte de la tecnología que nos ayuda y es buena en estos tiempos.

¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−El teléfono. El teléfono es una extensión de mi brazo; no es la mano, es el teléfono. Más que un dispositivo para conectarnos y ver redes sociales, es una herramienta de trabajo. Me ha pasado que a veces de mi trabajo necesitan algún documento urgente y como los tenía en el teléfono los enviaba por allí. Así que definitivamente, mi teléfono es el dispositivo indispensable.

¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−El primer celular que tuve fue un Motorola y luego pasé al BlackBerry, que me costó horrores soltar el BlackBerry, por cierto. Siento que me quedó mucho de la época de los Motorola. Cuando estoy cansada a veces digo “estoy en piru”, cuando ya no das más, porque así sonaban los Motorolas cuando se quedaban sin batería. Eso solo lo saben los de mi generación, jajaja.

Y mi primer recuerdo de una computadora fue muy grato, porque yo sí llegue a escribir en máquina de escribir (valga la redundancia), y se escuchaba el “tac, tac, tac, tac” cada vez que la utilizaba. A mí me costó muchísimo acostumbrarme a una computadora cuando la tuve y me causaba muchísima gracia el sonido que hacía cuando se conectaba a internet.

¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−La tecnología, así como nos puede acercar, muchas veces nos aleja. Porque la vorágine del tiempo, del día a día, muchas veces lo que haces es mandar una nota de voz rápido y continuar con lo que estás haciendo, o incluso llegas a hacer muchas cosas al mismo tiempo, y ya no está ese contacto de una llamada; o, peor aún, muchas veces estamos sentados en la mesa conectados a la tecnología y no conectados con las personas que tienes en mente. Esa creo que es la peor parte.

Yo trato de que mis hijos no lo hagan, creo que es muy muy importante inculcarles esos valores desde casa; sé que es difícil, pero seguimos intentándolo todos los días.

¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−La tecnología está para quedarse porque nos hemos ido acostumbrando poco a poco a la inmediatez, y yo creo que una de las cosas que nos demostró la pandemia es que somos 100 % dependientes de la tecnología y del internet para poder trabajar a distancia. Entonces sí, llegó para quedarse. Pero ojalá que podamos hacer un uso adecuado, sabemos que no siempre va a ser así. Sin embargo, creo que queda de parte de cada uno de nosotros ir aprendiendo, ir acostumbrándonos e intentar darle el mejor uso posible.

¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Mandar una foto o un mensaje a quien no debía, jajaja. Esos errores que uno dice “uuups, ya va, ¿cómo hago para borrar esto?”, jajaja. Muchas veces lo borro, me da tiempo, pero hay veces que la otra persona te dice “¿por qué lo borraste?” y uno responde “ups, no era para ti”. Peor aun, eso sí no me ha pasado y espero que nunca me pase, enviar una foto o un mensaje equivocado a un chat de WhatsApp del trabajo, me muero de la pena. Eso le pasó hace unos días a un productor, pero menos mal no era grave y lo borró inmediatamente, pero todos lo vimos, jajaja.

Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−Zona Pop, por supuesto jajaja, no mentira. Sabrás que soy de pocos pódcast. Trato a veces de escucharlos cuando voy en el carro, pero tengo muy poco tiempo, entonces es uno el que otro que puedo escuchar. Sé que ahorita hay muchas aplicaciones donde la gente interactúa un poco más, incluso, y los escuchas y te puedes meter en ciertas salas, pero sí, la verdad es que tengo poco tiempo.

Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

La mía, jajaja. Y te digo por qué: es que pensé en alguna cuenta que no solo pueda tener algo de lo cotidiano, de cualquier familia, cosas naturales y menos posadas, aunque también puedas tener un poco de ello, sino que también yo quise hacer algo que se llama “Panorama del día”, y lo hago todos los días de lunes a viernes en mi stories, que son las noticias más destacadas del día.

¿Por qué lo hago de esa forma? Porque si te soy sincera, trabajo en noticias, tiendo a ver muchas noticias en el día; pero llega un momento, y la gente en pandemia por un momento lo supo también, en el que dices “no quiero ver más, por mi salud mental”. Llega un momento en que te agobia, entonces la audiencia tendía a ver cosas más divertidas, que también es válido y me encanta, pero sentía en algún momento que no tenía esa conexión con la realidad, entonces dije “voy a mostrar lo más destacado mientras continúo con las cosas de mi día a día”.

Sé que hay cuentas que quizás trabajan bajo este formato, pero bromeando te dije la mía porque ahí tienes un poquito de todo, jajaja.

¿Cuál es tu app favorita?

−Instagram, Twitter, más recientemente trato de abrir TikTok, porque me parece divertido y hay veces en las que uno necesita reírse. WhatsApp lo abro muchísimo, y el correo porque trabajo con él y mantengo muchas comunicaciones por allí.

¿Cuál es esa página web que visitas todos los días religiosamente?

−CNN en Español, el país.com, cuando me conecto al aire CNN en inglés. Esas son las tres páginas constantes en mi día a día, obvio puedo irme a otras como BBC Mundo, por ejemplo, pero en general esas son las que más visito.

¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

Recién vi el Sonido del metal (Sound of metal), que estaba nominada al Óscar; una película muy muy densa y un poco lenta, pero me gustó. Vi Quién mató a Sara (Who killed Sara), y me pareció muy entretenida, te la devoras rapidísimo, más bien me costaba ponerle pausa para irme a dormir. Mi hijo la vio, Luciano la había visto, estaba en tendencia en muchos países de Latinoamérica y dije “bueno, déjame ver de qué se trata esto”. Recién la terminé y me puse a ver el Sonido del metal.

Video: Sound of Metal – Official Trailer | Prime Video.

Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

−La primera vez que vi un teléfono celular me sorprendió muchísimo. ¿Sabes qué me maravilla muchísimo, porque además tiene que ver mucho con la tecnología? ¡los lanzamientos de cohetes! Y todavía eso sigue siendo tendencia. En las páginas los viajes al espacio son los que tienen más clics, aunque parece mentira.

Son tantas las cosas en el día a día que tienen que ver con la tecnología que lo único que me asusta, y espero que no, es que perdamos el toque humano. Entender que nada va a sustituir justamente cómo te hace sentir un ser humano en algún momento, un abrazo.