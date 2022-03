Cuestionario 2.0 | Nuno Gomes, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

Nos sentimos muy orgullosos de tener al cineasta venezolano Nuno Gomes en nuestro Cuestionario 2.0

@bocaranda20

Nuno Gomes Ribeiro comenzó su carrera como director de cine en el Instituto de Cine y Televisión en Caracas y, desde ese momento, sus cortometrajes universitarios lo posicionaron como una de las promesas más grandes de la industria cinematográfica. Con solo 21 años participó en distintos comerciales para los más importantes clientes de Venezuela, y tres años más tarde se convertiría en el director más joven en realizar un comercial para Pepsi en América Latina.

En su carrera ha trabajado para artistas nacionales de la talla de Chino y Nacho, San Luis y Lasso, así como estrellas internacionales como Sia, Daddy Yankee y Ozuna.

Recientemente anunció que prepara su ópera prima en el cine con la serie El repatriado, un proyecto para Disney+. Es por eso, que nos sentimos muy orgullosos de tener a Nuno Gomes en nuestro Cuestionario 2.0.

Video: Nuno Gomes: el venezolano detrás de «El Repatriado» de Disney Plus | Canal en Youtube de Voz de América

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−La posibilidad de poder contar mis historias. Creo que la tecnología me ha permitido explorar mi imaginación y explotarla a niveles visuales que jamás pensé lograr alcanzar. Por fortuna, he vivido un lindo desarrollo y una linda evolución en el mundo cinematográfico de la era analógica a la era digital; en ella consigo las herramientas que me brindan las oportunidades de poder crecer en esta industria y plasmar todos los guiones que he escrito y todas las fantasías que he creado. Todo lo he logrado gracias a los avances tecnológicos del mundo audiovisual.

El cine digital me ha dado la cobija para arroparme. Y la posibilidad de extender la curiosidad que desde muy chiquito siempre tuve por el mundo audiovisual

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−Esta es una pregunta bastante engañosa, porque uno puede llegar a pensar en diversas cosas; pero creo que el celular hoy en día es una pieza fundamental, una herramienta de trabajo que indiscutiblemente te abre las puertas para miles oportunidades.

El celular permite comunicarme con mi equipo, no importa la distancia ni la hora en la que nos encontremos. Por allí también logro cerrar proyectos, escribir ideas, guardar ilustraciones, imágenes referenciales, películas y series, todo lo que abunda en el medio audiovisual que me pueda dar la oportunidad crear y construir nuevas ideas.

Mi celular es la lista de contactos de mis clientes, de proveedores; es la lista de contactos de mi equipo en cualquier parte del mundo, y con la pandemia de la COVID-19, el celular ha sido mi mayor aliado para todo.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−El primer celular me lo regalaron en Navidad hace unos 14 o 15 años atrás, y sé que era un Hyundai de tapita y antena, era comiquísimo. En su momento pensé que era la cosa más futurista que tenía en mis manos y hoy lo veo y me da risa. Pero sí, funcionaba. Yo iba con mi celular y abría la tapita, marcaba mi número y llamaba “Listo mamá, ya salí del colegio, voy a la casa”, jajaja. Esas eran como las llamadas más importantes de mi día a día.

Y el primer recuerdo de una computadora, fue una de monitor grande; un CPU gigante rectangular, para conectarse a internet sonaba el ruidito clásico “peeee, todo ese ruido estruendoso y que cuando una persona agarraba el teléfono de la casa se caía el internet.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−Bueno, así como me ha logrado acercar a las personas que más amo, también me ha alejado de las personas que más quiero. Lamentablemente el celular te puede consumir a un nivel absurdo, uno puede pasar horas y horas quemando pestañas en frente de la pantalla y perdiendo el tiempo en estupideces. Es impresionante la cantidad de tiempo que uno puede perder en Instagram, en TikTok, en Twitter y en cualquier red social. Lamentablemente uno se vuelve esclavo de la tecnología, es demente.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−La tecnología ha sido mi pilar fundamental para que obviamente mi carrera se haya despegado de la manera en la que despegó. Le agradezco muchísimo a la era digital, porque si no fuese por ella no hubiese tenido la oportunidad que tuve de hacer carrera, de construir un portafolio que pudiera gustarles a clientes que para mí eran inalcanzables en su momento y ahora son colegas.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Yo creo que la peor pena fue mandarle las notas equivocadas al cliente equivocado, creo que ha sido lo peor que me ha pasado. Comparto una idea para un cliente y pienso que se la estoy enviando a él y resulta que se lo mandé a otro cliente que, por fortuna, en vez de tomarlo mal, más bien me dijo “me encanta la idea, ¿con qué tema hacemos eso?”. Y gracias a Dios me gané el proyecto con ese artista por esa equivocación, menos mal no dije nombres en la nota de voz, jajaja.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−No soy mucho de escuchar pódcast, debo confesarlo. Sé que es algo que debería cambiar y es un hábito que debería tomar, pero obviamente siempre me inclino por recomendar pódcast de amigos y Escuela de Nada son tres amigos míos que quiero y estimo muchísimo, y estoy orgulloso de todo lo que han logrado, sobre todo en la pandemia. Que se hayan convertido en uno de los 10 pódcast más escuchados de América Latina es algo increíble. Soy partícipe de siempre apoyar y recomendar el talento venezolano, así que bueno…

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Voy a hacer un espacio publicitario: @compostelafilms, la mejor casa productora y postproductora audiovisual, jaja. Pero, sinceramente yo soy muy geek y me encanta meterme todos los días a ver @heroichollywood que es un portal de noticias del cine Blockbuster de todo lo que es la parte Marvel, DC, animé; debo confesar que es un mal necesario en mi vida. Todos los días en la mañana tengo la dicha de hacerme un té y meterme a ver las noticias geek del día, así que yo seguiría esa cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Heroic Hollywood (@heroichollywood)

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

−Irónica y lamentablemente debo confesar que es Instagram. Aunque te digo que detesto perder el tiempo en tonterías, debo confesar que esta app también me nutre bastante; me conecta con amigos y veo trabajos de ellos, hago contactos, me genera trabajo, y al mismo tiempo consigo referencias maravillosas. Creo que Instagram es la herramienta que más uso hoy en día en mi celular.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−Vuelvo a caer en las respuestas geek y no hay una página que visite tanto como ign.com. Es una página que tiene sedes en varias partes del mundo y es el mayor centro de información de noticias de todo tipo, desde juegos, del mundo cinematográfico, de la televisión, hasta carros, moda. Esa es la página en Internet que veo religiosamente todos los días.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Ahorita estoy disfrutando la serie de Falcon and the Winter Soldier, en Disney+. Y también estoy muy pendiente de todo lo que está sucediendo en Netflix, ya que están apostando por contenido original para jalar a nuevos suscriptores. Creo que lo que está haciendo HBO con las nuevas series es increíble. También estoy superemocionado por Euphoria, y bueno, de todo el contenido original tanto en Hulo, HBO, como del mismo Disney+ creo que hay que estar superpendiente porque vienen cosas muy buenas.

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

−Creo, en mi campo laboral, cuando comencé a descubrir un poco sobre el “Unreal Engine” en que tanto puede aportarnos a nosotros los cineastas, o todos los que cubren la parte audiovisual, para poder renderizar espacios reales en vivo y en directo sin necesidad de perforar un croma. Creo que para mí eso fue increíble, alucinante. Incluso, si lo mezclas con la realidad virtual que te puedes poner los lentes y puedes entrar a este mundo completamente 3D, pero que parezca real y te haga sentir miedo, temor, adrenalina, emoción, alegría. Todo lo que genera emociones en tiempo real con tan solo un render en frente de tus ojos, creo que es algo impresionante.

Que puedas confundir a la audiencia y sienta que está viviendo algo real a partir sencillamente de ilusión técnica y una pantalla con un mundo que está creado artificialmente me parece fantástico.