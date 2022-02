Cuestionario 2.0 | Profesor Briceño, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

La seriedad del Profesor Briceño en 12 respuestas de tecnología

Hijo de una senadora, ministra y diplomática, nuestro invitado es comediante, locutor, profesor y, a su vez, papá de dos niñas. El Profesor Briceño tiene su manera propia de hacer humor que mezcla con una crudísima dosis de realidad. Briceño tuvo uno de los primeros pódcast del país con Que se vayan todos y, también, una de las primeras series digitales con reportes semanales.

Vídeo: QSVT CH 26 COSITAS DE DINERO | profesorbriceno

Y, aunque renunció hace seis años, no se logra quitar la etiqueta del profesor de oratoria de las mises.

Para mí es un placer tener en este Cuestionario 2.0 a quien le sobreviví dos semestres bajo su régimen, el Profesor Briceño, para hablar de tecnología y nostalgia.

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−Lo mejor que me ha dado la tecnología creo que ha sido la capacidad de almacenamiento y la capacidad de búsqueda. El tema es que, para eso, hay que tener criterio; cómo almaceno y cómo busco.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−Mi dispositivo imprescindible es el celular, por el tema comunicacional. Pero, si soy honesto, para mí es la laptop. La laptop tiene una interfaz de audio que me permite grabar o transmitir en la calidad que necesito.

Cada día la idea de que un solo aparato lo puede tener todo, para la calidad de lo que uno tiene que producir, es falsa. Necesitas interfaces de audio; puede ser un Zoom o un Garmin, pero tienes que tener un interfaz que te permita tener calidad.

La cámara con la que viene la laptop no es necesariamente la mejor cámara para lo que tú tienes que hacer, si vas a grabar un pódcast en video. Por lo tanto, yo puedo botar el celular si me permiten quedarme con la laptop.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

No puedo ni recordar cuál fue mi primer celular, pero era un Motorola bastante grande y muy pesado; no era el ladrillo, pero sí un Motorola flip, que se le abría una tapa como en Viaje a las estrellas.

De ahí, pasé a varios Motorola’s, luego un Samsung, que fue el primero que tuve con reconocimiento por voz. Siempre en Android hasta que encontré la Compañía One Plus, que ha sido con la que me he quedado.

El primer recuerdo que tengo de una computadora fue supertemprano, porque mi madre estaba muy empeñada en que nosotros nos formáramos en la computación antes de que hubiese el boom.

Era una Apple 2G. Inclusive, antes de eso creo que trabajé con una Atari, luego con una Performa y finalmente llegó la MACintosh. Luego empecé a trabajar con PC todo el tiempo. Pero yo tuve el bloque de MACintosh, de los primeros que yo llegué a conocer y, sí había, por supuesto, una cantidad de RadioShack, (inventando el nombre), pero era algo así como DCLR, que era una computadora que tenía integrada la pantalla y el teclado, en blanco y negro, y que te permitía programar en Pascal, en Basic y en Logo.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

−La multiplicidad de buzones. Es decir, que la gente todavía pretenda conducir negocios a través del buzón de Instagram o a través del buzón de Facebook, cuando uno tiene una cuenta de correo. Es algo que todavía yo no estoy dispuesto a aceptar.

Entonces paso la mitad del tiempo en mi celular dándole a la gente mi correo para poder centralizar la comunicación. Creo que además lo hacen adrede las compañías porque no son buzones fácilmente organizables, ni el de Instagram, ni el de WhatsApp, y me parece un abuso. Pero, bueno, es eso que pagamos por algo que es gratis, porque es en apariencia gratis.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Mi trabajo, hasta ahora, ha sido impactado positivamente por la tecnología porque nos permite a cada talento ser los productores y los dueños de su contenido. No me refiero nada más al hecho de que exista la posibilidad de grabar en buena calidad de audio digital, con cada vez aparatos más sencillos; me refiero al hecho de que hay plataformas, como Patreon, que nos permite tener la propiedad sobre nuestro contenido, producir contenido para un público que específicamente quiere escucharnos a nosotros, nuestro punto de vista, a nuestra comedia o nuestros stand up, y eso es un cambiador del juego importantísimo, desde el punto de vista que le quita prevalencia a las compañías de medios en la vida de un comunicador.

Obviamente, para llegar a ese punto donde haya tanta gente que quiera ver tu contenido, puede parecer más fácil hacerlo primero desde un medio masivo, por el cual debes tener una relación de empleado. Hoy en día, inclusive, la gente ya puede arrancar directamente desde los medios libres como YouTube, Twitter, etc. E ir construyéndose una base que permita eso.

En el futuro, sin embargo, la preocupación es que cada vez más los softwares de redacción, de comprensión de la lengua, la inteligencia artificial y el machine learning pueden llegar a generar, si uno no tiene un contenido suficientemente original, muy buenas imitaciones de uno.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−No puedo recordar una pena en WhatsApp particular, pero creo que ha sido el estar mandando un mensaje de un grupo de chat a otro grupo de chat, como un gran hallazgo original, y en el otro grupo del chat a donde lo estaba mandando, estaba la persona que lo había puesto en el primer grupo de chat. Entonces, de alguna manera, estaba tratando de tubear a alguien con su propia noticia.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−Recomendar un pódcast es algo que depende de la persona y ahí es muy difícil decir: voy a recomendar un solo pódcast. Sin embargo, pensando en una visión absolutamente global, “La venganza será terrible” que es un programa de radio argentino que ha sido llevado al formato de podcast en Ivoox. Tiene entretenimiento, tiene información y tiene de música, aunque la música es tango, créame, lo va a disfrutar.

Vídeo: LA VENGANZA SERA TERRIBLE 3 de Febrero 2022 ✔️ Programa COMPLETO ✔️ | Comunidad Vengadora

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Si solo pudiera seguir una cuenta, tendría que seguir la de mi esposa, ¿no creen? Si la idea es ahorrarme problemas…

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

Las apps que abro varias veces al día no son mis favoritas. Instagram no es mi app favorita. Yo creo que mi favorita para visualizar y ubicarme, por la forma que está redactada y montada, es la app de The Economist, que lleva la noticia de una forma bastante sucinta, pero sin caer en las reducciones que a veces produce Twitter o un hilo de tuits.

Y la otra es Feedly, porque está montada con todos los feeds de los medios que a mí me interesan y está catalogada como a mí me interesa. Está muy personalizada y sigue siendo esencial.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

−No tengo una página web que visite todos los días y creo que, si la tuviera, no la daría, porque es parte del secreto profesional con el cual uno accede a ciertos contenidos por encima de otros o más rápido que otros. Creo que el centro de noticias de UPI me es bastante útil, tanto de noticias de entretenimiento, como para mantener el pulso sobre cuáles son los titulares que luego voy a tener que buscar en otros portales de noticias.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

−Estoy viendo la serie Trapped, que es una serie islandesa, si no me equivoco. Por supuesto, estoy viendo la serie The Crown, que es un vicio absoluto esperar cada temporada porque el reto de los actores de agarrar un papel que otros acaban de dejar, más el reto de hacer una mirada histórica sobre algo que podría ser tan aburrido como la realeza, me parece que está resuelto de una manera que solamente le he visto hacerlo a Aaron Sorkin.

Vídeo: The Crown | Official Trailer | Netflix

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

−Un avance tecnológico que me sorprendió, por lo que implicaba para mi profesión, es obviamente el paso de voz a texto. El software de voz a texto que permite que la rutina que uno hace espontáneamente, improvisando en un escenario, de repente la pueda convertir en un texto, realizarla y ver dónde están los puntos y las comas que hice, etc. Hacer eso era, no solamente un proceso tedioso, sino muy agotador porque uno es un terrible crítico de sí mismo. Entonces escuchar las grabaciones, a ese nivel de transcribirlas, era realmente agotador.