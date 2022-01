Cuestionario 2.0 | Carolina Guillén, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

«Siento que puedo vivir perfectamente sin Instagram», nos dice Carolina Guillén

Carolina Guillén es una periodista deportiva venezolana que ha sabido abrirse camino en un mundo rodeado por hombres. Como muchas otras, ha demostrado que la pasión por el deporte no discrimina por sexo y es prácticamente un llamado universal. Su voz tan característica no solo la asociamos al legendario juego de béisbol y futbol, sino que también ha participado en producciones audiovisuales como Ratatouille, de Disney, dándole vida al personaje femenino Colette.

Más recientemente, hizo historia al convertirse en la primera mujer en narrar un juego de béisbol en español para los Estados Unidos durante la serie del Caribe Mazatlán 2021.

Vídeo: Carolina Guillén: Primera mujer en narrar la serie del Caribe en español | Canal en Youtube En Conexión (César Miguel Rondón)

Es para nosotros un placer tener el día de hoy a Carolina Guillén en este Cuestionario 2.0:

−¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

−La capacidad de recortar o desaparecer la distancia, para poder tener en frente de mi ese afecto que necesito, esa información que busco o ese contenido que me va a servir para trabajar y para seguir mi día.

−¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

−El smartphone. No imagino ni concibo mi vida sin mi teléfono celular porque desde aquí trabajo, me relaciono socialmente. Y porque es ese el dispositivo que me ayuda a resolver todo lo que hago fuera y dentro del terreno, en el trabajo y en lo personal.

−¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

−Mi primer celular me lo regaló mi papá. Me sentí la persona más afortunada del mundo. Fue un StarTAC de Motorola, nunca lo olvidaré. De hecho, creo que para la radio hacía una propaganda de Motorola StarTAC y, a raíz de eso, conseguí un intercambio. Y, bueno, mi papá me ayudó a completar lo que necesitaba para comprármelo. Me sentía tan, pero tan afortunada.

Y el primer recuerdo que tengo de una computadora es de una de mis mejores amigas, que cada vez que iba a su casa se la veía; era una Apple de estas cuadradas viejísimas, pero para aquella época era toda una novedad. Esa fue la primera computadora que me viene siempre a la mente por cómo han cambiado esos dispositivos y cómo ha avanzado la tecnología.

−¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

La incapacidad de desconectarme. El hecho de que tu despiertes y sientas esas ganas y ese deseo de agarrar tu celular, de ponerte en tu muñeca tu reloj, de preguntarle a Alexa cómo va a estar el clima, esa dependencia de la tecnología no sé si sea muy saludable que digamos.

−¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

−Ahora mismo, gracias a la tecnología, he podido seguir trabajando en época de pandemia, yo y el resto de la humanidad que se tuvo que encuevar en sus casas y trabajar en remoto. Creo que ha sido fundamental y por eso es un punto de inflexión en este momento que estamos viviendo, universalmente hablando.

Creo que va a cambiar las cosas para mejor, que va a simplificar las formas, que las grandes corporaciones se van a ahorrar mucho dinero, que se van a revalorar las casas, que le vamos a invertir un poquito a nuestras cuatro paredes porque vamos a pasar mucho tiempo acá, mucho más del que nos imaginábamos, creo que vamos hacia allá.

−¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

−Gracias a Dios, y toco madera, todavía no he pasado ninguna, pero sí me he reído mucho de aquellos que han mandado un mensaje indebido a la persona incorrecta.

−Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

−Uy, imagínate, hay muchísimos. A mí me encanta El diario de Martín, vamos a quedarnos en lo deportivo porque eso es lo mío. El diario de Martín en ESPN Deportes porque Martín Ainstein es un gran reportero a quien admiro mucho, que lleva más de una década recorriendo el mundo y contando las mejores historias deportivas más allá de las canchas. Te habla de deporte, pero también te habla de esas historias que están debajo del césped o debajo de la cancha y que solo él las conoce. Además, esa voz que utiliza te eclipsa la atención, y me encanta. Se los recomiendo cien por ciento. Además es producto de ESPN, no me puedo ir con otro ¿verdad?

Video: LA CULPA ES DE MESSI», el HOMENAJE de Martín Ainstein a la leyenda del Barcelona | Futbol Picante | Canal de ESPN Deportes

−Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

−Uy, ojalá no siguiera tantas cuentas de Instagram que a veces te embasuran el día. En verdad que mientras menos cuentas de Instagram sigo más feliz soy por, no sé, tener una vida más real. De hecho, yo creo que tengo Instagram es para conectar con el mundo laboral, para poder hablarle directamente a mis seguidores, para contar un poquito de mí, pero creo que es una relación como que… algo que me pide el canal hacer, pero que no estoy muy convencida. Por eso soy quizás un poquito pasiva en esta red social, o no la manejo como debería. Siento que puedo vivir perfectamente sin Instagram, ahí te cambié la pregunta, jaja.

−Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

Forza Football, no puedo vivir sin ella. Sobre todo porque, como trabajo mucho en fútbol y en segmentos de debate, tengo que estar pendiente de demasiados partidos y esta aplicación me da las alineaciones con mucho tiempo de anticipación. Si yo no tengo el chance de ver un partido me dice exactamente todo lo que pasó en la cancha, los cambios, las amonestaciones, las lesiones y expulsiones… Además que tiene una opción que te puede dar el video del resumen de lo que pasó en el partido, entonces imagínate aquellos partidos que son a las 10 u 11 de la noche, cuando yo ya estoy en el quinto sueño, bueno, llego en la mañana, abro la aplicación y me pongo al día, la amo.

−¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

mlb.com para estar al día del béisbol.

−¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

Estoy viendo Lupin, un misterio francés, espectacular, por Netflix. Que la estrenaron, por cierto, en enero del 2021. Y me molestó muchísimo saber que solo son 10 episodios, y que estos 5 capítulos es lo único que voy a tener hasta mediados de año, cuando revelen los siguientes 5, porque sé que me voy a quedar así como “whaaat, ¿qué sigue?”. Se las recomiendo, además que el actor principal es espectacular en su papel, pero no les digo más. Solo véanla.

Vídeo: Lupin | Official Teaser | Netflix

−Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

El internet. Yo no recuerdo ni tengo claridad en el momento en el que me enteré de que existía Internet. Estaba muy chama y me hablaron de él, creo que en la universidad; me abrí una cuenta en Hotmail y MSN, y el poder hablar y chatear con gente de otros lugares me parecía tan maravilloso. Obviamente el MSN existió diez años después de que existiera el internet, pero yo como adolescente empecé a darme cuenta de la importancia de esta red virtual y de los caminos que se podían recorrer.

Creo que nada me ha impresionado más que el internet y que, hoy en día, tu estés a solo un clic de todo aquello que necesites, o a un “Alexaaa”.