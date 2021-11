Récord Guinness: salario mínimo, jubilaciones y pensiones más bajos del planeta, por Froilán Barrios Nieves* - Runrun

Si se tratara de colgarse las medallas de los récords, al tirano Maduro, a su gabinete y al alto mando militar les faltaría espacio en el pecho para colgarse las insignias Guinness de la deshonra

Trasladaron de todos los rincones del país a jóvenes músicos, arreglistas y toda la parafernalia que implica la puesta a punto de una orquesta, en este caso compuesta por 12.000 personas. ¿La finalidad? obtener, para satisfacción del tirano, un récord Guinness, firma que reconoce todo género de hazañas que el género humano logre en cualquier lugar del orbe.

En esta ocasión el esfuerzo denodado de miles de músicos integrantes del Sistema Nacional de Orquestas es utilizado para cumplir el objetivo del dictador: presentarle a la comunidad internacional, que tanto lo adversa, la imagen de normalidad en una Venezuela feliz. Mientras deja tras el telón el festín macabro al que cada ciudadano asiste diariamente a batir el cobre para sobrevivir.

Ahora bien, la pretensión del régimen de normalizar al país por decreto no es tal cuando todos los registros que analizan la condición humana ya sea en materia de salud, educación, seguridad personal, alimentación, vivienda, servicios públicos, etc., en fin, lo que en otras naciones se conoce como el estado de bienestar, requieren un PIB per cápita de $50.000 anuales. En nuestros predios esté llega a alrededor de los $2200 anuales.

Esta terrible cifra contiene el bajo ingreso de nuestra población. Según la OIT, antes de la pandemia en 2019 el salario límite de la pobreza extrema se situaba en 2 a 3 dólares diarios, es decir una remuneración mensual que oscila entre 60 y 90 dólares. En esta escala están incluidos los países más pobres de África, Asia y América Latina. Pues bien, la Venezuela gobernada por Chávez y Maduro registra, por decenas de cuerpos de distancia, el récord Guinness del último salario mínimo del mundo: 2,25 dólares luego de la conversión del bolívar fuerte al bolívar digital.

Si recordamos que los salarios mínimos en América Latina oscilan entre 250 y 500 dólares mensuales, constatamos la distancia sideral de Venezuela con el resto del continente. Y esto incluye una terrible realidad: el 60 % de la población formal devenga salario mínimo. Lo que resalta aun más el tan mentado récord mundial.

Y si vamos a las pensiones y jubilaciones, la situación no cambia mucho. En Venezuela se registran casi 4.000.000 de pensionados del IVSS y 1.500.000 adicionales con la pensión Amor Mayor. Pues bien, toda esta población recibe ingresos mensuales de 7 bolívares digitales, equivalente a 1,6 dólares; e ingresos adicionales temporales de bonos del Sistema Patria, otorgados discrecionalmente por el tirano, por la cantidad de 2,3 dólares. Todo este ingreso en un mercado donde la canasta alimentaria alcanza la cifra de 300 dólares mensuales.

Por tanto, no es de extrañar que Venezuela registre una pobreza generalizada de 96.3 % y una pobreza extrema de 76 %, lo que constituye también un récord Guinness que se pierde vista a escala planetaria. Sin contar la imbatible capacidad de saquear la riqueza nacional que muestra un régimen muy hábil en propaganda.

Si trataran de colgarse las medallas de los récords, al tirano Maduro, a su gabinete y al alto mando militar les faltaría espacio en el pecho para colgarse las insignias Guinness de la deshonra, el hambre y la muerte en las que han sumido a la nación. Condición que los señala con otro récord mundial: el de haber obligado a más de 7 millones de venezolanos a irse en estampida de su país para sobrevivir en otros lares.

*Movimiento Laborista.

