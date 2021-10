Un audio y una tragedia, por Julio Castillo Sagarzazu - Runrun

Una de las cosas por hacer es construir un liderazgo consecuente, que mire por los intereses superiores del país y no por los personales o de grupo

Hace poco circuló profusamente (se hizo viral, dicen ahora) un audio del candidato oficialista a la gobernación del estado Bolívar en el que revelaba, escatológicamente por cierto, una realidad lacerante. Decía el señor de marras, dirigiéndose a uno de sus adversarios (a quien llamaba coprófago) que más de la mitad de los 8 candidatos “opositores” estaban pagados por él. Afirmaba, sin recato alguno, que ya habían pagado la primera parte (sustanciosa por cierto); y que, luego de las elecciones, se cancelaría la segunda parte de la mascada.

Desgraciadamente, la especie tiene todas las características de ser cierta. Explica, de manera lacerante, cuál es la realidad de lo que hoy es una parte de lo que genéricamente se conoce como “oposición”. Es una demostración de cuán equivocados están los ingenuos que dicen que la unidad debe incluir a todo bicho con uña que declare que se opone al régimen.

Igualmente pone de manifiesto cómo es posible que, con un 80 % del país en contra, puedas lograr terminar ganando una elección, como la que este señor puede ganar en Bolívar (si es que la gana). Es más que obvio que se puede ganar una elección con un 20 o 30 %, si tu adversario está picado en varios pedacitos. Ya era trágico que la oposición se dividiera por competencias fútiles entre sus dirigentes. Hacerlo por razones innobles lo que hace es agregarle dramatismo a esa tragedia.

Está visto que la estrategia del régimen es clarísima y además sencilla: dividir a la oposición; promover la abstención opositora y dejar que las cosas fluyan hasta el 21 de noviembre.

¿Qué significa que dejarán fluir las cosas? Pues que harán una campaña de bajo perfil; que no harán nada para que la campaña se parezca a una campaña, porque lo que les interesa es que el votante opositor ni siquiera sienta que habrá elecciones.

No van a tentar al 80 % que le responsabiliza de la pesadilla que vivimos con una campaña estridente a favor de Maduro y del gobierno, cumplirán con la máxima del sentido común que recomienda que hay que “dejar quieto lo que está quieto”. Ya consideran el mandado hecho: han dividido la oposición y han estimulado la abstención.

Decía Al Pacino a Gabrielle Anwar en la escena final de Perfume de mujer “En minutos puede pasar una vida”, cuando esta no aceptaba su invitación a compartir su mesa porque “en minutos llegaría su pareja”. Donna (así se llamaba su personaje) no solo permitió que se sentara a su mesa, sino que luego nos regaló una de las más maravillosas escenas finales de una película: terminaron bailando Por una cabeza, ese tango que Gardel hizo inmortal. Falta un mes para que ocurran las elecciones y en un mes pueda pasar una vida. Quienes hoy no aceptan sentarse en una mesa común, podrían terminar bailando un tango. Nadie lo sabe. Ya veremos.

Por lo pronto, queda una lección: la unidad es un valor importante en la lucha política, pero hay unidades de unidades. Unidad con aquellos que cuentan euros detrás de las puertas de los baños, unidad con quienes están pagados para dividir, unidad con quienes usufructúan o son aguantadores de las tarjetas robadas a los partidos no puede ser unidad.

En fin, habrá un 22 de noviembre. Muchos líderes regionales serán elegidos a cargos de elección popular. Ellos serán, querámoslo o no, una parte de la semilla de la que debería germinar un nuevo liderazgo nacional.

Los problemas no desaparecerán, tampoco la necesidad de superar la pesadilla que vivimos. La comunidad internacional, la decente, la democrática, sigue firme en la búsqueda de una solución política y en lograr una elección presidencial libre.

Como decía el maestro Carlos Cruz Diez: “Lo que viene es maravilloso. En Venezuela, todo está por hacer”

Una de las cosas por hacer es construir un liderazgo consecuente, que mire por los intereses superiores del país y no por los personales o de grupo.

Una tarea inmensa, pero fascinante.

