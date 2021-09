Cuestionario 2.0 | Arianna Arteaga, por Nelson Eduardo Bocaranda - Runrun

El retrato de Arianna Arteaga Quintero en 13 preguntas sobre tecnología, en nuestro Cuestionario 2.0

@bocaranda20

Hay cosas que uno hereda, como puede heredar el amor a una profesión o el amor a la patria, dos cosas que comparto con la protagonista del Cuestionario 2.0 de hoy, Arianna Arteaga Quintero.

Arianna es mamá, esposa, hija y viajera. Nos ha llevado de la mano a destinos que pocos conocemos y, también, a otros que muchos posiblemente sí conocemos, pero no los conocíamos de su mano, ya que en redes sociales nos dio un asiento en primera fila para poder compartir su estreno en la maternidad.

En Dos de viaje, el programa que transmitimos a través de IVC, a veces comparte cosas que nos parecieran insólitas, pero así es ella, genuina, cariñosa, siempre alegre y con una mirada entrenada para la fotografía.

Video: Dos de Viaje | De viaje | Canal de IVC Networks

Así que es un placer para nosotros tener hoy en este Cuestionario 2.0 a Arianna Arteaga Quintero, mejor conocida como Arianuchis.

–¿Qué es lo mejor que te ha dado la tecnología?

–Los teléfonos inteligentes son una cosa maravillosa que me ha dado la tecnología como viajera, porque puedo cambiar el chip, comprar otro a donde quiera que vaya y ubicarme en Google Maps, Trip Advisor, y todas las cosas que necesitas para planificar tu viaje on the go, porque yo nunca, o muy rara vez, viajo con cosas preestablecidas; entonces a mí me gusta llegar al lugar, ver lo que hay alrededor, ver el mapa e ir decidiendo. En ese sentido, Google Maps ha sido como de las mejores cosas que me han pasado en la vida para planificar nuestros viajes. A mí me gusta muchísimo ver el satélite, la playa, ver qué hay de naturaleza cerca, ver donde está más verde y cosas así.

–¿Cuál dispositivo es indispensable para tu día a día, y por qué?

El teléfono, como para todo el mundo. Ahí está mi trabajo, yo trabajo con mis redes sociales, vendiendo mis fotos y es por ahí. Trabajo escribiendo contenido, recibo correos, hablo con gente, cierro negocios, básicamente todo lo termino haciendo con el teléfono.

–¿Cuál fue el primer celular que tuviste y cuál es el primer recuerdo que tienes de una computadora?

–Mi primer celular creo que era uno de esos Motorola gris, grueso, gordo, que le abrías una tapita y estaban ahí los numeritos… me acuerdo perfecto.

Y mi primera computadora fue una Mac que era verde, era como redonda y la parte de atrás era toda verde. Pero, el primer recuerdo que tengo de una computadora fue la primera Mac que tuvo mi mamá, que era de las grises cuadraditas con la manzanita de colores.

–¿Qué es lo peor que te da la tecnología?

–El teléfono, porque, así como te funciona para resolver un montón de cosas y para estar al día en el trabajo, también te agobia muchísimo porque como igualmente funciona para distraerte y para hablar con tu gente, no le pones límites al trabajo. De pronto estás chateando con un primo tuyo sobre cualquier tontería a las nueve de la noche y te mandan un mensaje de trabajo y, como estás conectado ahí, te pones a resolver vainas del trabajo a unas horas que no deberías. Entonces, también, lo peor y lo mejor que me ha dado la tecnología es el teléfono celular.

–¿Cómo ha impactado la tecnología el trabajo que haces y cómo crees que lo impactará en el futuro?

–La tecnología ha impactado cien por ciento el trabajo que hago. Me acuerdo que cuando yo empecé a escribir de viajes, de naturaleza y a hacer fotos, lo hacía para revistas y para periódicos, era absolutamente otra cosa. Ahora, todo lo llevo por mis redes y en un blog. Todo se resuelve con tecnología; mandas una foto en 3 segundos, la haces, la editas, todo, absolutamente todo lo que yo hago, y cómo lo hago, ha sido impactado por la tecnología, cien por ciento.

–¿Cuál es la peor pena que has pasado en WhatsApp?

–Bueno, aunque soy la única hijita de Valentina Quintero y todo el mundo piensa que soy supercuchi, soy una asidua coleccionista de stickers grotescos, cosa que Nelson Eduardo sabe perfectamente. Me ha pasado que lo he enviado a grupos que no debería haberlos enviado y bueno, he pasado penitas chimbas con eso, jaja. Entonces ahora me cuido mucho de qué sticker uso y para qué.

–Si tuvieses que recomendar un pódcast, ¿cuál sería?

–Obviamente recomendaría mi pódcast que hago con mi esposo que se llama Trapitos del viaje, está en YouTube y en la mayoría de las plataformas de pódcast. Es un pódcast muy sabroso, una conversa muy honesta, muy amena que trata de la vida en pareja, de la vida familiar, ahí hablamos de nuestros viajes… Yo se los recomendaría, deberían entrar ¡ya! a YouTube y ver el último capítulo que quedó hermoso.

Video: Trapitos del Viaje Ep . 49 | Ari y Gabo responden preguntas del público, parte 2 | canal de Trapitos Del Viaje

–Si solo pudieras seguir una sola cuenta de Instagram, ¿cuál sería?

–Seguiría a @mitty, que es la cuenta de Cristina Mittermeier, una mexicana que vive en Canadá y está casada con un canadiense, fotógrafo también, pero ella es una extraordinaria fotógrafa de naturaleza, además es fotógrafa de National Geographic. Una súper recontra dura y, también, una activista extraordinaria que está haciendo y apoyando un plan increíble para hacer como una especie de parque nacional, internacional en el océano. Es una durísima, podría solo ver sus fotos y leer sus textos.

–Todos tenemos una app favorita, ¿cuál es esa app que abres varias veces al día?

–Mi app favorita estaría entre Instagram y WhatsApp, las dos las abro burda. Instagram para mi trabajo, para ver referencias y para contestarle a la gente que me habla, y WhatsApp porque me encanta estar en grupos del colegio, cosas así, jajaja. Leo mucho y participo, pero sobre todo, cuando estoy en grupos leo mucho de lo que están hablando.

–¿Cuál es la página web que visitas todos los días religiosamente?

–No tengo ninguna página web que yo abra religiosamente todos los días. Quizá podría ser YouTube porque, además, hace poco decidimos pagarlo y tenemos YouTube Music que ha sido buenísimo. Tenemos unas selecciones de música superchéveres y bueno, somos muy muy felices de no tener que ver tanta publicidad, porque sí consumimos contenido de YouTube en esta casa.

–¿Estás viendo alguna serie o película vía streaming? ¿Cuál?

Estoy viendo Modern Family y no puedo explicar el aseo mental que es ver esta serie para mí. Todas las noches, después de dormir a Río, en ese momento de paz absoluta para los papás, Gabo y yo nos instalamos y vemos la serie. También es chévere porque los episodios son cortos, como de 20 minutos, entonces si no estamos cansados vemos 3… si estamos cansados vemos uno o dos. A veces nos tiramos un maratón de cuatro, pero es demasiado divino, demasiado suave, demasiado relax ver contenido como ese.

Video: 24 Curiosidades de Modern Family – ¿Sabías qué..? #38 |Popcorn News

–Cuéntanos de alguna vez que recuerdes que un avance tecnológico te haga sorprendido.

–Yo recuerdo, perfectamente, la primera vez que un fotógrafo me habló de que venía la fotografía digital. Estaba yo en Mochima, era una chama, y él tenía su computadora prendida y me estaba contando que pronto, muy pronto, habría cámaras con las cuales no teníamos que revelar los rollos (esto es un cedulazo demasiado duro), sino que íbamos a conectar la cámara a la computadora y podíamos ver inmediatamente todo el trabajo que habíamos hecho. Era como que “¡woooow!, no puede ser que eso viene”.

Y, como fotógrafa, los teléfonos ahora tienen cámaras extraordinarias, entonces hay muchas cosas que se registran con el teléfono y no hay necesidad de andar con una cámara gigantesca. Yo ahora utilizo la cámara gigantesca solo como para cosas muy profesionales, para trabajos y eso. Pero para registro de un viaje, ¡uff! el teléfono ultra, recontra, súper resuelve.

–Ahora te pido que te tomes un selfi mientras respondes las preguntas para compartirlo en las redes.

Bueno, este es mi selfi, esos pequeños trucos que utilizamos las mamás para utilizar el teléfono y que tu bebé no se ponga furioso.