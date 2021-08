Indiana Jones y otros aventureros famosos del cine, por Gonzalo Jiménez - Runrun

Disney estrenó Jungle Cruise en cines, trayendo de regreso al cine el género de los exploradores y cazadores de tesoros.

Género popular en los años 30 del siglo pasado, cuando había en el mundo vastos territorios sin explorar y se sospechaba que había tesoros ocultos en las ruinas de antiguas ciudades devoradas por la jungla, el cine de exploradores y aventureros reinaba en la taquilla.

En la década de 1980 el personaje de Indiana Jones puso de moda a esta figura heroica en el cine, la TV y los videojuegos. Ahora, en 2021, Disney rescata este género con Jungle Cruise, ambientada en 1916 en el Amazonas, y que cuenta con el venezolano Edgar Ramírez como uno de sus protagonistas.

Aquí hemos reunido a varios de estos cazadores de fortuna, aventureros de la jungla y del espacio exterior, quienes no dudan dos veces en dar un salto a lo desconocido.

Frank Wolff y Lily Houghton

Son los personajes protagonistas de la película Jungle Cruise (2021), inspirada en la popular atracción de los parques Disney. Frank Wolff (Dwayne Johnson) es el capitán de un bote en el Amazonas, que accede a llevar abordo a la investigadora Lily Houghton (Emily Blunt), quien anda tras la búsqueda de un mítico árbol con propiedades curativas.

Indiana Jones

Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford en la película Raiders of the Lost Ark (1981), es la quintaesencia del explorador y aventurero de las películas seriales de los años 30. Arqueólogo, el Dr. Jones recorre el mundo de busca de tesoros perdidos, con la intención de resguardarlos en los museos. La quinta entrega de la saga se filma actualmente en Reino Unido.

Lara Croft

La actriz Alicia Vikander protagonizó Tomb Raider (2018). Interpreta a la cazadora de tesoros Lara Croft, popular personaje de los videojuegos, que Angelina Jolie ya interpretó en dos películas en 2001 y 2003.

Newt Scamander

Newt Scamander (Eddie Redmayne) es un zoólogo especializado en animales mágicos, que recorre todo tipo de lugares exóticos en busca de nuevas especies que registrar en sus libros. Inventado por la escritora J. K. Rowling, Scamander es el protagonista de las películas Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016) y Fantastic Beasts: The Crimes of Grinderwald (2018).

Mark Watney

Mark Watney (Matt Damon) es un astronauta que queda abandonado en Marte tras un accidente de su misión espacial. Y debe sobrevivir en las más adversas condiciones, a la espera de que una nave de rescate pueda acudir en su ayuda, en la película The Martian (2015).

Cooper

Cooper, el personaje que Matthew McConaughey interpreta en Interstellar (2014), es un piloto de naves espaciales y lo más parecido a un explorador del siglo XIX, pues su principal anhelo es surcar el espacio.

Tintin

Creado por el dibujante belga Hergé en 1929, Tintín es un intrépido periodista, aficionado a las aventuras, que protagoniza la serie de historietas Les aventures de Tintin. En 2011, Steven Spielberg dirigió una versión cinematográfica llamada The adventures of Tintin (2011), en la que Tintín y su amigo el Capitán Haddock parten en busca de un tesoro oculto en el fondo del mar en un galeón hundido.

Adèle Blanc-Sec

Basada en una novela gráfica francesa homónima, Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec (2010) cuenta las aventuras de una escritora y exploradora francesa (Louise Bourgoin) a principios del siglo XX en Egipto y París.

Benjamin Franklin Gates

Nicolas Cage interpreta al personaje de Benjamin Franklin Gates en la saga de películas National Treasure (2004). Gates se especializa en buscar tesoros asociados a la historia de Estados Unidos, con mapas que guardan claves de sitios emblemáticos y de difícil acceso, como el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Allan Quatermain

Allan Quatermain es un famoso personaje de ficción protagonista de la novela de H. Rider Hagard Las minas del rey Salomón (1885) y sus diversas secuelas y precuelas. Quatermain es un cazador y explorador inglés, que ha sido representado en decenas de películas y novelas gráficas, como fue el caso de Sean Connery en el filme The League of Extraordinary Gentlemen (2003).

Rick O’Connell

Rick O’Connell (Brendan Fraser) es otro clon de Indiana Jones. Es un estadounidense cazador de tesoros en el Egipto de los años 30 del siglo pasado, donde se quedó a vivir luego de servir en la Legión Extranjera. Es el protagonista de la trilogía de películas de acción The mummy (1999).

Mikey Walsh

Es un adolescente, pero eso no le resta méritos como aventurero a Mikey Walsh (Sean Astin) en la película The Goonies (1985), pues es quien impulsa a su grupo de amigos a emprender la búsqueda del tesoro de un pirata llamado One-Eyed Willy, pues con esa fortuna podría salvar de la ruina a su pueblo de Goon Docks, en Oregon.

Jack Colton

Mezcla de película de acción con comedia romántica, Romancing the stone (1985) tiene como protagonista a la escritora Joan Wilder (Kathleen Turner), quien viaja a Colombia a pagar el rescate de su hermana Elaine. En la selva, es acosada por mercenarios y la salva el aventurero Jack Colton (Michael Douglas), quien es valiente pero no resulta eficaz en los momentos de peligro.

Patrick O’Malley

Tom Selleck interpreta al piloto Patrick O’Malley en High Road to China (1983). Es otro explorador y aventurero en el molde de Indiana Jones –de hecho, Steven Spielberg le ofreció originalmente el papel de Indiana Jones a Selleck, quien lo rechazó–, quien ayuda a una heredera a rescatar a su padre perdido en la China de los años 20 del siglo pasado.