El gobierno de transición borra la usurpación, por Armando Martini Pietri - Runrun

@ArmandoMartini

Objetivo que planteó entusiasta el liderazgo partidista opositor y el muchacho que exhibieron en la capota de un camión. ¿Qué pensaron?, ¿creyeron, en serio, que el régimen oficialista controlado por el castrismo cubano se vendría en caída libre? ¿Que quizás Donald Trump enviaría tropas para librar una batalla, derrotar a militares venezolanos y cubanos y sentar en la silla de Miraflores a un chaval sin experiencia ni carácter? Un joven controlado por cazarrentas y guabineros de doble discurso, obediente a la maña de arrejuntados politiqueros que llevan décadas de conveniente y lucrativo fracaso, vencidos útiles por el comunismo socialista bolivariano del siglo XXI. ¡Tanta estulticia es absurda!

Estados Unidos haría el trabajo de liquidar la usurpación y, con la adhesión del reconocimiento internacional, se desarrollaría un Gobierno de transición que pasaría a ellos cuando se convocaran elecciones transparentes, libres y democráticas. Así empezaron, con renovada esperanza y mucha alegría. Pero el entusiasmo se evaporó, ya no está.

¿Porque el castrismo no ha retrocedido, y por el contrario, da la sensación de fortaleza? Está bien asesorado por los experimentados cubanos; desde el régimen piensan y razonan con serenidad, si levantan las sanciones económicas se alivian sus problemas; que no es pensar eso realmente, sino crear un pretexto oportuno, beneficioso para su pésimo desempeño gubernamental. Más que gobierno, es represión para tapar equivocaciones, delitos, abusos e injusticias.

Pero el castromadurismo tampoco analiza adecuadamente; lo hace con la subordinación institucional y control del territorio, además de la decisión inapelable de no dejárselo quitar. El chavismo pelea, triunfa con picardía y no da tregua en batallas de una guerra que tiene perdida. La oposición dilapida combates con herramientas que no sabe usar en una conflagración que puede ganar pero no atina a hacerlo.

El régimen acepta las elecciones regionales para que el colaboracionismo se engolosine creyendo posible llegar al poder. Si corren con suerte, le adjudicarán varias alcaldías, gobernaciones y otras dádivas burocracias, para que después, ilusionados, cavilen en derrotar a la tramposa dictadura oficialista en una contienda presidencial. Esto no será automáticamente cierto, pero da al régimen lo que más le interesa: legitimidad y tiempo.

La solución gatopardiana de participar en “elecciones” y dar por finiquitado un sistema erróneo, comenzando otro igualmente errado o peor, es tan necia como la majadería de los espacios. Se rasgan las vestiduras manipulando la cooperación en una comedia ilegítima. Después de que se rieron a carcajadas de la consulta “al soberano” que traicionada, no condujo a nada. Fue una estafa, una burla despreciable, que profundizó el vacío existente y rechazo definitivo en ese sector político, que agudizó el desconcierto y desconsuelo de la ciudadanía.

Se reúnen agazapados en prietas negociaciones, obligando al reconocimiento, mediante chantaje unitario, a ciudadanos de principios y buenas costumbres. Pero ¿quiénes son protagonistas? Los convivientes de siempre, que se aseguran reacomodos, limosnas de participación y privilegios en el poder político. La inclusión de otros factores es inaceptable, inconveniente. Descubrirían la tramoya, maniobra asquerosa del fraude pretendido.

La unidad coordinada es siempre posible, viable y sustentable si todos coinciden en la estrategia. Si la oposición da por bueno el nombramiento del CNE, y si este organiza elecciones que proclama insistente el régimen. Entonces no es usurpador, sí son legítimos el Poder Electoral y quien lo eligió, y tan legítimo el sufragio regional convocado en las cuales esa oposición está participando; entonces el usurpador no es el oficialismo sino el joven, buena persona e ingeniero, que se dejó engañar pendejamente por trafagadores de la politiquería, a pesar de las múltiples advertencias.

La transición la está haciendo la revolución chavista a la cual la propia oposición cohabitadora legitima con su amplia y pública contribución al remedo votante. Y el presidente insiste que se someterá a la consulta pública del revocatorio para luego hacerlo en las elecciones presidenciales al vencimiento de su período, es decir, en 2024.

Con lo cual el interinato queda deslegitimado, en el aire, sin sustento político ni fundamento jurídico y deja de ser presidente encargado porque no ha habido ausencia presidencial, y si no es interino, sus representantes quedan suspendidos y sin representación hábil. Y aquí lo único que sucedió es que sectores opositores mintieron descarados, a mansalva, con premeditación y alevosía. ¡Qué vergüenza!

