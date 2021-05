Cómo celebrar el Día de Star Wars el 4 de mayo, por Gonzalo Jiménez - Runrun

Todos los 4 de mayo los fanáticos de La guerra de las galaxias celebran el llamado ‘Star Wars Day’. Aquí te decimos cómo aprovecharlo

@gonzalomjimenez

En 2011, en Toronto, Canadá, se celebró oficialmente por primera vez el Día de Star Wars, un festejo que desde entonces se conmemora cada 4 de mayo. Se eligió esta fecha por el juego de palabras en inglés (May 4th) con la famosa frase “May the Force with You” (Que la fuerza te acompañe) que decían los caballeros Jedi en la saga galáctica.

Cada Día de Star Wars muchas marcas hacen promociones y lanzan productos únicos para coleccionistas. Además, los parques Disney organizan eventos conmemorativos y el estudio Lucasfilm estrena algún video o proyecto especial.

La pandemia de covid-19 alteró estos planes, pero hay todavía varios eventos previstos que pueden disfrutarse en Internet. Aquí reunimos los más notables.

La plataforma Disney Plus estrena el martes 4 de mayo la serie animada Star wars: The bad batch (titulada en español La remesa mala). El programa es un spinoff de Star Wars: The clone wars, la popular serie animada emitida entre 2008 y 2002.

The bad batch trata sobre un grupo de soldados clones con alteraciones genéticas, que los dotó de habilidades diferentes a los de sus compañeros de armas. Este comando de cinco soldados se dedicaba a cumplir misiones peligrosas y, por sus diferentes cualidades genéticas, evitan ser controlados por el siniestro emperador Palpatine. La serie contará sus aventuras luego de concluida la llamada guerra de los clones.

La página web de starwars.com posee una sección para fanáticos que incluye recetas inspiradas en los personajes de la saga (como galletas y sushi), manualidades (marcalibros, posavasos, piezas de decoración) y juegos de trivia para dedicar el Día de Star Wars en actividades relacionadas con La guerra de las galaxias.

La empresa danesa Lego creó una sección en su página web que reúne todas las ofertas disponibles del 1 al 5 de mayo. En 2021 Lego introdujo un nuevo modelo: una réplica del robot R2-D2, de 2.314 piezas y 31 centímetros de altura. El juguete para armar es una pieza de colección creada especialmente para celebrar los 50 años de la fundación de Lucasfilm, la empresa creada por George Lucas para producir la primera película de Star Wars (1977).

Como son muchas las páginas web que promueven rebajas en productos de Star wars durante los primeros días de mayo, starwars.com publica online una guía de ofertas que incluye libros, cómics, camisetas, peluches, juguetes, relojes, artefactos para el hogar, cámaras fotográficas y videojuegos, entre otros.

Disney planea lanzar 11 nuevas series de Star wars en los próximos tres años, lo que indica que el foco de la franquicia pasó de las películas en la gran pantalla a la plataforma de streaming de Disney Plus.

El éxito de la serie The Mandalorian (2019), de la que se han emitido dos temporadas, convenció a Lucasfilm de que las series eran el vehículo idóneo para mantener el interés de los fanáticos en Star wars.

Además de las ya mencionadas The bad batch y The Mandalorian, Disney Plus prepara una miniserie sobre Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor y Hayden Christensen; Ahsoka, centrada en el popular personaje de la guerrera Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson; The book of Boba Fett, con el famoso cazarrecompensas en rol protagonista; y Andor, basada en los espías de las fuerzas rebeldes en su lucha contra el Imperio, con el actor mexicano Diego Luna.

Por ahora ninguna de estas series tiene una fecha definida de estreno en Disney Plus, aunque hay rumores de que la plataforma podría estrenar por sorpresa el 4 de mayo una nueva serie animada titulada Star wars Detours, concebida por Seth Green y Matthew Senreich, los creadores de la comedia animada Robot Chicken en el canal Cartoon Network.