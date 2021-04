Óscar 2021: diez curiosidades de la entrega de premios, por Gonzalo Jiménez - Runrun

El domingo 25 de abril es la gala de los premios Óscar 2021, la primera que se efectúa en la era de la pandemia y que reúne muchas peculiaridades

No solo se emitirá dos meses después de lo previsto, la gala de los Premios Óscar de 2021 promete marcar varios hitos para la Academia de Artes y Ciencia Cinematográficas de Hollywood. Aquí hemos reunido las diez curiosidades principales de la gala.

La ceremonia se efectuará el domingo 25 de abril de 2021 en un escenario principal inusual: la estación de trenes Union Station de Los Ángeles, California, con segmentos pregrabados y otros que se desarrollarán en vivo (con muchos nominados reunidos en Londres). La película con más nominaciones es Mank, con 10 postulaciones; seguida de The Father, Nomadland, Minari, Sound of metal, Judah and the black Messiah y The trial of the Chicago 7, todas con seis nominaciones.

Será como una película

Los productores de la gala –Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins– han dicho que la ceremonia será como “una película de tres horas”, sin animador principal y en el que cada entrega de una estatuilla representa un “capítulo” dentro de una historia. Debido a la pandemia de covid-19 los nominados deberán llevar mascarillas.

Borat ya impuso un récord Guinness

La secuela de la comedia Borat (2006), creada y protagonizada por Sacha Baron Cohen, consiguió dos nominaciones al Óscar por mejor actriz secundaria y mejor guion adaptado. Pero llega a la ceremonia con el honor de haber impuesto un récord Guinness: el de la película nominada con el título más largo.

El filme se titula Borat Subsequent Moviefilm: delivery of prodigious bribe to american regime for make benefit once glorious nation of Kazakhstan (Secuela de Borat: entrega de un soborno prodigioso al régimen estadounidense para beneficiar una vez a la gloriosa nación de Kazajstán)​. Superó en caracteres el título de otra comedia, estrenada en 1964 y llamada Those magnificent men in their flying machines or how i flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes.

Nominaciones póstumas

Es poco frecuente en los Premios Óscar que haya nominaciones póstumas. Pero en 2021 es el caso de Chadwick Boseman, quien falleció en agosto de 2020 y está postulado a mejor actor principal por la película Ma Rainey’s black bottom.

Boseman es apenas la octava persona que recibe una postulación en 93 años de los premios de la Academia de Hollywood. Se suma así a una lista que incluye a James Dean, Jeanne Eagels, Ralph Richardson, Massimo Troisi, Spencer Tracy, Heath Ledger y Peter Finch (Ledger y Finch son los únicos que lo ganaron póstumamente).

Actuaciones principales

Boseman es favorito para ganar el Óscar a mejor actor principal, así como su compañera de reparto en Ma Rainey’s black bottom, Viola Davis, también postulada como actriz principal.

Si ambos ganan el Óscar, será la primera vez que ocurre desde 1998, cuando lo obtuvieron Jack Nicholson y Helen Hunt por el filme As Good as It gets (1997).

Una seguidilla rota

Desde 1976 la ganadora en la categoría de mejor actriz de reparto en los Golden Globes nunca había fallado en ser postulada en este rubro en los Premios Óscar. Pero eso cambió en 2021 pues Jodie Foster, ganadora por The Mauritanian en los Golden Globes, ni siquiera fue nominada en los premios de la Academia.

Canción sin final

La comedia Eurovision, con Will Ferrell, está nominada a mejor canción original por el tema “Husavik”, que ostenta la rara distinción de ser la única canción –de las cinco nominadas– que no figura en los créditos finales de la película.

Como novedad, en esta ocasión las cinco canciones nominadas cuentan con mujeres entre sus compositoras (entre ellas la italiana Laura Pausini). Once de los 12 nominados en esta categoría, lo son por primera vez; con el caso de Diane Warren, quien recibió su nominación 12 y hasta ahora no lo ha ganado. ¿Será en 2021 su momento de recibirlo?

Tiempo en pantalla

Viola Davis está nominada a mejor actriz principal por Ma Rainey’s black bottom y solo aparece en pantalla 26 minutos con 41 segundos. Lo curioso es que figura menos en su película que dos actrices nominadas a mejor actuación secundaria: María Bakalova y Olivia Colman, quienes aparecen durante 40 minutos y 35 minutos, respectivamente, en Borat 2 y The father.

Cantar y actuar

Leslie Odom Jr. es el caso poco común de estar nominado por la misma película en las categorías de mejor actor secundario y mejor canción original, por One night in Miami. Esto ya ha sucedido en el pasado, con el caso de las cantantes Mary J. Blige (Mudbound), Cynthia Erivo (Harriet) y Lady Gaga (A star is born).

Grupos minoritarios

Si se cumplen las predicciones de los expertos, en 2021 podría suceder que todos los ganadores en las categorías de actuación pertenezcan a minorías, pues los favoritos este año son Yuh-Jung Youn (Minari), Daniel Kaluuya (Judah and the black Messiah), Viola Davis y Chadwick Boseman (ambos por Ma Rainey’s black bottom).

La nominada con mayor edad

En 2021 entre las nominadas al Premio Óscar está Ann Roth, de 89 años, postulada por el diseño de vestuario de la película Ma Rainey’s black bottom. Comparte esta distinción con los directores James Ivory y Agnès Varda, nominados a esta misma edad.

La edición 93 de los premios de la Academia se emitirá a las 5:00 p. m. hora de Los Ángeles (8 p. m. hora de Caracas) y podrá verse en Estados Unidos por la cadena ABC y en Latinoamérica a través de la señal del canal de cable TNT.