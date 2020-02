7 cosas que hacen atractiva la entrega de los premios Oscar - Runrun

Ambientalistas y defensores de los derechos de la mujer coincidirán en la ceremonia este domingo 9 de febrero en Los Ángeles

En un año donde Donald Trump podría conseguir la reelección de la presidencia de los Estados Unidos, el gremio de Hollywood aprovechará la exposición en los premios Oscar de este domingo 9 de febrero para enviar mensajes contra quien consideran uno de los principales enemigos del medio ambiente, los derechos de la mujer y la libertad de prensa.

La ceremonia de 2020 servirá para poner en la palestra temas de interés mundial como el cambio climático, los incendios que arrasaron Australia y la selva amazónica en Brasil y el rol de las minorías en la toma de decisiones en los Estados Unidos.

1- Ambientalistas furibundos

Los discursos de los ganadores en los Globos de Oro, los Critics Choice Award y los Screen Actors Guild Awards han estado enfocados en el daño ambiental y los incendios en Australia. “Primero que todo quisiera agradecer a Hollywood por reconocer el vínculo de los animales, la agricultura y el cambio climático con un movimiento audaz”, dijo Joaquín Phoenix en su discurso de aceptación del Globo de Oro como Mejor Actor Principal por su papel en “Guasón”.

Phoenix, favorito para ganar el Oscar en la categoría de Mejor Actor, anunció a principios de año que usaría el mismo smoking toda la temporada de premios para reducir el desperdicio. El traje fue confeccionado por la diseñadora Stella McCartney, una de los pioneras en la lucha contra el maltrato animal y la moda sostenible.

Leonardo Di Caprio, nominado al Oscar como Mejor Actor por “Érase Una Vez en Hollywood”, donó 3 millones de dólares a las víctimas de los incendios en Australia a través de su fundación, la cual vela por los derechos ambientales en el mundo entero. Di Caprio, un ferviente defensor de la naturaleza, se unió a estrellas como Elton John, Ellen De Generes, Selena Gómez, Nicole Kidman y Chris Hermsworth, quienes también contribuyeron a la causa en el continente oceánico.

2-Woman on Top

Según la Academia de Hollywood, una cifra récord de 62 mujeres, casi un tercio del total, consiguieron nominaciones a los premios Oscar, entre quienes destacan Greta Gergiw por el guión adaptado de “Mujercitas”, Thelma Schoonmaker por la edición de “El Irlandés” y Hildur Guonadottir por el guión original de “El Guasón”.

Sin embargo, por segundo año consecutivo ninguna mujer fue nominada a Mejor Dirección. La última en ser postulada fue la propia Gerwig por “Lady Bird” en 2018.

Ya ha pasado una década desde que Kathyrn Bigelow se convirtió en la primera y única mujer hasta ahora en alzarse con un Oscar a Mejor Dirección por “The Hurt Locker” en 2009.

En la cartelera estadounidense de 2019, las mujeres representaron el 21% de los directores, guionistas y productores de las películas más taquilleras. Además, apenas 32% de los miembros de la Academia son mujeres.

Este año, solo uno de los 20 actores y actrices nomimados es afroamericano. Se trata de la londinense Cynthia Erivo, protagonista de “Harriet”.

3-Homenaje a Douglas y Bryant

Aunque en el In Memorian solo se mencionan a los fallecidos vinculados al mundo de la cinematrografía del año anterior, se espera que en algún momento se refieran al actor Kirk Douglas, quien murió este miércoles 5 de febrero a los 103 años de edad. El padre del también actor Michael Douglas fue nominado tres veces al Oscar y solo obtuvo la estatuilla honorífica en 1996. Douglas hizo más de 90 películas entre las que destacan “Spartaco”, “Senderos de Gloria”, “Campeón”, “The Bad and the Beautiful” y “Lust for Life”.

El evento también será propicio para celebrar la carrera del basquetero Kobe Bryant, víctima de un accidente aéreo el 26 de enero de este año en California. Además de alcanzar logros deportivos con los Lakers de Los Ángeles en la NBA, Bryant obtuvo un Oscar en la categoría mejor corto de animación por “Dear Basketball”.

4-La crema y nata

La ceremonia será una ocasión propicia para ver desfilar a estrellas de alto calibre del cine como los actores Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, además del director Martin Scorsese, quienes apuestan por la cinta “El Irlandés”. También estarán Brad Pitt, Leonardo Di Caprio y el director Quentin Tarantino por el largometraje “Érase una vez en Hollywood”, Tom Hanks por “Un amigo extraordinario”, Antonio Banderas y el director Pedro Almodóvar por “Dolor y Gloria” y Anthony Hopkins por “Los dos Papas”.

5-El ritmo

La música será un condimento especial en la entrega de los premios. Elton John estará interpretando el tema “I’m gonna love me again” perteneciente a la película sobre su vida “Rocketman”. John viene de ganar el Globo de Oro por el track junto a su sempiterno colaborador Bernie Taupin. El cantante tiene tres nominaciones al Oscar y ganó uno en 1995 por la canción “Can you Feel the Love Tonight”, correspondiente al largometraje animado de Disney, “El Rey León”.

También estará la múltiple ganadora de Grammys este año, la intérprete Billie Eilish, a quien le tocará salir a la palestra para cantar “No Time To Die” de la más reciente película de James Bond.

6-Penélope y Pedro 20 años después

A la actriz española Penélope Cruz le tocará entregar el premio a la Mejor Película Extranjera, renglón en el que está nominado su compatriota y amigo Pedro Almodóvar por “Dolor y Gloria”. Cruz y Antonio Banderas fueron los responsables de entregarle una estatuilla a Almodóvar en la misma categoría en 1999 por “Todo sobre mi Madre”. La escena podría no repetirse porque la favorita para llevarse el premio es la cinta coreana “Parásitos” de Bong Joon-ho, la cual viene de ser galardonada en los pasados Globos de Oro.

7-Múltiples presentadores

Atrás quedó la época de Bob Hope, Billy Crystal y Whoopi Goldberg como anfitriones de la ceremonia. Por segundo año consecutivo la entrega no tendrá a un presentador sino que contará con varios entre los que destacan Keanu Reeves, Diane Keaton, Gal Gadot, Lin Manuel Miranda, Olivia Colman, Rami Malek, Timothée Chalamet, Shia Labeouf, Steve Martin, Julia Louis-Dreyfus, Mark Ruffalo, Sigourney Weaver, Will Ferrell y James Corden.