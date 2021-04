King Kong: todas las curiosidades de su regreso a la pantalla, por Gonzalo Jiménez - Runrun

En su primer fin de semana de estreno, Godzilla vs. Kong dominó la taquilla global. Te contamos todo lo que debes saber del simio más famoso del cine.

@gonzalomjimenez

Hay monstruos de Hollywood que nunca pasan de moda. El fin de semana del 27 de marzo se estrenó globalmente Godzilla vs. Kong, dirigida por Adam Wingard, recaudando 122 millones de dólares en todo el mundo en sus primeros tres días de exhibición.

Hollywood respiró aliviado con esta noticia pues sugiere que las megaproducciones vuelven a funcionar en la taquilla, ahora que las salas de cine empiezan a operar en gran parte del planeta. De esos 122 millones de dólares, 70,3 millones provinieron de China.

Si bien en la película participan Millie Bobby Brown (Stranger Things), Alexander Skarsgård y los mexicanos Eiza González y Demián Bichir, las grandes estrellas del filme son Godzilla y King Kong, dos monstruos que ya se enfrentaron en la gran pantalla en 1962, en una producción japonesa del estudio Toho.

El lanzamiento de la nueva Godzilla vs. Kong –que forma parte de la trilogía formada por Kong: Skull Island (2017) y Godzilla: King of Monsters (2019)– es una ocasión perfecta para recordar los hechos más curiosos de la carrera del gigantesco simio en la gran pantalla tras su debut en 1933.

El gorila más alto del cine

La versión de Kong que aparece en Godzilla vs. Kong (2021) es la de mayor tamaño que hasta ahora ha aparecido en el cine. Mide 30,5 metros de altura. En comparación, el gigantesco gorila medía 7,3 metros de alto en la King Kong original, de 1933.

Ya hubo una versión femenina

En diciembre de 1976 se estrenó la película de comedia Queen Kong, una producción británico-alemana que pasó sin pena ni gloria y que hoy es recordada básicamente por cambiar el género del gran simio, aunque tiene sus devotos en Japón. En el filme, dirigido por Franks Agrama, Queen Kong es una gorila hembra que persigue a un apuesto caballero en el Londres actual. De hecho, el simio escala el Big Ben.

Subió a las Torres Gemelas

King Kong tuvo un remake en 1976 protagonizado por Jeff Bridges y Jessica Lange, en la que el simio no escaló el edificio Empire State, como en el filme de 1933, sino que trepó un rascacielos más moderno, para simbolizar otra Nueva York. El sitio escogido fue las Torres Gemelas del World Trade Center.

Éxito colosal en 1933

Estrenada el 3 de marzo de 1933, King Kong resultó un sonoro éxito para el estudio RKO Pictures, al punto de que fue el primer filme reestrenado en tres décadas consecutivas. Volvió a las pantallas en 1938, 1942 y 1952. Como dato curioso, su relanzamiento en 1938 fue censurado, pues RKO eliminó la escena en la que Kong desviste al personaje que interpreta la protagonista Fay Wray.

Es casi imposible hallar una versión completa de la King Kong original, pues en los siguientes reestrenos se le cortaron escenas. Entre las imágenes eliminadas están: Kong tragando y pisando a varios nativos de Skull Island; lanzando al vacío a una mujer en Nueva York, cuando descubre que no es Ann Darrow (Fay Wray); y, por supuesto, cuando desviste a la protagonista.

La secuela que pocos recuerdan

Quizás debido a su calidad inferior, pocos recuerdan que King Kong (1933) tuvo una secuela, estrenada apenas nueve meses después de la original. Se titula The Son of Kong y reunió a parte del mismo equipo creativo y a algunos actores de la película anterior. El aventurero-empresario Carl Denham (Robert Armstrong) regresa a Skull Island y encuentra a otro gorila, más pequeño, de 3,7 metros de altura. Y lo bautiza como el hijo de Kong, no porque le conste, sino por propósitos comerciales.

Datos curiosos de la versión original

Si pudiera decirse que Kong tuvo un padre este no es otro que el maestro de los efectos visuales Willis O’Brien, quien había trabajado en una época con Thomas Alva Edison. Fue Edison quien le encargó a O’Brien que hiciese en 1916 una serie de cortometrajes realizados con la técnica de stop motion. En 1925 O’Brien realizó la película The Lost World, que muestra dinosaurios y otras bestias, y se considera como precursora de muchas de las técnicas que luego el propio O’Brien usaría en King Kong (1933).

Kong en los premios Óscar

De las al menos 12 películas que han empleado al personaje en el cine, la única que ha ganado premios óscar es la versión de 2005. El King Kong dirigido por Peter Jackson (The Lord of the Rings) recibió las estatuillas doradas a mejor mezcla de sonido, edición de sonido y efectos visuales.