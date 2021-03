¡En la vida hay que aplicarse!, por Armando Martini Pietri - Runrun

@ArmandoMartini

Se escuchó en múltiples oportunidades de ciudadanos honorables, de heterogéneas disciplinas y profesiones tanto en lo público como privado, siempre pendientes del ejemplo que sembraban, que “en la vida hay que aplicarse”. Poner en práctica el conocimiento para obtener determinado efecto. Eso de “aplicarse” puede agregarse a muchas actitudes, pero es invariable el esfuerzo personal y una forma de actuar con mística. Se tiene un empleo, pero considerar que la presencia y el ejercicio de responsabilidades básicas sean suficientes, es un error.

Cumplir con lo esencial se recompensa con un salario acordado, y más de una vez los sueldos se determinan de acuerdo al tipo de preparación y conocimiento que haya obtenido para realizar el trabajo encomendado.

Ni un modesto “pico y pala” debería limitarse a echar pico y palear; porque siempre puede hacerlo mejor, más rápido, limpio y completo. Un trabajador en una fábrica gana su jornal quizás solo apretando tornillos, pero si no aprieta alguno bien podría causar daño.

La grandeza de los pueblos como los japoneses y alemanes ha sido el compromiso de trabajadores, técnicos o gerentes con la faena que les toca realizar. Y también viene del espíritu de equipo y del deber con sus compañeros de labores y con el producto resultante. De allí viene el orgullo de proclamar “yo participé en su elaboración”; es decir, ser parte del resultado… su calidad y utilidad se deben a mí. Es un hecho histórico cómo los ingenieros y trabajadores nipones impusieron los vehículos Honda y Toyota en el mayor mercado y productor mundial de automóviles, porque el recurso humano en Detroit se preocupaba más de sus exigencias laborales y menos por la calidad de lo que fabricaban.

Es el sentido de aplicarse. Poner no solo el conocimiento y oficio, sino la dedicación y el compromiso con todo aquello que le toca a uno hacer. Puede ser un automóvil, una pared de ladrillos o la educación de los hijos.

Familia y trabajo

La familia es la fábrica de grandeza, base de la dignidad, esplendor y señorío de un país, de un pueblo. Y el compromiso entre padres e hijos es el alimento y mezcla insustituible para engrandecer la familia y, con la familia, la patria.

No importa que cumplamos horario, suframos la frustración de sueldos que no alcancen, ni la insatisfacción por regímenes y cuyos funcionarios están pendientes en beneficiarse ellos mismos antes que cumplirles a los ciudadanos, para cuyo servicio han sido contratados. Ser funcionario no es algo tan simple como tener un pedacito de poder, ser opositor no es tan sencillo como hablar en contra del régimen de turno como forma de llamar la atención, conseguir popularidad y votos.

En la cotidianidad, los seres humanos realizan juicios, comentarios y opiniones sobre la realidad social, cuyos fundamentos no van más allá del sentido común. Por lo general, las causas y consecuencias terminan tan mezcladas que no es posible desentrañar lo que es especulación del razonamiento lógico.

El embustero e inquisidor, dispuesto a defender la mentira, no tiene escrúpulo, ni conflicto espiritual. Y hará lo imposible para obstaculizar la búsqueda y el encuentro con la verdad. Así como existen indagadores de la veracidad, también los hay de la mentira, que se caracterizan por refutar ideas, pensamientos y todo lo que atente contra su paradigma. Acepta como verdad lo que coincide con su programación mental, sin permitir cambios.

Así como el amor logra vínculos, el miedo nos esclaviza. La aplicación de cumplir con afán y eficiencia los deberes del cargo, desde el ministro hasta el barrendero, hace la diferencia entre un gran país y una nación mediocre.

Tener la conciencia de que cada producto que pasa por las manos del trabajador es importante para los usuarios trae la satisfacción, el orgullo de ser y de cumplir; esas claves de la grandeza del ciudadano y la nación.

¡Todo es más complicado de lo que parece, pero más simple de lo que se cree!

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es