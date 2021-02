Humano Derecho #182 con Anabel Rodríguez Ríos, directora de "Once upon a time in Venezuela" - Runrun

@_humanoderecho

¿De qué se trata este material audiovisual? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cuál es la mera? Conversaremos de estos y otros temas con Anabel Rodríguez Ríos, directora del documental venezolano Once upon a time in Venezuela.

Hace no mucho tiempo, la vida en Congo Mirador, un pueblo flotante a poca distancia del lago Maracaibo, era atractiva y bohemia. Hoy las corruptelas y el cambio climático empujan a sus habitantes a abandonar la población poco a poco, perdiéndose el paisaje humano y natural entre la polución y la negligencia.

Una pequeña pero profética reflexión sobre el estado actual de Venezuela.

Allá siguen intentando dar vida al lugar la señora Tamara, representante del partido chavista en el pueblo; y Natalie, la profesora, contraria a todo lo que significa el poder hoy en día; ambas mujeres reflejo de un país dividido.

“Once upon a time in Venezuela es un documental venezolano que está peleando la dura batalla de llegar a los premios óscar, después de haber tenido un recorrido impecable por festivales como Sundance. Cuenta la vida en un pueblo que muchas personas en Venezuela ignoran: Congo Mirador.”

Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.

