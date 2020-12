Transparencia Venezuela dirá presente en Miradas Diversas - Runrun

El segundo Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se extenderá hasta el 19 de diciembre

Presentado por Gran Cine, Movies That Matter, People in Need y Provea,con el financiamiento de la Unión Europea, llega Miradas Diversas, el 2do Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. La cita cinematográfica permitirá al público regresar a las salas de cine y, al mismo tiempo, disfrutar los foros vía streaming, a través del Trasnocho Web, del Trasnocho Cultural, Mestizo Films, Ticketmundo Plus y de la plataforma “Películas de impacto», que estrena Gran Cine. En tanto, los Cines Paseo, la Sala Cabrujas, y espacios al aire libre, a través del Gran Cine Móvil, así como locaciones en Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Mérida y La Asunción, serán los escenarios para traer a las audiencias una variada selección de géneros y temáticas

Volver a las salas tradicionales de cine ha sido un deseo difícil de cumplir en tiempos de pandemia. Las plataformas digitales y el cine al aire libre han conformado la oferta cinematográfica para públicos en todas partes del mundo. No obstante, llega el momento de disfrutar del cine en todos estos formatos, a pesar de la cuarentena y respetando siempre las normas de bioseguridad.

El evento, que inició el pasado 25 de noviembre y se extenderá hasta el 19 de diciembre, es promovido por Bernardo Rotundo, presidente de Gran Cine, María Helena Freitas, directora general de la organización, Iván Zambrano, director del Festival Miradas Diversas, Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, Anabel Rodríguez Ríos y Claudia Lepage, directora y productora, respectivamente, de la película “Érase una vez en Venezuela: Congo Mirador”, uno de los platos fuertes de la programación de “Miradas Diversas”. Y es, precisamente, esta cita una de las oportunidades en las que Transparencia Venezuela participará como panelista, de los cines foros que se llevarán a cabo tanto en Caracas como en el interior del país.

El próximo miércoles 2 de diciembre a las 10 de la mañana, Yonaide Sánchez, coordinadora regional de la organización, acompañada por el sociólogo Nelson Freites, analizarán la realidad planteada por la laureada película venezolana, una crónica de la paulatina desaparición de un pueblo lacustre del lago de Maracaibo, víctima no solo de la sedimentación, sino además de la desidia, el conflicto político y, especialmente, la corrupción Posteriormente, el 9 de diciembre a las 2 de la tarde, Mercedes De Freitas estará en el cine foro La Lavandería, en la que una viuda investiga un fraude al seguro. Todas las pistas conducen a dos abogados de Ciudad de Panamá que se benefician de las lagunas del sistema financiero mundial. Ambas películas con temas cercanos a la actividad y exigencias de Transparencia Venezuela.

Más de 60 películas

En esta ocasión, la oferta de Miradas Diversas la componen 62 películas, de Alemania, Argentina, Colombia, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia, Uruguay y por supuesto Venezuela, algunas de reciente producción y reconocidas en importantes festivales, como Cannes, San Sebastián, Berlín o Venecia, entre otros. Los films están repartidos entre largometrajes, cortometrajes, documentales y ficción, todos seleccionados para ofrecer una visión reflexiva sobre los Derechos Humanos.

Los 27 largometrajes de ficción de la muestra abordan temas como los Derechos de la Mujer, Derechos de los Niños, la preservación del ambiente, la Libertad de Expresión, el Derecho de Acceso a la Información, la inclusión y los derechos civiles de la comunidad LGBTIQ, el empoderamiento de la mujer y sus luchas ante una sociedad opresora y agresiva, los juicios injustos a reporteros, el drama de los balseros cubanos, y las víctimas de las estafas de poderosos, entre otros, planteados en diversos géneros, como la comedia, el thriller, el drama o el relato biográfico o fantástico.

Asimismo, el género cortometraje aporta lo suyo a asuntos como la discapacidad, la problemática del agua o de la educación, las protestas sociales o la lucha ecológica, mediante los recientes documentales producidos por los jóvenes realizadores de la Fábrica de Cine IV (programa social de Gran Cine), y la oferta programática de las otras casas productoras involucradas en el festival, como La Faena Films, entre otras.

La trata de personas, las violaciones a la privacidad vía digital, las víctimas de regímenes totalitarios, la juventud enfrentada a los poderes del Estado, el drama de las cárceles venezolanas, las consecuencias del narcotráfico, la tragedia por la falta del servicio eléctrico, la situación de la mujer en la sociedad venezolana, la devastación de la selva, son los temas que se despliegan en los 13 documentales que forman parte de esta edición de “Miradas Diversas”.

Películas

Entre los estrenos más importantes, aparte de “Érase una vez en Venezuela”, se encuentran filmes de otros directores venezolanos como “Mujeres del caos venezolano”, de Margarita Cadenas, “La Causa”, de Andrés Figueredo, “Infección”, de Flavio Pedota, “La Fortaleza”, de Jorge Thielen Armand, “Venezuela en cuarentena”, de Sergio Monsalve y “Maracaibo: oscuridad y resistencia”, de Orángel Lugo, además de títulos criollos anteriores a 2019.

Entre la selección internacional de mayor renombre están: “Preso”, de Ana Tipa, “El oficial y el espía”, de Roman Polanski, “Kill Chain: la ciberguerra en las elecciones de los Estados Unidos”, de Simon Ardizzone, Russell Michaels y Sarah Teale, “Retrato de una mujer en llamas”, de Céline Sciamma, “Who Am I”, de Baran bo Odar, “Selfie” de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat y Vianney Lebasque y “Seberg”, de Benedict Andrews.