¿Qué significan los símbolos de odio en la toma del Capitolio de EE. UU.?, por Jonathan D. Sarna* - Runrun

Un estudioso del antisemitismo estadounidense explica los símbolos de odio presentes durante los disturbios en el Capitolio de EE. UU.

Una de las muchas imágenes horribles del alboroto del 6 de enero en el Capitolio de EE. UU. muestra a un hombre de pelo largo y barba larga que lleva una camiseta negra de “Camp Auschwitz” adornada con una calavera y tibias cruzadas. Y debajo de ella la frase “trabajo trae libertad” – traducción al inglés del lema del campo de concentración de Auschwitz: “Arbeit macht frei”.

Otra imagen, más sutil pero no menos incendiaria, es la de un hombre diferente cuya camiseta estaba estampada con la inscripción “6MWE” sobre los símbolos amarillos del fascismo italiano.

“6MWE” es un acrónimo común entre la extrema derecha que significa “6 millones no fue suficiente”.

Se refiere a los judíos exterminados durante el Holocausto nazi e insinúa el deseo del usuario de aumentar aun más ese número.

Estas y otras imágenes relacionadas, capturadas en televisión y retuiteadas, demuestran que algunos de los que viajaron a Washington para apoyar al presidente Donald Trump estaban comprometidos en mucho más que un esfuerzo condenado por mantener a su héroe en el poder.

Como sus escritos me dejan claro, como estudioso del antisemitismo estadounidense, que algunos de ellos también esperaban desencadenar lo que se conoce como la “Gran Revolución”. Basada en un relato ficticio de la toma del poder por parte del gobierno y la guerra racial, en su forma más extrema exterminaría a los judíos.

Antisemitismo extremo

Los llamados para exterminar a los judíos son comunes en los círculos nacionalistas blancos y de extrema derecha. Por ejemplo, los teóricos de la conspiración de QAnon, quienes sostienen que “el mundo está dirigido por una camarilla de pederastas adoradores de Satanás que conspiran contra Trump”, trafican con él con regularidad.

La “Q” anónima, el supuesto jefe del grupo que se comunica con acertijos y deja pistas en los foros de mensajes, una vez retuiteó con aprobación la imagen antisemita de un judío con un cuchillo que portaba un collar de la estrella de David y que estaba sumergido hasta las rodillas en la sangre de rusos, polacos, húngaros y ucranianos. Y pregunta con fingida inocencia: “¿por qué me persiguen así?”

Las imágenes de judíos de nariz larga chorreando sangre de no judíos a quienes se les acusa falsamente de asesinar tienen una historia larga y trágica. Repetidamente, han servido como desencadenantes de la violencia antisemita.

Más comúnmente, incluso en los últimos días, QAnon se ha dirigido al filántropo e inversor multimillonario judío George Soros, a quien retrata como la figura principal que configura y controla los eventos mundiales. Hace un siglo, los Rothschild, una familia de banqueros judíos, fueron representados de la misma manera.

Los miembros de QAnon también marcan a los judíos con tres paréntesis, un medio encubierto de sacar a la luz a aquellos a quienes consideran usurpadores y forasteros, no verdaderos miembros de la raza blanca.

‘Genocidio blanco’

Otro sitio web popular en los círculos nacionalistas blancos mostraba fotografías de mujeres y hombres judíos, descargadas de sitios web universitarios, para ayudar a los lectores a distinguir a los judíos de la “Raza Maestra Aria”. “Los europeos son hijos de Dios”, proclama. “(((Ellos)))” -denominar a los judíos como otros sin siquiera mencionarlos- “son los hijos de Satanás”.

El sitio web justifica el antisemitismo rabioso al vincular a los judíos con las fuerzas que supuestamente buscan socavar las jerarquías raciales. “El genocidio blanco es (((su))) plan”, declara, marcando nuevamente a los judíos con tres paréntesis, “contra – (((exterminio))) es nuestra respuesta”.

Los miembros de los Proud Boys, otro grupo que envió miembros a Washington, también trafican con antisemitismo. Uno de los líderes del grupo, Kyle Chapman, prometió recientemente “confrontar a los criminales sionistas que desean destruir nuestra civilización”. Occidente, explicó, “fue construido solo por la Raza Blanca y no le debemos nada a ninguna otra raza”.

Chapman, como muchos de sus pares, usa el término “genocidio blanco” como una forma abreviada de expresar el temor de que los miembros de la población blanca de Estados Unidos, como ellos, pronto se vean abrumados por personas de color.

El popular eslogan supremacista blanco de 14 palabras, visible en carteles fuera del Capitolio el miércoles, dice “Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos”.

Compuesto por David Lane, uno de los conspiradores detrás del asesinato en 1984 del presentador de radio judío Alan Berg, este eslogan originalmente formaba parte de un documento más extenso titulado El manifiesto del genocidio blanco. Sus 14 tablones insisten en que los judíos no son blancos y en realidad ponen en peligro la civilización blanca. “Todas las naciones occidentales están gobernadas por una conspiración sionista para mezclar, invadir y exterminar a la raza blanca”, dice el séptimo tablón del manifiesto.

Aunque influenciado por la infame falsificación antisemita conocida como Los protocolos de los ancianos de Sión, el documento va más allá, culpando a los miembros de lo que eufemísticamente llama los “gobiernos de ocupación sionista de América” ​​por la homosexualidad y el aborto también.

Los seguidores de QAnon, los Proud Boys y otros grupos de extrema derecha que convergieron en Washington imaginaron que estaban viviendo la gran fantasía que subyace a lo que muchos consideran la biblia del movimiento nacionalista blanco, una novela distópica de 1978, The Turner diaries, de William Luther Pierce.

La novela describe el derrocamiento violento del gobierno de los Estados Unidos, la conflagración nuclear, la guerra racial y el exterminio final de los no blancos y “elementos raciales indeseables entre la población blanca restante”.

Simbolismo fuera del Capitolio

Como señaló el escritor de opinión Seyward Darby en The New York Times, la horca erigida frente al Capitolio recuerda la descripción de la novela del Día de la cuerda, cuando los supuestos traidores de su raza fueron linchados. Lo que no se menciona en el artículo de The New York Times es que la novela describe posteriormente “una guerra a muerte con los judíos”.

El libro advierte a los judíos que su “día se acerca”. Cuando lo hace, al final de la novela, los linchamientos masivos y la toma de Washington desencadenan una conflagración mundial. Y, en pocos días, “la garganta del último sobreviviente judío en el último kibutz y en la última ruina humeante en Tel Aviv había sido cortado “.

El desenlace de The Turner diaries, junto con las imágenes antisemitas del Capitolio el miércoles, sirven como recordatorios oportunos del lugar precario que ocupan los judíos en diferentes rincones de los Estados Unidos. Incluso cuando algunos celebran cómo los judíos se han vuelto blancos y privilegiados, otros sueñan con el exterminio final de los judíos.

* Jonathan D. Sarna es profesor universitario y profesor Joseph H. & Belle R. Braun de historia judía estadounidense, Universidad Brandeis.

Artículo de The Conversation / Publicación libre bajo licencia Creative Commons.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es