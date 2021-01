Lo que Trump y su mafia le enseñaron al mundo sobre Estados Unidos, por Anne Applebaum* - Runrun

El atractivo de la democracia era el mejor activo de la nación en el exterior, pero el presidente lo despilfarró al incitar a la violencia política

Hemos promovido la democracia en nuestras películas y libros. Hablamos de democracia en nuestros discursos y conferencias. Incluso cantamos sobre democracia, de mar a mar brillante, en nuestras canciones nacionales. Tenemos oficinas de gobierno enteras dedicadas a pensar en cómo podemos ayudar a otros países a ser democráticos y permanecer así. Financiamos instituciones que hacen lo mismo.

Y, sin embargo, con mucho, el arma más importante que los Estados Unidos de América jamás ha utilizado —en defensa de la democracia, en defensa de la libertad política, en defensa de los derechos universales, en defensa del estado de derecho— fue el poder del ejemplo. Al final, no eran nuestras palabras, nuestras canciones, nuestra diplomacia, ni siquiera nuestro dinero o nuestro poder militar lo que importaba. Eran más bien las cosas que habíamos logrado: los dos siglos y medio de transiciones pacíficas del poder, la expansión lenta pero masiva de la franquicia y las largas y aparentemente sólidas tradiciones del debate civilizado.

En 1945, las naciones de lo que había sido la Europa occidental ocupada por los nazis decidieron convertirse en democracias, en parte porque aspiraban a parecerse a sus libertadores. En 1989, las naciones de lo que había sido la Europa del Este ocupada por los comunistas también eligieron convertirse en democracias, en parte porque ellos también querían unirse a la gran alianza democrática, próspera, amante de la libertad y dirigida por Estados Unidos. Una gran variedad de países de Asia, África y América del Sur también han elegido la democracia en las últimas décadas, al menos en parte porque querían ser como nosotros, porque vieron un camino hacia la resolución pacífica del conflicto al imitarnos. Porque vieron una manera de resolver sus propias disputas como lo hicimos nosotros, utilizando elecciones y debate en lugar de violencia.

Durante este período, muchos políticos y diplomáticos estadounidenses imaginaron erróneamente que fueron sus ingeniosas palabras o hechos los que persuadieron a otros a unirse a lo que finalmente se convirtió en una alianza democrática internacional muy amplia. Pero estaban equivocados. No fueron ellos; éramos nosotros, nuestro ejemplo.

Durante los últimos cuatro años, ese ejemplo se ha visto muy dañado. Elegimos a un presidente que se negó a reconocer el proceso democrático.

Nos mantuvimos al margen mientras algunos miembros del partido de Donald Trump se confabulaban cínicamente con él, ayudándolo a violar leyes y reglas diseñadas para restringirlo.

Dimos rienda suelta a sus “medios” de porristas, mentirosos profesionales que pretendían creer las historias del presidente, incluidas sus afirmaciones inventadas de fraude electoral masivo. Luego vino el desenlace: una incómoda y torpe invasión del Capitolio por parte de los partidarios del presidente, algunos vestidos con trajes extraños, otros luciendo símbolos nazis u ondeando banderas confederadas.

Lograron el objetivo del presidente: paralizaron la certificación oficial del voto del Colegio Electoral. Los miembros de la Cámara y el Senado y el vicepresidente Mike Pence fueron escoltados fuera de las cámaras legislativas. A los miembros del personal se les dijo que se refugiaran en el lugar. Una mujer era muerta a tiros.

No hay forma de exagerar la importancia de este momento, no hay forma de ignorar el poder del mensaje que estos eventos envían tanto a los amigos como a los enemigos de la democracia, en todas partes.Las imágenes de Washington que se están difundiendo por todo el mundo son mucho más dañinas para la reputación de Estados Unidos como democracia estable que las imágenes de jóvenes protestando por la guerra de Vietnam hace varias décadas, y son mucho más perturbadoras para los forasteros que los disturbios y protestas del verano pasado. A diferencia de tantos otros disturbios a lo largo de los años, los eventos de ayer en el Capitolio no representaron una disputa política, un desacuerdo sobre una guerra exterior o el comportamiento de la policía. Eran parte de una discusión sobre la validez de la democracia misma, “declaró una turba violenta que se debería decidir quién se convierte en el próximo presidente, y Trump alentó a sus miembros. También lo hicieron sus aliados en el Congreso, y también los propagandistas de extrema derecha que lo apoyan. Durante unas horas, prevalecieron.

Los amigos de Estados Unidos estaban horrorizados. Inmediatamente después del asalto al Capitolio, el Secretario General de la OTAN y el primer ministro británico condenaron lo que estaban viendo en la televisión. También lo hicieron el primer ministro danés, el ministro de Relaciones Exteriores sueco, el ministro de Defensa israelí, el presidente de Chile y muchos otros líderes. Estos países se sienten tan cerca de la democracia estadounidense que se tomaron las escenas personalmente, como si fueran desafíos para sus propios sistemas políticos: “Los ataques de fanáticos partidarios de Trump en el Capitolio hirieron a todos los amigos de los Estados Unidos”, escribió un político alemán.

Los enemigos de Estados Unidos dijeron menos, pero seguramente disfrutaron más de las imágenes. Ayer por la mañana, después de todo, el gobierno chino arrestó a los líderes del movimiento democrático en Hong Kong. En 2020, el presidente ruso, Vladimir Putin, que tanto hizo para poner a Donald Trump en la Casa Blanca, fue acusado de envenenar a su oponente político más importante, Alexei Navalny. En memoria reciente, el príncipe heredero saudí ordenó el espantoso asesinato de un periodista que fue uno de sus críticos más destacados; los líderes iraníes, bielorrusos y venezolanos golpean y encarcelan regularmente a los disidentes en sus países.

Después del motín en el Capitolio, todos se sentirán más confiados, más seguros en sus posiciones. Utilizan la violencia para evitar debates pacíficos y transferencias pacíficas de poder; ahora han observado que el presidente estadounidense también lo hace.

Trump no ha ordenado el asesinato de sus enemigos. Pero ahora nadie puede estar seguro de lo que podría hacer para mantener el poder. Schadenfreude (es una palabra del alemán que designa el sentimiento de alegría o satisfacción generado por el sufrimiento, infelicidad o humillación de otro) será la emoción dominante en Moscú, Beijing, Teherán, Caracas, Riyadh y Minsk. Los líderes de esas ciudades, hombres sentados en palacios bien equipados, rodeados de guardias de seguridad, disfrutarán de las escenas de Washington, saboreando la vista de Estados Unidos tan abatido.

Los estadounidenses no son los que sufrirán más por el terrible daño que Trump y sus facilitadores han hecho al poder del ejemplo de Estados Unidos, a la reputación de Estados Unidos y, lo que es más importante, a la reputación de la democracia misma. Los insurrectos inexpertos que pensaban que sería divertido irrumpir en las salas de debate podrían ir a la cárcel, pero no pagarán ningún precio real; tampoco lo harán los teóricos de la conspiración que creyeron las mentiras del presidente y acudieron en masa a Washington para actuar en consecuencia. En cambio, el costo real correrá a cargo de los demás residentes de Moscú, Beijing, Teherán, Caracas, Riad y Minsk: los disidentes y opositores, los aspirantes a demócratas que planean, organizan, protestan y sufren, sacrificando su tiempo. Y en algunos casos su vida solo porque quieren el derecho a votar, a vivir en un estado gobernado por el estado de derecho,

Después de ayer, tendrán una fuente menos de esperanza, un aliado menos en el que pueden confiar. El poder del ejemplo de Estados Unidos será más tenue que antes; Los argumentos estadounidenses serán más difíciles de escuchar.

Los llamamientos estadounidenses a la democracia pueden rechazarse con desprecio: ya no crees en ella, entonces, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? Este presidente ha desperdiciado muchas cosas descuidadamente; tantas cosas han sido abandonadas sin pensar; Trump y sus facilitadores en el Senado, el Gabinete y la prensa de extrema derecha han olvidado tantas amistades y alianzas ganadas con tanto esfuerzo. No comprenden el verdadero valor de la democracia, y nunca lo entenderán

*Redactora de The Atlantic, investigadora principal del Agora Institute de la Universidad Johns Hopkins y autora de Twilight of democracy: The seductive lure of authoritarianism

