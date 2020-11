Silentium populi, por Armando Martini Pietri - Runrun

@ArmandoMartini

Vox populi, vox Dei, -en latín, “la voz del pueblo, es la voz de Dios”- dice el viejo y desgastado refrán, que significa “la opinión popular de la gente revela la voluntad de Dios y debe obedecerse”; aunque son muchas más las veces que el pueblo se equivoca que los errores de Dios.

Imposible ignorar la importancia que tiene la libertad de expresión para una sociedad democrática. Prueba de ello, es que lo primero que hace cualquier sistema dictatorial es impedir a los ciudadanos expresar sus opiniones libremente. La historia lejana y reciente arroja demasiados ejemplos que lo corroboran.

En los países democráticos la gente suele hablar de alguna manera, pero en tiranías son siempre voces en silencio.

Basta el ejemplo de la Cuba aherrojada y brutalmente deteriorada por la afrenta castrista; un pueblo que fue de los líderes latinoamericanos en producción agrícola, comunicaciones, música popular e iniciativa y que la tiranía comunista, al estilo vergonzoso de los hermanos Castro y sus cómplices, han reducido al silencio, indigencia, precariedad y miseria.

Si quieren conocer de qué son capaces los cubanos, no miren dentro de Cuba a los honestos y trabajadores. Más bien analicen lo que la comunidad ha hecho en Estados Unidos donde han pasado de ser refugiados a convertirse en una ciudadanía activa, empeñosa, cargada con realizaciones, sin olvidar la patria encarcelada de la cual se vieron obligados a huir. No se escondieron, se transformaron en grandes motores.

Dentro de Cuba, soportando la violación a los derechos humanos, el peso de la represión, pocos pueden verlos y oírlos; pero allí están aguantando con firmeza, coraje y sobreviviendo con dignidad. Aunque haya un enorme y brutal intento de amordazarlos, como mínimo murmuran. El concepto de gobierno es inseparable del de opinión pública en la medida en que la supervivencia depende críticamente de la conformidad. La vulnerabilidad de las dictaduras ante la opinión pública les lleva a adoptar medidas para defenderse, combinando actuaciones represivas que inhiben a la población de expresar sus preferencias auténticas. En un régimen de opinión pública cerrada no puede emerger una sociedad civil capaz de desafiar al poder.

En Venezuela el pueblo confió a militares y civiles que prometieron justicia, libertad y prosperidad para ser en cambio ejecutores, opresores, abusadores y empobrecedores por su desconcertante, descarada voluntad a las órdenes de la dictadura absolutista más estancada y represora del continente. Son muchos los que alzan la voz, protestan, sufren persecución, acoso, cárceles, torturas y muerte, pero da la impresión de que esa masa humana que llamamos pueblo aguanta en silencio hambre, miseria inconsolable, economía destrozada, enferma, adolorida y desesperanzas con tapabocas.

No sirven las alertas, reclamos e incluso amenazas de las democracias del mundo; de nada sirven los dirigentes obligados a escapar para salvaguardar sus vidas, si los ciudadanos sufren el desastre en silencio. ¿Años escuchando alardes, promesas de uniformados revolucionarios con disfraz socialista y esperanzas que nunca se dan?

No valen los nerviosismos e indecisiones de dirigentes que se refugian en liderazgos de solo hablar, pero no triunfar; de nada sirven quienes escapan a proclamar democracia y libertad donde les respetan el derecho a hacerlo, pero no aquí, en el verdadero campo de la batalla cívica. Es una lucha difícil, una batalla contra represores armados y sin la menor piedad, se comprende y a veces fugarse es la única opción.

Sin embargo, cuesta entender el cambio de la libertad de acción y emprendimiento por un abyecto carné, bolsa de comida, o mensaje presidencial que, con formas diferentes, dice lo mismo: estamos en camino a lo mejor, una vía repleta de piedras en el cual llevamos veintiún años.

Las dictaduras de Estado son enemigas de la opinión libre. Pero también las pequeñas con las que convivimos. Imponen una única línea de pensamiento e impiden manifestar su sentir; no porque la cárcel lo espere o ser juzgado en un tribunal imparcial, sino porque será señalado con el dedo inquisidor de lo políticamente correcto. Y cuando eres objetivo de esa falange perversa tu vida social, personal y laboral corre peligro.

En Venezuela Dios parece estar callado, como un observador silencioso. Dice el viejo refrán “ayúdate que Dios te ayudará”, porque como el Creador Dios nos dio libertad y, al menos hasta ahora cuando el desempleo, desesperanza y apetencia crecen tanto como la corrupción e incompetencia, pareciera que la libertad de demasiados venezolanos es solo para soportar y acatar.

Y es que, en las dictaduras, son muchos los silentium populi que se convierten en cómplices al mirar para otro lado.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es