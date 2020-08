Frustraciones, acomodos y reacomodos, por Armando Martini Pietri - Runrun

@ArmandoMartini

Pronto a cumplirse dos años de la ascensión a la gloria del interino presidente, los venezolanos seguimos en el purgatorio. O en el infierno, si ha sido un soñador convertido en exiliado o preso político. Los nombrados “más de 60 países”, con pocas excepciones, siguen teniendo y atendiendo a los embajadores del heredero usurpador que, devoto, obedece creyente a La Habana, practicante de su perversa experiencia que paga en petróleo y sacrificio.

Disciplinado ante Cuba, aunque en el desarrollo del país y bienestar ciudadano no puedan enseñarle nada. Son adecuada frustración. El oficialismo castrista reproduce al pie de la letra el aferramiento al poder, lo plagia en miseria y copia el entrenamiento a represores y torturadores. Todo lo demás es puro hablar. No estamos en guerra, pero sí sufriendo las consecuencias de ella.

Quienes valoran de antipolíticos a los ciudadanos que muestran molestia, actitud de condena y rechazo, no son reflexivos. Utilizan argumentos interesados, empleados a conveniencia. Preocupa que versados en política califiquen como antipolítico el irrenunciable consagrado derecho ciudadano a discrepar e intervenir en asuntos públicos de interés colectivo e individual con opiniones contrarias.

A 18 meses de las expectativas por libertad, democracia y recuperación tantas veces ofrecidas, solo han quedado el silencio y falta de acción. Juan Guaidó pareció ser un líder, pero lamentablemente demostró lo contrario. El régimen ha logrado negociaciones, tiempo, oxígeno y ahora reconducir la atención a una estafa electoral parlamentaria, que no certificará su apetencia por legitimidad.

El entorno del presidente encargado, diputados sin respaldo popular, estrategas que lo asesoran como enemigos oportunistas, hablan y hablan, pero perciben que ya el interinato no da más. Y ellos tampoco. Fue una casualidad frívola que ha quedado en otra frustración. Lo designaron para liderar el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. No quiso, no pudo, es que no lo dejan, está secuestrado, justifican algunos; o sea, trabado por ineptos e incompetentes, en un excesivo esperar. En política el sentido de la oportunidad es clave para triunfar, algunos lo utilizaron en actividades económicas.

Demasiado hacen los que fijan posiciones sin disponer de micrófonos y espacios de una Asamblea Nacional a la cual ya pocos hacen caso. Ignoraron y malversaron aquella maravillosa oportunidad del 2015 y el indiscutible mandato del 2017. Prefirieron doblarse para no quebrarse.

Es necesario calibrar correctamente al adversario para conseguir la libertad ciudadana. Comprender la personalidad de quienes secuestraron a Venezuela es vital.

Ninguna institución esta excepta de ser infiltrada por trastornados antisociales de conductas amorales, sin principios ni valores. Embusteros compulsivos, que manipulan, desvirtúan la verdad, que se les hace cómodo mimetizarse en los círculos de poder político-social. Arrogantes, cuyas apetencias de poder se convierten en perversión.

Son valiosas e innumerables las individualidades en la sociedad civil, militar y sectores socioeconómicos que empiezan a vislumbrar posibilidades. El chavismo incluso puede darse el lujo de acudir con su partido férreamente controlado aunque no tenga mayoría. Y, como estrategia legitimadora, integrar un poder legislativo entre lo que sería la mayor minoría sumando propuestas, rechazos y aprobaciones de minifracciones prooficialistas, opositores comprados y los que solo piensan en ellos. Entonces continuar en 2021 con posibilidades de fraudes para las regionales.

Es decir, toda una componenda, acomodo sinvergüenza para quienes el futuro de la nación y de las nuevas generaciones no interesa. Lo que importa es su patético presente.

De eso es lo que vale la pena conversar, analizar el futuro. Y si alguien sigue pensando en interinatos, deberá poner de acuerdo a muchas más variedades que solo cuatro partidos irresponsables, desgastados en el fracaso permanente; en la generación de más expectativas que realidades.

En ese nuevo escenario, la base chavista que confió, hoy arrepentida, y la verdadera oposición observan alternativas sin negociados ocultos ni entrega de principios. Todos tienen mucho que decir, exigir, proponer e intercambiar. Recuperar, mantener la libertad y democracia implica grandes sacrificios ciudadanos. Confrontar al régimen y a la falsa oposición que cohabita para después reconstruir al país.

La Venezuela opositora interina deberá devolver, tras muy poco hacer, el 5 de enero 2021-a pesar de la pretensión insostenible de prorrogarse al infinito. Solo tendrá como novedad el coronavirus que el castro-madurismo tampoco ha podido controlar más allá de las palabras. Después, un arreglo o reacomodo decente luce posible, en especial, cuando la ciudadanía mezcla desesperanza con desestimulo y falta de perspectivas.

