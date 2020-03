Mujeres presas, por Carlos Nieto Palma - Runrun

@cnietopalma

Cuando hablamos de presos casi siempre pensamos en hombres y dejamos de lado a las mujeres que también se encuentran privadas de libertad en las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela, las cuales sufren las mismas condiciones infrahumanas que vive el resto de la población encarcelada, aunado a las constantes violaciones a sus derechos humanos, con algunos agravantes que ahora detallaré.

Por eso, hoy quiero que conversemos un poco de las mujeres presas en Venezuela, a propósito de haberse celebrado el pasado domingo el Día Internacional de la Mujer y este mes está dedicado a ellas, principalmente porque muy poca gente habla de su situación y realmente hay que alertar a quienes me leen sobre su drama en prisión.

Si bien las mujeres son solo un 7 % aproximadamente de la población encarcelada en Venezuela, es la más olvidada y la que tiene mayores carencias en comparación con los hombres.

Las mujeres tienden a ser abandonadas por su familia, a diferencia de los hombres que siempre hay una mujer que este pendiente de él, bien sea la madre, esposa, novia. Esto no lo digo basándome en ningún estudio científico, sino en simples apreciaciones que he tenido en los más de 30 años que tengo visitando recintos carcelarios. Siempre me ha llamado la atención que, mientras los días de visita en las cárceles de hombres vemos filas interminables de mujeres que acuden a estas, en las de mujeres no pasa lo mismo y es poca la afluencia de personas que van.

También es importante resaltar que, hasta hace algunos años, alrededor del 70 % de las mujeres privadas de libertad en Venezuela eran producto de delitos vinculados al tráfico de drogas, en su mayoría mulas del narcotráfico y extranjeras, lo cual en lo personal vinculaba con la ausencia de visitas; hoy en día esta proporción ha cambiado sustancialmente y vemos a más mujeres presas por delitos comunes y pertenecer a bandas delictivas, sin embargo, la poca afluencia de visitas se mantiene.

Otra de las razones podría ser que mientras en las cárceles de hombres la llamada visita conyugal o íntima es libre y sin trámites o requisito alguno, en las de mujeres el derecho a tener sexo está sometido a una cantidad interminable de requisitos que hacen casi imposible que puedan realizarlo, por eso desde hace muchos años siempre hemos notado las relaciones sexuales entre las mismas reclusas.

Las mujeres en prisión también viven graves situaciones de abuso sexual de los funcionarios encargados de su custodia, cosa que hoy en día se ha convertido en un verdadero problema en los centros de detención preventiva o calabozos policiales.

Hace unos cuantos días llegó a la organización que dirijo, Una Ventana a la Libertad (UVL), una denuncia de familiares de reclusas de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de El Valle, donde denunciaban que un funcionario supervisor acosaba a las mujeres reclusas y les exigía favores sexuales a cambio de permitir el ingreso de comida o cosas tan simples como ir al baño.

Esto no es nuevo. En un informe que realizó UVL el año pasado sobre la situación de las mujeres privadas de libertad en centros de detención preventiva, denunciábamos esta situación de la siguiente manera: “Los frecuentes embarazos no siempre son consensuales aun cuando no haya violencia. Esta es otra reclusa que nos explica que, el tercer hijo, es fruto de su relación con un Guardia Nacional dentro del penal. Su historia es conocida por los funcionarios de la defensa pública del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Pero todos argumentan que fue un romance aceptado por ella… XXX no alega violación, asegura que su hijo es producto de una relación sostenida con un guardia nacional, quien le intercambiaba comida y seguridad a cargo de favores sexuales. Al quedar embarazada, el convenio se rompió. Pero XXX decidió tener al niño”. Desde entonces ya han pasado más de dos años. Espera ser beneficiada con una medida de libertad y no tener que ser separada de su bebé.

Intercambio de comida y seguridad a cambio de favores sexuales, ¿cómo llamaríamos este tipo de relaciones sexuales? ¿Estrategia de sobrevivencia? ¿Abuso de poder? Violencia de género, pues solo por el poder de él ella podía tener seguridad dentro de la prisión, lo cual es deber del Estado proveerla sin nada a cambio. Y este caso no es una excepción. También sabemos de casos de violaciones por prisioneros o miembros de la cobertura de seguridad de los anexos o prisiones. Un caso a manera de ejemplo «Los primeros tres meses en el calabozo fueron los peores. Me torturaron y hasta me violaron. Esas -las compañeras de celda- sabían y me dejaron sola para que el tipo se metiera, me tapara la boca y me violara… Me agarró en el baño, me tapó la boca, me bajó los pantalones”.

Como vemos, es grave la situación en que viven las mujeres privadas de libertad y de las cuales poco nos ocupamos, creo que es tiempo de poner una mirada en las mujeres presas.

Abogado. Especialista en Derechos Humanos. Coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad. Profesor universitario. Defensor de DD. HH.