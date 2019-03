Informe Otálvora: Firman acta de defunción de Unasur - Runrun

El enviado de Guyana y los mandatarios de Brasil, Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, Perú y Paraguay en el Palacio de la Moneda, Santiago de Chile el 22MAR19. Foto: Presidencia de Brasil

LA OPCIÓN DE UNA OPERACIÓN militar de EEUU en territorio venezolano y el papel de Brasil es ese escenario fueron asuntos debatidos en la reunión de trabajo sostenida entre Donald Trump y Jair Bolsonaro el 19MAR19 en Washington.

En el Salón Oval de la Casa Blanca, durante la primera de dos comparecencias ante la prensa, Trump fue consultado por un periodista sobre si “le gustaría ver a Brasil involucrado en cualquier tipo de opción militar” en Venezuela. “Ni siquiera lo hemos discutido. Vamos a discutirlo hoy” fue la respuesta de Trump, quien se mostraba especialmente amistoso con el invitado brasileño. Incluso, Trump pidió que Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo de Jair Bolsonaro, tomara asiento para las fotos en el Salón Oval, lo cual no forma parte del usual ceremonial de la Casa Blanca. Eduardo Bolsonaro es el miembro del clan Bolsonaro que intensamente se ha involucrado con el tema de la crisis venezolana lo cual mereció la felicitación pública de Trump.

En la rueda de prensa formal, luego de la reunión privada y un almuerzo de trabajo entre Trump y Bolsonaro con sus delegaciones, el mandatario brasileño fue interrogado sobre el papel de Brasil en una hipotética acción militar hacia Venezuela. Bolsonaro se mostró inusualmente comedido en su respuesta: “hay algunos problemas que si habla ya no son estratégicos. Por lo tanto, estos temas reservados, que pueden discutirse si aún no lo han hecho, no se harán públicos, evidentemente” (…) “todo lo que discutimos aquí se respetará, pero desafortunadamente cierta información no puede ser debatida públicamente”. El 20MAR19 ya de regreso en Brasilia, el canciller Ernesto Araújo aseguró que Brasil no contempla el uso de sus fuerzas armadas en Venezuela.

El 11MAR19 la Casa Blanca convocó a varios periodistas que cubren la fuente para una conferencia de prensa telefónica con un alto funcionario. Usualmente en este tipo de conversaciones la prensa conoce el nombre del interlocutor bajo el compromiso no revelarlo. Según versiones coincidentes de la periodista Christina Wilkie de CNBN y de Steve Herman de The Voice of America, el funcionario identificado como “senior administration oficial” aseguró que “los militares brasileños tienen muy buenas relaciones con los militares venezolanos” y “vemos a los militares brasileños como importantes interlocutores con los militares venezolanos”.

El chileno Sebastián Piñera asumió la Presidencia del Foro para el Progreso de América del Sur PROSUR, mecanismo creado el 22MAR19 para reemplazar a la Unión de Naciones Suramericanas Unasur. La Presidencia será transferida en el plazo de un año al mandatario de Paraguay.

Sebastián Piñera promovió durante los últimos meses la conformación de un nuevo organismo suramericano que reemplace a Unasur. Menos burocracia y menos ideología fueron los argumentos de Piñera en la promoción de su idea que ganó el apoyo inmediato del colombiano Iván Duque y del paraguayo Mario Abdo Benítez.

Unasur, organismo originalmente ideado por el gobierno del brasileño Fernando Henrique Cardoso como instancia de integración subregional, fue creado efectivamente en 2004 bajo la influencia de Hugo Chávez y del grupo de gobiernos de izquierda procastrista que surgieron en la región en la década pasada y que rápidamente lo colonizaron.

La debacle de Unasur comenzó el 18ABR13 cuando no existió unanimidad entre los mandatarios miembros para reconocer los resultados electorales venezolanos en los cuales Nicolás Maduro se proclamó ganador. Cristina Kirchner y Evo Morales exigían un reconocimiento pleno de los resultados electorales que daban ganador a Maduro mientras un pequeño grupo de mandatarios, reflejando la posición de la oposición venezolana, pedían un reconteo de votos en Venezuela. Sebastián Piñera era en aquel entonces presidente de Chile y asistió a esa reunión de Unasur celebrada en el Palacio de Gobierno de Lima con Ollanta Humala como anfitrión en la cual el “presidente encargado” Nicolás Maduro pedía que Unasur reconociera su elección.

Desde diciembre del año 2014, cuando fue inaugurada el edificio sede donado por Ecuador, el Consejo de Presidentes de Unasur no se ha reunido. Igualmente las reuniones de cancilleres fueron suspendidas desde 2016 y, en enero de 2017, cesó el colombiano Ernesto Samper Pizano como Secretario General de la organización. En tanto, Samper había creado de forma sin consultar con los gobiernos miembros pero en connivencia con el régimen chavista, un mecanismo para introducir al español José Rodriguez Zapatero como “facilitador” entre Maduro y la oposición. Los gobiernos de Nicolás Maduro y Evo Morales, en un intento por mantener el control del organismo, vetaron sistemáticamente los nombres de candidatos propuestos para reemplazar a Samper en la Secretaría General. Desde 2016 la mayoría de los miembros optaron por cortar sus pagos anuales a Unasur y el 18ABR18 los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay anunciaron la suspensión de su participación en las reuniones del organismo. Colombia incluso legalmente ya abandonó Unasur a partir del 27FEB19 mientras el gobierno ecuatoriano de Lenin Moreno exige la devolución del edificio.

La regla de la unanimidad para la toma de decisión en Unasur funcionó mientras el castrochavismo controlaba el organismo y reinaba en el subcontinente, pero luego se convirtió en el impedimento para una necesaria reforma que permitiera orientar Unasur hacia su objetivo original integracionista.

El gobierno chileno extendió invitación a los gobiernos suramericanos para celebrar una cumbre presidencial el 22MAR19 en Santiago de Chile con el objeto de debatir la creación de Prosur. El convite excluyó a Nicolás Maduro e incluyó a Juan Guaidó. En la cumbre participaron siete mandatarios, Mauricio Macri de Argentina, Jair Bolsonaro de Brasil, Iván Duque de Colombia, Lenin Moreno de Ecuador, Mario Abdo de Paraguay, Martín Vizcarra de Perú y el anfitrión Sebastián Piñera. La vicecanciller boliviana Carmen Almendra y el embajador surinamés Edgar Armaneko representaron a los gobiernos de Bolivia y Surinam aliados de Nicolás Maduro. El uruguayo Tabaré Vázquez y su canciller Rodolfo Nin Novoa, jugando a una ya usual ambivalencia ante la situación venezolana, decidieron bajar el rango de su presencia y hacerse representar por el vicecanciller Ariel Bergamino. Guyana envió a George Wilfred Talbot su embajador en Brasilia quien es pieza clave en las relaciones de su país con Suramérica incluyendo al Grupo de Lima. Producto de la reunión de cancilleres celebrada el día antes, fue sometido a consideración de los mandatarios un proyecto de declaración mediante la cual se acordaría la creación del Foro para el Progreso de América del Sur PROSUR. La “Declaración Presidencial sobre la Renovación y el Fortalecimiento de la Integración de América del Sur” fue firmada por los siete mandatarios presentes y por el enviado de Guyana, mientras los representantes de Bolivia, Surinam y Uruguay se abstuvieron de firmar.

La creación de un nuevo organismo de integración, en todo caso, estará sujeta a posteriores desarrollos legales. Por ahora, en la declaración firmada el 22MAR19 los mandatarios reconocen “los aportes de procesos anteriores de integración sudamericana” pero advierten sobre la necesidad “de un nuevo espacio de integración más eficiente, pragmático y de estructura simple que permita afianzar sus logros y evolucionar sin duplicación de esfuerzos, hacia una región más integrada”. Se proponen “construir y consolidar un espacio regional de coordinación y cooperación, sin exclusiones, para avanzar hacia una integración más efectiva que nos permita contribuir al crecimiento, progreso y desarrollo de los países de América del Sur”. La promesa de la integración como mecanismo hacia el desarrollo, tantas veces enunciada, una vez más aparece en Suramérica pero esta vez tratando de barrer con la politización izquierdista que convirtió los distintos organismos regionales en piezas de acción política castrochavista. Según la Declaración de Santiago, los temas fundamentales de Prosur serán “integración en materia de infraestructura, energía, salud, defensa, seguridad y combate al crimen, prevención y manejo de desastres naturales”, lo cual en realidad no difiere de la agenda original de la Comunidad Sudamericana de Naciones CASA posteriormente designada como Unasur.

El Departamento del Tesoro de EEUU impuso el 22MAR19 sanciones a un grupo de bancos propiedad del estado venezolano: Banco de Venezuela (probablemente el mayor banco del país), Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela Bandes, Banco Bicentenario, Banco Bandes Uruguay con sede en Uruguay y, Banco Prodem con sede en Bolivia. Los activos que los sancionados posean en EEUU serán congelados en manos del gobierno estadounidense mientras los ciudadanos y empresas con sede en EEUU no podrán realizar transacciones con esos bancos. Las nuevas sanciones son una reacción del gobierno de EEUU al encarcelamiento el 21MAR19 del abogado Roberto Marrero quien actúa como jefe del gabinete de Juan Guaidó. “Marrero y otros presos políticos deben ser liberados de inmediato ” afirmó en su declaración el secretario del Tesoro Steven Mnuchin al anunciar las sanciones. Y una declaración de la Casa Blanca del 22MAR19 afirmó que EEUU “no tolerarán el arresto de actores democráticos pacíficos, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela elegidos democráticamente y los venezolanos que trabajan con el Presidente interino Juan Guaidó”.

Según el Departamento del Tesoro “los expertos del régimen han transformado a Bandes y sus subsidiarias en vehículos para trasladar fondos al exterior en un intento de apuntalar a Maduro”.

Por cierto, el presidente de Ecuador Lenin Moreno difundió en la mañana del 22MAR19 una declaración desde Santiago de Chile que involucra al banco Bandes. Según Moreno, en agosto de 2018 el gobierno de Maduro, utilizando el Bandes, transfirió US$ 281.000 al Instituto de Pensamiento Político Eloy Alfaro que posteriormente fueron repasados a cuentas del exmandatario Rafael Correa y de exfuncionarios de su gobierno. Según Moreno, se trata de una operación para financiar accione de desestabilización en Ecuador por parte del correismo. “Habría dinero oscuro para financiar a los candidatos del llamado socialismo del sigloXXI” advirtió Moreno.

El 23MAR14 circuló el Informe Otálvora por primera vez en Diario Las Américas y poco después comenzó a ser reproducido en Runrunes. El título de aquella columna era dual: “Negocios de Lula. Santos se distancia de Maduro”. Aquel Informe daba cuenta de las actividades del poderoso expresidente Lula en un entramado de negocios de empresas brasileñas y gobiernos extranjeros. Otros espacios de la columna estaban dedicados a los síntomas que ya se sentían de un distanciamiento del gobierno de Colombia con respecto al régimen chavista. Cinco años después Lula da Silva, contra todo pronóstico, cumple pena de cárcel tras ser sentenciado por corrupción. Cinco años después, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia están rotas por primera vez desde que en 1831 establecieron relaciones diplomáticas. Mucha agua ha corrido desde marzo del 2014. Gracias a todos los lectores por seguir esta columna cada semana.

