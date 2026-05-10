“Un día antes, un día después, este régimen va a terminar de salir” y otras perlas de María Corina Machado

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, proyecta una determinación constante desde su oficina en Washington mientras planifica el futuro de Venezuela. En una entrevista concedida a El País de España, Machado analiza la compleja realidad política y económica tras más de 100 días de una nueva etapa de lucha.

La dirigente opositora detalla su visión sobre la transición y los desafíos que enfrentan los millones de venezolanos que esperan el cambio.

Machado destaca que, a pesar de la represión, la sociedad venezolana muestra hoy una capacidad de movilización y denuncia sin precedentes. Sostiene que la urgencia ética de las familias que padecen hambre impulsa un proceso de cambio que califica como irreversible.

“Tengo que concluir las tareas que me propuse al salir de Venezuela en diciembre: hablar con jefes de Estado, con inversionistas, con acreedores, con miles de venezolanos en el mundo. Y está también toda la preparación interna de esta nueva etapa. Trabajamos durísimo en ello”, señala sobre cuándo se dará su retorno al país.

Cronograma electoral y el respaldo internacional

Machado defiende el planteamiento de las tres fases que desembocan en una elección libre y democrática, calificando esta ruta como correcta y urgente. Explica que, desde el punto de vista técnico, se necesitan aproximadamente “40 semanas desde que designas un nuevo CNE. Ese es el detonante. Se puede comprimir algo, pero hay que ser serios. Lo importante es arrancar ya”.

Asimismo, la dirigente reconoce que el apoyo de Estados Unidos resulta fundamental porque “un sistema criminal solo cede ante una amenaza real”, y añade que “Trump es el único jefe de Estado que ha arriesgado posición y recursos por la libertad de Venezuela. No estaríamos donde estamos sin ese apoyo”.

El control del poder real y la gobernabilidad

Ante lo dicho por Trump el pasado 3 de enero, donde sugirió que Machado no estaba en la mejor posición para garantizar la gobernabilidad en un entorno controlado por el chavismo, la dirigente asegura que posee un plan detallado para la toma de control institucional y territorial.

Machado define esta situación como un problema medular que ha evaluado por años y sostiene que “la inmensa mayoría de quienes están en esos espacios, desde empleados de ministerios hasta policías y militares, favorecerían una transición”.

Asimismo, aclara que no busca desmantelar las instituciones de seguridad, sino que su objetivo es “liberarlas: el yugo y la persecución que padecen son intensos”, identificando a grupos como la Dgcim o colectivos como sectores reducidos que ya están identificados.

“A quienes temen una retaliación les doy mi palabra: vamos a garantizar los derechos y las libertades incluso de quienes nos las negaron a nosotros”, dice.

Confianza económica y el Estado de Derecho

La dirigente opositora opositora vincula la recuperación de Venezuela directamente con la instauración del Estado de Derecho para generar confianza en ciudadanos e inversionistas. Al respecto, indica que el país requiere una inversión masiva para alcanzar su potencial energético.

“Venezuela tiene potencial para cinco millones de barriles, pero alcanzarlos requiere 200.000 millones de dólares en inversión, y eso solo llega con Estado de Derecho”, dice.

Además, señala que el interés de los inversionistas actuales solo cobra valor real bajo un nuevo gobierno, pues sostiene que “esa opción vale si llegamos nosotros; si no llegamos, vale cero”. Según su visión, un régimen que confiscó y persiguió jamás podrá generar la seguridad necesaria para atraer los grandes capitales.

Delcy Rodríguez y el futuro del chavismo

Ante la pregunta de si negociaría directamente con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, Machado indica que eso “depende de los términos”, recordando que han ofrecido su disposición “de avanzar en una transición negociada”, pero que no aceptarán “una nueva farsa”.

Sobre las purgas que ha hecho Delcy Rodríguez y que con ello la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos esté tratando de quedarse en el poder, Machado dice que ellos “van a hacer eso siempre que se les permita”.

“No puede sorprendernos. Han tenido que liberar presos, abrir espacios de comunicación, poner restricciones al uso de los fondos. En otras cosas no han cedido. Parte de nuestro trabajo es persuadir a actores clave de que ciertas decisiones tienen que acelerarse”, añade.

En cuando a las condiciones bajo las que podría subsistir el chavismo como movimiento político, recuerda las palabras que le dijo Felipe González, expresidente del Gobierno de España: “En una transición, hay dos cosas que no se pueden amnistiar, los crímenes de lesa humanidad y los actos de corrupción, a menos que quienes robaron devuelvan absolutamente todo lo robado”.

La respuesta de Machado a González, dice ella, es que pedir eso es muy difícil, porque “esto es el saqueo más grande de la historia”. Sin embargo, tiene conciencia de la responsabilidad histórica de que funcione bien.

“Una transición sostenible necesita el apoyo del pueblo, y ese pueblo solo aceptará compromisos difíciles si confía en el liderazgo que lo representa. Por eso les digo a quienes están aferrados al poder: les conviene negociar con liderazgos que tengan legitimidad. Pueden lograr más”, agrega-

Consenso nacional y el fin del modelo hiperpersonalista

Machado propone un gran acuerdo nacional que incluya el pluralismo, la no reelección y la subordinación del poder militar al civil. Ella se define como la antítesis de Hugo Chávez, argumentando que su movimiento busca unir y valorar la dignidad frente al proyecto de división del pasado.

“Chávez habló de división; nosotros salimos a unir. Él promovió la venganza; nosotros, el reencuentro. Chávez ofrecía regalos; yo pedía trabajo y responsabilidad. Ellos humillaron; nosotros valoramos la dignidad. Él construyó un proyecto basado en el odio y la violencia; nosotros, en el amor. Son expresiones totalmente antagónicas”, expresa.

Finalmente, la dirigenteconfiesa que extraña la luz y la música de su tierra, pero mantiene su fe en el poder de la gente y concluye con una promesa de cambio: “un día antes, un día después, este régimen va a terminar de salir”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.