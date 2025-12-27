“No es Maduro lo que quieren, es el petróleo y el oro” y más perlas del gobernante

Durante un encuentro con integrantes de la Brigada Internacional Cuba-Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro lanzó varias perlas contra la administración de Donald Trump, a propósito de las tensiones de meses por la presencia militar estadounidense en el Caribe y la incautación de buques petroleros.

«Que se sepa es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales», aseguró el gobernante, quien volvió a asegurar que su gobierno y Venezuela han estado bajo una “guerra psicológica”

Sobre Venezuela y Cuba, Maduro afirmó que estos dos países aliados son «la base más sólida de la reunificación de toda América Latina y el Caribe» y que «no hay un solo» ciudadano en ambas naciones que «quiera ser esclavo».

A continuación, más perlas del gobernante:

«Pretenden hacer una campaña permanente, entonces, me han hecho famoso…Que Maduro esto, Maduro lo otro…usted muestra una foto mía en cualquier parte del mundo y la gente dice ‘Maduro, very good’. Tenemos el amor de los pueblos del mundo y también el amor, apoyo y comprensión del pueblo de Estados Unidos y por millones (…) ustedes saben que ese pueblo, de tanto ataque falso, me apoya. Pero no es Maduro lo que quieren, es el petróleo, es el oro, las tierras raras. No es Maduro, es la riqueza natural del país. No pueden decir que tengo armas de destrucción masiva, nadie les creería. Tampoco pueden decir que Maduro tiene armas químicas, o que estoy construyendo una bomba nuclear».

«Si algún día a alguien se le ocurre -a EEUU- sobre la base del respeto, conversar y superar proyectos fracasados de más de 25 años, aquí siempre habrá un presidente (…) para extender la mano».

«El futuro de nuestro hemisferio, de nuestro continente, no puede ser ni la guerra, ni la amenaza militar, ni el colonialismo ni el esclavismo. El tiempo del colonialismo y del esclavismo, el tiempo del vasallaje, el tiempo de arrastrarse a las órdenes de los poderes imperiales, ese tiempo quedó muy lejos atrás»

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.